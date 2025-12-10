Ha az ész diktál, a technika követi: hozzánk is begurult az új Škoda Enyaq iV

A Škoda Enyaq iV nem akar senkit a földbe döngölni vagy forradalmat kiáltani a megjelenésével, inkább arra koncentrál, hogy stabil, kiszámítható és valóban használható alternatívát kínáljon azok számára, akik az elektromos átállást hosszú távú, racionális döntésként kezelik. Az Enyaq iV nem ígér csodát, mégis könnyen meggyőz minket arról, hogy képes az egyszerűség, a praktikusság és a minőség olyan elegyét kínálni, amely ritkán ennyire hasznos és kézzelfogható egy elektromos SUV esetében.

Škoda Enyaq iV teszt: elegáns, letisztult vonalak, modern elektromos SUV stílusban / Fotó: Antalfi Krisztina

Nagyobb hatótáv, takarékosabb energiafelhasználás, így hosszabb utakat is megtehetünk vele.

Fejlett digitális műszerfal, vezetéstámogató rendszerek, amelyek biztonságosabbá teszik a vezetést.

Tágas, modern és letisztult belső tér, amelyben a kényelem tökéletesen megmutatkozik.

Škoda Enyaq iV teszt: amikor a racionalitás találkozik a korszakváltással

Külső forma: határozott, mégis visszafogott megjelenés

A Škoda tervezői ezúttal sem a feltűnő és lehengerlő megjelenést tűzték ki zászlójukra. Az autó külseje határozott, letisztult, mégis végtelenül harmonikus. Nincsenek futurisztikus túlzások, mégis modern, már első pillantásra is jó benyomást kelt bennünk. A magasra húzott orr-rész és a karakteres LED-lámpák prémium kisugárzást nyújtanak, miközben a szögletes, határozott vonalak stabilitást és erőt sugallnak. A 21 colos felnik látványosan kitöltik a kerékjáratokat, de még így is megmarad az a mérsékelt elegancia, amely mindig is jellemezte a márkát.

Az Enyaq méretei pont azt a keskeny határvonalat járják, ahol egy SUV még jól használható a városi forgalomban, a végeláthatatlan dugóban, de már kellő belső térrel, kényelemmel rendelkezik hosszabb családi utazásokra, hétvégi kiruccanásokra a nagyihoz. Nem túlzó, nem harsány, egyszerűen egy jól eltalált modell.

Belső tér: minőség, átláthatóság és sokoldalúság

Ha valamihez igazán ért a Škoda, az a kényelem és a praktikum, ami ebben az autóban minden centiméteren tetten érhető. A beltér letisztult, szépen összerakott, az anyagok kellemes tapintásúak, nincs tele igénytelennek ható, kopogós műanyaggal. A megjelenése modern, de csöppet sem túlbonyolított. A 13 colos központi kijelző gyors, átlátható és könnyen kezelhető, nem vesz el felesleges időt a vezetéstől, inkább támogatja azt. Úgy képzeld el, mintha lenne egy harmadik kezed.