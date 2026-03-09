Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Gólyahír: második gyermekét várja a népszerű influenszer

Papp Inez
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 11:10
terhesbaba
Csodálatos hírt osztott meg a közösségi oldalán. Ismét gyermeket vár Papp Inez Hilda.

Papp Inez Hilda egy Instagram-bejegyzésben közölte az örömhírt, miszerint újra kisbabát vár. Az influenszer második gyermekével várandós, a kistestvér 2026 szeptemberében érkezik.

Újra terhes Papp Inez Hilda
Második gyermekével várandós Papp Inez Hilda / Fotó: Trenka Attila

Hálás szívvel mesélünk a csodánkról… Kistesó érkezik 2026. szeptemberben…

– írta a bejegyzésében az influenszer.

A videóban Inez és párja, Lengyel Attila boldogan szaladgálnak a gyermekükkel egy gyönyörű réten, aki már tudja, anya pocakjában ott növekszik a kistestvére.

Mintha tegnap lett volna, amikor Inez 2022. június 11-én megtudta, hogy várandós az első babájával. Akkor egy YouTube-videóban is megosztotta, hogyan jelentette be szerelmének a nagy hírt.

 

