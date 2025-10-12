A praktikum és a hatékonyság találkozása – Elvittük egy körre az új Honda HR-V-t

A Honda HR-V neve régóta jól cseng a népszerű SUV-ok piacán. A japán márka az első generáció óta a megbízhatóságot, a praktikumot, a modern formavilágot és a könnyű, mindennapi használhatóságot ötvözi a crossover kategóriában. Az új HR-V pedig ezen értékekhez hozzáteszi a modern hibrid hajtást, a friss dizájnt és a kifinomult, prémium érzetet keltő részleteket. A cél ezúttal is világos: megmutatni, hogy a márka nem csupán mérnöki szilárdságban erős, hanem képes stílusban és technológiában is felzárkózni a legújabb trendekhez.
Írhatnám, hogy merész, stílusos, mégis kifinomult megjelenés, amibe első látásra beleszeretsz, de szerintem ez nem az az autó. Többször kell vele találkozz, hogy fellángoljon köztetek az a bizonyos szikra. A Honda a HR-V új generációjával ezúttal a visszafogott eleganciára és a modern dinamizmusra helyezte a hangsúlyt. Az orr-rész szélesebb lett, a hűtőrács új mintázatot kapott, amely színre fújt felületével harmonikusan simul össze a karosszériával. A LED-es fényszórók és a nappali menetfények keskenyebb formát kaptak, így az autó tekintete karakteresebb, sportosabb hatást kelt – a pasiknak biztos jobban bejön ez a forma.
Az oldalsó sziluett továbbra is kupészerű íveket mutat, a süllyesztett hátsó kilincsek maradtak, de a vonalak feszesebbé váltak. A karosszéria hosszabb és szélesebb az elődnél, így az autó optikailag és ténylegesen is nagyobbnak hat. A hátsó részen szinte kötelező elemként végigfutó LED-csík uralja a látványt, amely egyszerre modern és fiatalos. A sötétített fénytestek és a lökhárítóba simuló betétek pedig a frissített modellek egyik legfontosabb vizuális újítása. A HR-V összességében nem akar feltűnő lenni, inkább ízlésesen ötvözi a japán letisztultságot és a városi crossoverek divatos stílusát. Nem extravagáns, de kellően markáns ahhoz, hogy ne olvadjon bele a városi forgalomba.
Kerekek:
A HR-V látványos, 18 colos könnyűfém felnijei nemcsak elegáns megjelenést kölcsönöznek az autónak, hanem még sportosabbá és dinamikusabbá is teszik az összhatást. Ezek a modern keréktárcsák tökéletesen illenek a hibrid SUV karakteréhez, és már első pillantásra prémium érzetet keltenek.
A márka mindig is erős volt a belső tér helykínálatában és praktikusságában, és szerencsére az új HR-V is folytatja ezt a hagyományt. Az anyaghasználat sokat javult: puhább műanyagok, finomabb textúrák és jobb illesztések várnak a kabinban. A műszerfal vízszintes tagolása sokkal nagyobb teret nyújt, mint azt a külsejéből gondolnád, a panoráma üvegtető pedig csak hab a tortán. A középkonzolon pedig egy letisztult, könnyen kezelhető infotainment képernyő kapta a főszerepet, amely immár gördülékenyebb működést és okosabb kapcsolódási lehetőségeket kínál.
A modell egyik nagy aduásza továbbra is a Magic Seat rendszer: egy sokoldalú ülésrendszer, melynek révén a hátsó üléseket kedvedre variálhatod, és így a csomagtér többféleképpen alakítható. Az ülések teljesen síkba dönthetők, vagy akár felhajthatók, így álló tárgyak szállítása is gyerekjáték. A csomagtér alaphelyzetben is tágas, lehajtott ülésekkel pedig több mint 1200 literes kapacitás érhető el. A zajszigetelés és a rezgések csillapítása terén is sokat fejlődött a modell. Az ajtók csukódása határozott, a motorzaj pedig kevésbé jut be a kabinba, mint az elődeinél. Az új, Advance és Advance Plus felszereltségi szintek pedig olyan extrákkal kényeztetnek el, mint a panorámatető, a prémium hifirendszer vagy a 360 fokos kamerarendszer. A HR-V belseje tehát egyszerre maradt praktikus és lett kényelmesen modern – pont az a kettősség, amely miatt sok család számára ideális választás lehet.
Apró kis tárolóhelyek:
A Honda HR-V praktikum szempontjából vegyes érzelmeket kelt bennem. Bár a kesztyűtartó pont megfelelő, és a vezető bal térdénél található nyitott műszerfali rekesz is hasznos, egyes helyek elérése már-már kihívást jelent. Az Advance Style változatban a váltókar előtti mélyedés, ahol az induktív telefontöltő található, a középkonzol kialakítása miatt szerintem kissé nehezen hozzáférhető. A polc keskeny, az ajtózsebek rövidek és menet közben szintén nehézkes a használatuk. Praktikussági hiányosságai ellenére is jól boldogulhatsz benne a rohanós mindennapokban.
A Honda a HR-V-hez hibrid hajtásláncot kínál, amely a márkánál e:HEV néven fut. Ez egy 1,5 literes Atkinson-ciklusú benzinmotorból, két villanymotorból és egy okosan vezérelt hajtásrendszerből áll. A rendszer teljesítménye 131 lóerő, nyomatéka pedig 253 Nm. A gyakorlatban a villanymotor végzi a legtöbb munkát, a benzinmotor pedig elsősorban áramtermelőként működik, nagyobb terhelésnél azonban közvetlenül is bekapcsolódik a hajtásba.
A vezetési élmény tehát nem sportos, de kellemesen nyugodt. Városban a HR-V sokszor tisztán elektromosan mozog, csendben és takarékosan. Országúton a rendszer hatékonyan váltogat a hajtásmódok között, az átmenetek pedig szinte észrevétlenek. A gyorsulás nem kirobbanó (0–100 km/h kb. 10,6 másodperc), de a mindennapi közlekedéshez bőségesen elegendő. A futómű inkább a kényelmet célozza, mint a sportosságot. Az úthibákat jól szűri, kanyarban pedig stabil, bár a magas építés miatt némi oldaldőlés érezhető. A kormányzás pontos, de nem túlságosan közvetlen – városban viszont könnyen manőverezhetővé teszi az autót.
A biztonsági arzenál gazdag: a Honda Sensing csomagban megtalálható az adaptív tempomat, a sávelhagyás-jelző, a sávkövető asszisztens és a vészfékező rendszer is. Újdonságként a modell elérhető torlódás-asszisztenssel is, amely araszoló forgalomban képes magától megállni és újra elindulni.
Minden részletét nagyító alá véve elmondható, hogy az új Honda HR-V nem akarja megváltani a világot, de pontosan tudja, mit keres a célközönsége és azt meg is adja. Nem egy vérbeli sportautó, hanem egy igényesen összerakott, praktikus, takarékos és kényelmes családi crossover. A jövő felé mutat, miközben megőrzi a márkától megszokott minőséget és tartósságot. A HR-V erőssége a variálhatóság, a városi könnyedség és a hibrid hajtás mindennapi haszna. Hátránya inkább azoknál jelentkezik, akik erősebb, sportosabb teljesítményre vágynak, vagy a kategória legmodernebb infotainment rendszerét keresik.
Az ára Magyarországon 13 és 16 millió forint között mozog felszereltségtől függően, ami nem kevés, de a gazdag alapfelszereltség, a hibrid technológia és a Honda megbízhatósága indokolja.
Ha a fenti összeállítás nem győzött volna meg, nézd meg az alábbi videót:
