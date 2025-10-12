A praktikum és a hatékonyság találkozása – Elvittük egy körre az új Honda HR-V-t

A Honda HR-V neve régóta jól cseng a népszerű SUV-ok piacán. A japán márka az első generáció óta a megbízhatóságot, a praktikumot, a modern formavilágot és a könnyű, mindennapi használhatóságot ötvözi a crossover kategóriában. Az új HR-V pedig ezen értékekhez hozzáteszi a modern hibrid hajtást, a friss dizájnt és a kifinomult, prémium érzetet keltő részleteket. A cél ezúttal is világos: megmutatni, hogy a márka nem csupán mérnöki szilárdságban erős, hanem képes stílusban és technológiában is felzárkózni a legújabb trendekhez.

Honda HR-V: a jellegzetes kialakítású hűtőmaszk határozott, karakteres megjelenést kölcsönöz az autónak.

Fotó: Antalfi Krisztina

Autóteszt – Próbaúton a Honda HR-V – egy elegáns SUV a városi forgalomban

Külcsín, ami megfog: ugyanaz, de közben mégis más

Írhatnám, hogy merész, stílusos, mégis kifinomult megjelenés, amibe első látásra beleszeretsz, de szerintem ez nem az az autó. Többször kell vele találkozz, hogy fellángoljon köztetek az a bizonyos szikra. A Honda a HR-V új generációjával ezúttal a visszafogott eleganciára és a modern dinamizmusra helyezte a hangsúlyt. Az orr-rész szélesebb lett, a hűtőrács új mintázatot kapott, amely színre fújt felületével harmonikusan simul össze a karosszériával. A LED-es fényszórók és a nappali menetfények keskenyebb formát kaptak, így az autó tekintete karakteresebb, sportosabb hatást kelt – a pasiknak biztos jobban bejön ez a forma.

Az oldalsó sziluett továbbra is kupészerű íveket mutat, a süllyesztett hátsó kilincsek maradtak, de a vonalak feszesebbé váltak. A karosszéria hosszabb és szélesebb az elődnél, így az autó optikailag és ténylegesen is nagyobbnak hat. A hátsó részen szinte kötelező elemként végigfutó LED-csík uralja a látványt, amely egyszerre modern és fiatalos. A sötétített fénytestek és a lökhárítóba simuló betétek pedig a frissített modellek egyik legfontosabb vizuális újítása. A HR-V összességében nem akar feltűnő lenni, inkább ízlésesen ötvözi a japán letisztultságot és a városi crossoverek divatos stílusát. Nem extravagáns, de kellően markáns ahhoz, hogy ne olvadjon bele a városi forgalomba.

Kerekek:

A HR-V látványos, 18 colos könnyűfém felnijei nemcsak elegáns megjelenést kölcsönöznek az autónak, hanem még sportosabbá és dinamikusabbá is teszik az összhatást. Ezek a modern keréktárcsák tökéletesen illenek a hibrid SUV karakteréhez, és már első pillantásra prémium érzetet keltenek.

Belső tér, ami megtart: oh, azok a fűtött első ülések

A márka mindig is erős volt a belső tér helykínálatában és praktikusságában, és szerencsére az új HR-V is folytatja ezt a hagyományt. Az anyaghasználat sokat javult: puhább műanyagok, finomabb textúrák és jobb illesztések várnak a kabinban. A műszerfal vízszintes tagolása sokkal nagyobb teret nyújt, mint azt a külsejéből gondolnád, a panoráma üvegtető pedig csak hab a tortán. A középkonzolon pedig egy letisztult, könnyen kezelhető infotainment képernyő kapta a főszerepet, amely immár gördülékenyebb működést és okosabb kapcsolódási lehetőségeket kínál.