„Nem hagytad, hogy megállítson” – szívfacsaró üzenettel jelentkezett Harry herceg, ezt nehéz könnyek nélkül megállni

Harry herceg szívhez szóló üzenetet küldött az Invictus Games nagykövete, Scott Meenagh számára a 2026-os paralimpia előtt – közölte a PEOPLE.
Tudd, hogy minden egyes alkalommal rengeteg embert inspirálsz
— mondta Sussex hercege a videóüzenetben.
Nemsokára közeledik a 2026-os paralimpia és Harry nem feledkezett meg Scottról, aki harmadik alkalommal fog részt venni a játékokon. Március 7-én Sussex hercege egy meglepetés videóüzenetben fejezte ki támogatását a sportolónak, aki sífutásban és biatlonban indul a téli játékokon Milánóban.
Csak egy hatalmas gratulációt szeretnék mondani. Te viszed a zászlónkat… ez óriási
— mondta Harry a videóban.
Hatalmas tisztelet, barátom, gratulálok! Remélem, nagyon boldog vagy és büszke lehetsz arra, hogy idáig eljutottál
Sussex hercege végül kiemelte, hogy az éremszerzés mellett a legfontosabb, hogy élvezze, amit csinál. Harry pontosan ismeri Scott sportolói múltját.
Eltört a futóprotézised és mégis folytattad! Nem hagytad, hogy megállítson. Befejezted a versenyt, áthaladtál a célvonalon… Ez tökéletes példája volt a szellemednek és az elszántságodnak
— mondta.
A felépülésed során egyszer sem adtad fel. Minden egyes lépésen keresztülküzdötted magad. És nézd meg, hol tartasz most!
A herceg kiemelte, hogy minden amit tesz, rengeteg emberre hatással van, hiszen nagyon sokakat inspirál. Scottnak ez lesz a harmadik és egyben utolsó paralimpiai szereplése, mert vissza szeretne vonulni a sporttól, hogy az apaságra koncentrálhasson.
A két gyerekem a legnagyobb szurkolóm, de most egy nagyon fontos életszakaszban vannak. Szeretnék olyan apa lenni, aki ott van mellettük és támogatja őket
— mondta.
Sportolóként az embernek szükségszerűen kicsit önzőnek kell lennie és nem szeretném, hogy a gyerekeim szenvedjenek az én ambícióim miatt… Azt szeretném megmutatni nekik, hogy az álmokat érdemes követni, bármilyen nagyok is
