„Nem hagytad, hogy megállítson” – szívfacsaró üzenettel jelentkezett Harry herceg, ezt nehéz könnyek nélkül megállni

Harry herceg szívhez szóló üzenetet küldött az Invictus Games nagykövete, Scott Meenagh számára a 2026-os paralimpia előtt – közölte a PEOPLE.

Megható videóban üzent a paralimpiára készülő Scottnak Harry herceg

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Harry herceg szívhez szóló üzenetet küldött a paralimpia előtt álló Scott Meenagh-nek

Tudd, hogy minden egyes alkalommal rengeteg embert inspirálsz

— mondta Sussex hercege a videóüzenetben.

Nemsokára közeledik a 2026-os paralimpia és Harry nem feledkezett meg Scottról, aki harmadik alkalommal fog részt venni a játékokon. Március 7-én Sussex hercege egy meglepetés videóüzenetben fejezte ki támogatását a sportolónak, aki sífutásban és biatlonban indul a téli játékokon Milánóban.

Csak egy hatalmas gratulációt szeretnék mondani. Te viszed a zászlónkat… ez óriási

— mondta Harry a videóban.

Hatalmas tisztelet, barátom, gratulálok! Remélem, nagyon boldog vagy és büszke lehetsz arra, hogy idáig eljutottál

Sussex hercege végül kiemelte, hogy az éremszerzés mellett a legfontosabb, hogy élvezze, amit csinál. Harry pontosan ismeri Scott sportolói múltját.

Eltört a futóprotézised és mégis folytattad! Nem hagytad, hogy megállítson. Befejezted a versenyt, áthaladtál a célvonalon… Ez tökéletes példája volt a szellemednek és az elszántságodnak

— mondta.

A felépülésed során egyszer sem adtad fel. Minden egyes lépésen keresztülküzdötted magad. És nézd meg, hol tartasz most!

A herceg kiemelte, hogy minden amit tesz, rengeteg emberre hatással van, hiszen nagyon sokakat inspirál. Scottnak ez lesz a harmadik és egyben utolsó paralimpiai szereplése, mert vissza szeretne vonulni a sporttól, hogy az apaságra koncentrálhasson.

A két gyerekem a legnagyobb szurkolóm, de most egy nagyon fontos életszakaszban vannak. Szeretnék olyan apa lenni, aki ott van mellettük és támogatja őket

— mondta.