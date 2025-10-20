A stílus és a kényelem sosem volt még ennyire látványos – Begurult hozzánk az új Peugeot 2008 GT Hybrid

A Peugeot 2008 életében egy merőben új fejezet kezdődött – a modellfrissítés után megérkezett a Hybrid 145 e-DCT6 változat, amely a Peugeot új, 48 voltos lágy-hibrid technológiáját hozta el a mindennapokba. Ez a rendszer nem a látványos villanyosításról szól, hanem a finom hatékonyságról és az észrevétlen kényelemről, amiről minden úton lévő sofőr álmodozik.
A rohanós hétköznapokhoz autót választani nem csak praktikus és kényelmi döntés – sokkal inkább életstílus kérdése. A Peugeot 2008 Hybrid azoknak a nőknek (és persze férfiaknak) szól, akik szeretik, ha egy autó magabiztos, lehengerlő, biztonságos, valamint, ha a lenyűgöző külsőhöz egy esztétikus és kényelmes belső társul. Nem kell érteni a technikai dolgokhoz és a műszaki adatokhoz minden áron ahhoz, hogy érezzük: ez a modell a maga 1,2 literes turbómotorjával és a hatfokozatú duplakuplungos váltóba épített 48 voltos villanymotorral a városban dinamikusan, az autópályán gyorsan halad, mégis megadja azt a kellő luxust és biztonságot, amit szeretnénk. Dugóban könnyed, hosszabb, vidéki utakon takarékos – mókás családi kalandokhoz, rokonlátogatásra, Budapest környéki kiruccanásra vagy egy nagybevásárlásra is remek választás lehet.
A modell frissített kiadása szemmel láthatóan egy látványosabb, karakteresebb megjelenést kapott. A hűtőmaszk nagyobb és díszesebb, a márka új címerével ékesített orr határozottabb, mint valaha. A fényszórókban megjelent a három, karomszerű LED-csík, amelyek most már az alsó lökhárítón is folytatódnak – ez adja az új oroszlános fényjátékot, ami a Peugeot legújabb modelljeinél védjeggyé vált.
A karosszéria arányai nem változtak: 4,3 méteres hosszával a 2008 a kompakt SUV-ok egyik legjobban eltalált formája maradt. A magabiztos kiállás, a magas övvonal és a határozottan ívelt tetőív sportos eleganciát kölcsönöz neki, miközben a praktikum is megmaradt. A friss színek – köztük a Selenium szürke és a Vertigo kék – még inkább kiemelik a forma karakterét.
A hátulnézet is új rajzolatot kapott: a lámpák három vízszintes LED-sávja most keskenyebb és modernebb, a felirat pedig elegáns, „PEUGEOT” betűkkel húzódik végig a csomagtérfedélen. Az egész autón érződik a prémium irányba tett apró, de határozott előrelépés.
A márka belsőépítészei nem akartak mindent újratervezni – és milyen jól tették. Az i-Cockpit koncepció, vagyis a kis kormánykerék és a magasra helyezett digitális kijelző továbbra is egyedi élményt kínál. A frissített változatban azonban a grafika modernebb, a kijelző fényereje nagyobb, az infotainment pedig gyorsabb, logikusabb és immár magyar nyelvű menüvel is elérhető.
A kormány mögött kényelmes, magas üléspozíció várja a sofőrt, a műszerfal modern, mégis átlátható – nincs zsúfoltság, minden könnyen kézre esik. Ami igazán vonzóvá teszi az autót, az a pakolhatóság: tágas középkonzol, okos tárolók a kulcsoknak, telefonnak, termosznak, és egy meglepően jól alakítható csomagtér.
A minőségérzet is fejlődött, a kopogós műanyag a múlté. Az ajtóbetétek puhábbak, a kárpitok igényesebbek, a Takumi-szintű kidolgozást idéző varrások pedig már a középkategória felé kacsingatnak. A középkonzol szellősebb, a váltókar helyét elegáns, apró kapcsoló váltotta, és a vezető köré rendezett elrendezés ergonómiailag is példás.
A helykínálat változatlanul imádnivaló: elöl kényelmes, hátul két magasabb felnőttnek még épp megfelelő, a 434 literes csomagtér pedig nem szenvedett hátrányt a hibrid technológia miatt sem. Az akkumulátor ügyesen a padló alá került, így a praktikum megmaradt, a zajszint pedig alacsonyabb lett.
A Peugeot új 1.2 literes PureTech motorja immár a harmadik generációját éli. A változó szelepvezérlésű, háromhengeres turbómotor teljesítménye 145 lóerő, a nyomatéka 230 Nm. Ehhez társul az új, hatfokozatú e-DCT6 duplakuplungos váltó, amelybe egy 21 kW-os villanymotort építettek. Ez a hibrid rendszer szíve: alacsony sebességnél, araszoláskor, parkolásnál vagy lejtmenetben akár teljesen elektromosan is képes mozgatni az autót, sőt városi forgalomban akár a megtett út 50%-át is elektromos üzemmódban teheti meg.
A rendszer nem plug-in, tehát nem kell tölteni – az energiát fékezéskor és motorfék-üzemben nyeri vissza. A hibrid működése észrevétlen: a benzinmotor finoman éled újra, a váltó simán kapcsol, és az egész autó mozgása harmonikus, kifinomult.
A gyári adat szerinti fogyasztás 4,9–5,1 liter, ami reális érték: normál, vegyes használatban is 5,5 liter alatt tartható. A 0–100 km/h-s gyorsulás 8,9 másodperc, ami bőven elég a mindennapi közlekedéshez. A motor élénk, a gázreakció pontos, és a villanyos rásegítés miatt a 2008 mindig készen áll egy kis lendületre, ha előzni vagy besorolni kell.
A futómű továbbra is a modell egyik erőssége. Precíz, stabil, ugyanakkor komfortos – a francia rugózás itt is érezhető. A kormányzás feszes, közvetlen, így a 2008 Hybrid 145 nemcsak takarékos, hanem kifejezetten jó vezetni is.
A Peugeot 2008 Hybrid 145 e-DCT6 tökéletes példája annak, hogyan lehet finoman villanyosítani a mindennapokat. Nem igényel töltést, nem kényszerít kompromisszumokra, mégis csendesebb, takarékosabb és élvezetesebb, mint a hagyományos benzines elődje.
A modellfrissítéssel a 2008 még letisztultabb, modernebb és minőségibb lett – kívül-belül érződik a márka prémiumtörekvése. A hibrid rendszerrel pedig megkapta azt a technikai előnyt, amely a következő években meghatározza majd a kompakt SUV kategóriát.
