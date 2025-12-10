Ha az ész diktál, a technika követi: hozzánk is begurult az új Škoda Enyaq iV

A Škoda Enyaq iV nem akar senkit a földbe döngölni vagy forradalmat kiáltani a megjelenésével, inkább arra koncentrál, hogy stabil, kiszámítható és valóban használható alternatívát kínáljon azok számára, akik az elektromos átállást hosszú távú, racionális döntésként kezelik. Az Enyaq iV nem ígér csodát, mégis könnyen meggyőz minket arról, hogy képes az egyszerűség, a praktikusság és a minőség olyan elegyét kínálni, amely ritkán ennyire hasznos és kézzelfogható egy elektromos SUV esetében.
A Škoda tervezői ezúttal sem a feltűnő és lehengerlő megjelenést tűzték ki zászlójukra. Az autó külseje határozott, letisztult, mégis végtelenül harmonikus. Nincsenek futurisztikus túlzások, mégis modern, már első pillantásra is jó benyomást kelt bennünk. A magasra húzott orr-rész és a karakteres LED-lámpák prémium kisugárzást nyújtanak, miközben a szögletes, határozott vonalak stabilitást és erőt sugallnak. A 21 colos felnik látványosan kitöltik a kerékjáratokat, de még így is megmarad az a mérsékelt elegancia, amely mindig is jellemezte a márkát.
Az Enyaq méretei pont azt a keskeny határvonalat járják, ahol egy SUV még jól használható a városi forgalomban, a végeláthatatlan dugóban, de már kellő belső térrel, kényelemmel rendelkezik hosszabb családi utazásokra, hétvégi kiruccanásokra a nagyihoz. Nem túlzó, nem harsány, egyszerűen egy jól eltalált modell.
Ha valamihez igazán ért a Škoda, az a kényelem és a praktikum, ami ebben az autóban minden centiméteren tetten érhető. A beltér letisztult, szépen összerakott, az anyagok kellemes tapintásúak, nincs tele igénytelennek ható, kopogós műanyaggal. A megjelenése modern, de csöppet sem túlbonyolított. A 13 colos központi kijelző gyors, átlátható és könnyen kezelhető, nem vesz el felesleges időt a vezetéstől, inkább támogatja azt. Úgy képzeld el, mintha lenne egy harmadik kezed.
A helykínálat elöl és hátul is bőséges: a magasabb utasok is kényelmesen elférnek, még az anyós is remekül érezheti magát a neki szánt ülésen. A csomagtér a maga 585 literével a kategória egyik legerősebb értéke, bőven pakolható, terhelhető kedvünk szerint, legyen szó bármilyen lehetetlen küldetésről, hétvégi bútorszállításról vagy egy váratlan nagybevásárlásról a gyerekekkel.
A számtalan praktikus rekesz és a Škodára jellemző okos ötletek már csak hab a tortán: kivehető csomagtér-elválasztó, hatékony tárolók, ötletes pakolórekeszek, amelyek megkönnyítik a rohanós hétköznapokat. A beltér nem akar luxus életérzést kelteni, de minden porcikáján érződik az átgondolt funkcionalitás és a hosszú távú tartósság ígérete. Ezek a részletek nem fognak hamar megkopni, tönkremenni.
Az Enyaq iV többféle teljesítmény- és akkumulátor csomaggal is elérhető, így biztosak vagyunk benne, hogy mindenki megtalálhatja a számára legideálisabb változatot. Vontatásban sem hagy senkit cserben, a hátsókerék-hajtású verzió kiegyensúlyozott, csendes, az összkerékhajtású modellek pedig extra tapadást adnak nedves vagy havas úton is.
A 77 kWh-s akkumulátorral szerelt modellek valós, mindennapi használat mellett is képesek 400–450 kilométeres hatótávot hozni, ami a hosszabb családi utazásokra is bőven elegendő. A DC villámtöltés akár 135 kW-t is elérhet, így 10–80% között nagyjából fél óra alatt újra indulásra kész az autó. Ez nem kategóriarekord, de a gyakorlatban teljesen vállalható tempó.
Vezetés közben az autó legnagyobb erőssége a csend és a nyugalom. A futómű kényelmes hangolású, a zajszigetelés példás, a hajtáslánc pedig lineárisan, minden különös erőfeszítés nélkül adja le a teljesítményt. A kormányzás könnyű, mégis pontos, a karosszéria mozgása pedig stabil, kiszámítható. Nincs sportos ambíciója, de talán nem is várjuk el tőle. Az Enyaq egyszerűen egy jól vezethető, komfortos, családbarát elektromos SUV.
A Škoda Enyaq iV az a típus, amelyet nem a hangos reklámszlogenek, hanem a hétköznapi élhetőség tesz igazán emlékezetessé. Nem extravagáns, nem provokatív, inkább racionális, praktikus, családbarát és nagyon is szerethető. Az elektromos autózásban sok modell próbál túl nagyot mondani, az Enyaq viszont pont ellenkezőleg: azt adja, amit ígér. Egyszerűen ki kell próbálni. Ha valaki most lépne be az elektromos autók világába, vagy egyszerűen csak egy megbízható, tágas és könnyen vezethető családi SUV modellt keres, az Enyaq iV szinte magától értetődő választás.
