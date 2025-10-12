Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
A praktikum és a hatékonyság találkozása – Elvittük egy körre az új Honda HR-V-t

autóvilág
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 13:15
Honda HR-Vautótesztautó
Vannak napok, amikor semmi sem úgy alakul, ahogy eltervezted, minden apróság bosszant, bármit teszel, nem vagy elég és úgy érzed, mintha az egész világ összefogna ellened. Néha a legjobb gyógyír ilyenkor, ha beülsz az autódba, beindítod a kedvenc zenéd és hagyod, hogy szép lassan minden elcsendesedjen körülötted – pont, mint az új Honda HR-V-ben.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

A Honda HR-V neve régóta jól cseng a népszerű SUV-ok piacán. A japán márka az első generáció óta a megbízhatóságot, a praktikumot, a modern formavilágot és a könnyű, mindennapi használhatóságot ötvözi a crossover kategóriában. Az új HR-V pedig ezen értékekhez hozzáteszi a modern hibrid hajtást, a friss dizájnt és a kifinomult, prémium érzetet keltő részleteket. A cél ezúttal is világos: megmutatni, hogy a márka nem csupán mérnöki szilárdságban erős, hanem képes stílusban és technológiában is felzárkózni a legújabb trendekhez.

Honda HR-V orrésze
Honda HR-V: a jellegzetes kialakítású hűtőmaszk határozott, karakteres megjelenést kölcsönöz az autónak.
Fotó: Antalfi Krisztina

Autóteszt – Próbaúton a Honda HR-V  – egy elegáns SUV a városi forgalomban

Külcsín, ami megfog: ugyanaz, de közben mégis más

Írhatnám, hogy merész, stílusos, mégis kifinomult megjelenés, amibe első látásra beleszeretsz, de szerintem ez nem az az autó. Többször kell vele találkozz, hogy fellángoljon köztetek az a bizonyos szikra. A Honda a HR-V új generációjával ezúttal a visszafogott eleganciára és a modern dinamizmusra helyezte a hangsúlyt. Az orr-rész szélesebb lett, a hűtőrács új mintázatot kapott, amely színre fújt felületével harmonikusan simul össze a karosszériával. A LED-es fényszórók és a nappali menetfények keskenyebb formát kaptak, így az autó tekintete karakteresebb, sportosabb hatást kelt – a pasiknak biztos jobban bejön ez a forma.

Az oldalsó sziluett továbbra is kupészerű íveket mutat, a süllyesztett hátsó kilincsek maradtak, de a vonalak feszesebbé váltak. A karosszéria hosszabb és szélesebb az elődnél, így az autó optikailag és ténylegesen is nagyobbnak hat. A hátsó részen szinte kötelező elemként végigfutó LED-csík uralja a látványt, amely egyszerre modern és fiatalos. A sötétített fénytestek és a lökhárítóba simuló betétek pedig a frissített modellek egyik legfontosabb vizuális újítása. A HR-V összességében nem akar feltűnő lenni, inkább ízlésesen ötvözi a japán letisztultságot és a városi crossoverek divatos stílusát. Nem extravagáns, de kellően markáns ahhoz, hogy ne olvadjon bele a városi forgalomba.

Kerekek:
A HR-V látványos, 18 colos könnyűfém felnijei nemcsak elegáns megjelenést kölcsönöznek az autónak, hanem még sportosabbá és dinamikusabbá is teszik az összhatást. Ezek a modern keréktárcsák tökéletesen illenek a hibrid SUV karakteréhez, és már első pillantásra prémium érzetet keltenek.

Belső tér, ami megtart: oh, azok a fűtött első ülések

A márka mindig is erős volt a belső tér helykínálatában és praktikusságában, és szerencsére az új HR-V is folytatja ezt a hagyományt. Az anyaghasználat sokat javult: puhább műanyagok, finomabb textúrák és jobb illesztések várnak a kabinban. A műszerfal vízszintes tagolása sokkal nagyobb teret nyújt, mint azt a külsejéből gondolnád, a panoráma üvegtető pedig csak hab a tortán. A középkonzolon pedig egy letisztult, könnyen kezelhető infotainment képernyő kapta a főszerepet, amely immár gördülékenyebb működést és okosabb kapcsolódási lehetőségeket kínál.

Honda HR-V belső tere
Honda HR-V: egy határozott kiállású SUV, amely ötvözi a letisztult eleganciát a lendületes, karakteres külső dizájnnal.
Fotó: Antalfi Krisztina

A modell egyik nagy aduásza továbbra is a Magic Seat rendszer: egy sokoldalú ülésrendszer, melynek révén a hátsó üléseket kedvedre variálhatod, és így a csomagtér többféleképpen alakítható. Az ülések teljesen síkba dönthetők, vagy akár felhajthatók, így álló tárgyak szállítása is gyerekjáték. A csomagtér alaphelyzetben is tágas, lehajtott ülésekkel pedig több mint 1200 literes kapacitás érhető el. A zajszigetelés és a rezgések csillapítása terén is sokat fejlődött a modell. Az ajtók csukódása határozott, a motorzaj pedig kevésbé jut be a kabinba, mint az elődeinél. Az új, Advance és Advance Plus felszereltségi szintek pedig olyan extrákkal kényeztetnek el, mint a panorámatető, a prémium hifirendszer vagy a 360 fokos kamerarendszer. A HR-V belseje tehát egyszerre maradt praktikus és lett kényelmesen modern – pont az a kettősség, amely miatt sok család számára ideális választás lehet.

Apró kis tárolóhelyek:
A Honda HR-V praktikum szempontjából vegyes érzelmeket kelt bennem. Bár a kesztyűtartó pont megfelelő, és a vezető bal térdénél található nyitott műszerfali rekesz is hasznos, egyes helyek elérése már-már kihívást jelent. Az Advance Style változatban a váltókar előtti mélyedés, ahol az induktív telefontöltő található, a középkonzol kialakítása miatt szerintem kissé nehezen hozzáférhető. A polc keskeny, az ajtózsebek rövidek és menet közben szintén nehézkes a használatuk. Praktikussági hiányosságai ellenére is jól boldogulhatsz benne a rohanós mindennapokban.

Motor és technika – a Honda mindig a saját útját járja

A Honda a HR-V-hez hibrid hajtásláncot kínál, amely a márkánál e:HEV néven fut. Ez egy 1,5 literes Atkinson-ciklusú benzinmotorból, két villanymotorból és egy okosan vezérelt hajtásrendszerből áll. A rendszer teljesítménye 131 lóerő, nyomatéka pedig 253 Nm. A gyakorlatban a villanymotor végzi a legtöbb munkát, a benzinmotor pedig elsősorban áramtermelőként működik, nagyobb terhelésnél azonban közvetlenül is bekapcsolódik a hajtásba.

Honda HR-V hátsó része
A Honda HR-V felszereltség függvényében elérhető az érintés nélkül nyitható csomagtartóval is.
Fotó: Antalfi Krisztina

A vezetési élmény tehát nem sportos, de kellemesen nyugodt. Városban a HR-V sokszor tisztán elektromosan mozog, csendben és takarékosan. Országúton a rendszer hatékonyan váltogat a hajtásmódok között, az átmenetek pedig szinte észrevétlenek. A gyorsulás nem kirobbanó (0–100 km/h kb. 10,6 másodperc), de a mindennapi közlekedéshez bőségesen elegendő. A futómű inkább a kényelmet célozza, mint a sportosságot. Az úthibákat jól szűri, kanyarban pedig stabil, bár a magas építés miatt némi oldaldőlés érezhető. A kormányzás pontos, de nem túlságosan közvetlen – városban viszont könnyen manőverezhetővé teszi az autót.

A biztonsági arzenál gazdag: a Honda Sensing csomagban megtalálható az adaptív tempomat, a sávelhagyás-jelző, a sávkövető asszisztens és a vészfékező rendszer is. Újdonságként a modell elérhető torlódás-asszisztenssel is, amely araszoló forgalomban képes magától megállni és újra elindulni.

Összegzés – városi SUV japán módra

Minden részletét nagyító alá véve elmondható, hogy az új Honda HR-V nem akarja megváltani a világot, de pontosan tudja, mit keres a célközönsége és azt meg is adja. Nem egy vérbeli sportautó, hanem egy igényesen összerakott, praktikus, takarékos és kényelmes családi crossover. A jövő felé mutat, miközben megőrzi a márkától megszokott minőséget és tartósságot. A HR-V erőssége a variálhatóság, a városi könnyedség és a hibrid hajtás mindennapi haszna. Hátránya inkább azoknál jelentkezik, akik erősebb, sportosabb teljesítményre vágynak, vagy a kategória legmodernebb infotainment rendszerét keresik.

Honda HR-V műszerfala
A Honda HR-V műszerfala kellemes tapintású anyagokból áll össze. 
Fotó: Antalfi Krisztina

Az ára Magyarországon 13 és 16 millió forint között mozog felszereltségtől függően, ami nem kevés, de a gazdag alapfelszereltség, a hibrid technológia és a Honda megbízhatósága indokolja.

Ha a fenti összeállítás nem győzött volna meg, nézd meg az alábbi videót:

HONDA HRV 1.5 I-MMD műszaki adatok:

  • Összlökettérfogat: 1498 cm3
  • Hengerek/szelepek: S4/16
    BENZINMOTOR
  • Max. teljesítmény: 79 kW (107 LE) 6400/perc
  • Max. forgatónyomaték: 131 Nm 5000/perc
    VILLANYMOTOR
  • Max. teljesítmény: 93 kW (131 LE)
  • Max. forgatónyomaték: 253 Nm
    HIBRIDRENDSZER
  • Max. teljesítmény: 79 kW (107 LE)
  • Hosszúság/szélesség/magasság: 4355/1790/1582 mm
  • Tengelytáv: 2610 mm
  • Nyomtáv elöl/hátul: 1535/1540 mm
  • Fordulókör: 11,3 m
  • Saját tömeg/terhelhetőség: 1415/420 kg
  • Csomagtér: 319-1289 l
  • Üzemanyagtank: 40 l
  • Gyorsulás 0-100 km/h: 10,6 s
  • Max. sebesség: 170 km/h
  • Átlagfogyasztás: 5,4 l/100 km
  • Tesztfogyasztás: 5,5 l/100 km
  • CO2-kibocsátás: 162 g/km
  • A modell alapára: 11 989 000 Ft (kedvezményes ár) (Elegance)
  • A tesztelt modell ára: 14 829 000 Ft (kedvezményes ár) (Advance Style Plus)

