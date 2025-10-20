Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Vendel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A stílus és a kényelem sosem volt még ennyire látványos – Begurult hozzánk az új Peugeot 2008 GT Hybrid

autóvilág
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 09:15
autónőkneknői
Ez az autó pontosan azt adja, amire egy 21. századi nő vágyik: stílus, kényelem, hatékonyság, megbízhatóság, szemet gyönyörködtető megjelenés és gondtalan mindennapok. A Peugeot 2008 hosszú ideje a francia márka egyik legsikeresebb modellje: mi pedig kipróbáltuk, hogy kiderüljön, mennyit változott a modellfrissítés után.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

A Peugeot 2008 életében egy merőben új fejezet kezdődött – a modellfrissítés után megérkezett a Hybrid 145 e-DCT6 változat, amely a Peugeot új, 48 voltos lágy-hibrid technológiáját hozta el a mindennapokba. Ez a rendszer nem a látványos villanyosításról szól, hanem a finom hatékonyságról és az észrevétlen kényelemről, amiről minden úton lévő sofőr álmodozik.

Peugeot 2008 teszt példánya, a márka jelzés közelről fotózva
A Peugeot 2008 Hybrid 145 e-DCT6 határozott arányai és jellegzetes LED-fényszórói a modern francia stílust képviselik / Fotó: Antalfi Krisztina

Ilyen érzés vezetni a Peugeot 2008 GT Hybrid modellt

A rohanós hétköznapokhoz autót választani nem csak praktikus és kényelmi döntés – sokkal inkább életstílus kérdése. A Peugeot 2008 Hybrid azoknak a nőknek (és persze férfiaknak) szól, akik szeretik, ha egy autó magabiztos, lehengerlő, biztonságos, valamint, ha a lenyűgöző külsőhöz egy esztétikus és kényelmes belső társul. Nem kell érteni a technikai dolgokhoz és a műszaki adatokhoz minden áron ahhoz, hogy érezzük: ez a modell a maga 1,2 literes turbómotorjával és a hatfokozatú duplakuplungos váltóba épített 48 voltos villanymotorral a városban dinamikusan, az autópályán gyorsan halad, mégis megadja azt a kellő luxust és biztonságot, amit szeretnénk. Dugóban könnyed, hosszabb, vidéki utakon takarékos – mókás családi kalandokhoz, rokonlátogatásra, Budapest környéki kiruccanásra vagy egy nagybevásárlásra is remek választás lehet.

Külső – Ismerős, mégis merőben új

A modell frissített kiadása szemmel láthatóan egy látványosabb, karakteresebb megjelenést kapott. A hűtőmaszk nagyobb és díszesebb, a márka új címerével ékesített orr határozottabb, mint valaha. A fényszórókban megjelent a három, karomszerű LED-csík, amelyek most már az alsó lökhárítón is folytatódnak – ez adja az új oroszlános fényjátékot, ami a Peugeot legújabb modelljeinél védjeggyé vált.

Peugeot 2008 külseje
A Peugeot 2008 külseje modern, karakteres, mégis elegáns vonalvezetésű / Fotó: Antalfi Krisztina

A karosszéria arányai nem változtak: 4,3 méteres hosszával a 2008 a kompakt SUV-ok egyik legjobban eltalált formája maradt. A magabiztos kiállás, a magas övvonal és a határozottan ívelt tetőív sportos eleganciát kölcsönöz neki, miközben a praktikum is megmaradt. A friss színek – köztük a Selenium szürke és a Vertigo kék – még inkább kiemelik a forma karakterét.

A hátulnézet is új rajzolatot kapott: a lámpák három vízszintes LED-sávja most keskenyebb és modernebb, a felirat pedig elegáns, „PEUGEOT” betűkkel húzódik végig a csomagtérfedélen. Az egész autón érződik a prémium irányba tett apró, de határozott előrelépés.

Belső – Apró, ám annál fontosabb részletek

A márka belsőépítészei nem akartak mindent újratervezni – és milyen jól tették. Az i-Cockpit koncepció, vagyis a kis kormánykerék és a magasra helyezett digitális kijelző továbbra is egyedi élményt kínál. A frissített változatban azonban a grafika modernebb, a kijelző fényereje nagyobb, az infotainment pedig gyorsabb, logikusabb és immár magyar nyelvű menüvel is elérhető.

A kormány mögött kényelmes, magas üléspozíció várja a sofőrt, a műszerfal modern, mégis átlátható – nincs zsúfoltság, minden könnyen kézre esik. Ami igazán vonzóvá teszi az autót, az a pakolhatóság: tágas középkonzol, okos tárolók a kulcsoknak, telefonnak, termosznak, és egy meglepően jól alakítható csomagtér.

Peugeot 2008 belső tere és műszerfala
A Peugeot 2008 i-Cockpit digitális kijelzője és a kompakt kormány ergonomikusan a vezető köré szervezett vezérlést biztosít / Fotó: Antalfi Krisztina

A minőségérzet is fejlődött, a kopogós műanyag a múlté. Az ajtóbetétek puhábbak, a kárpitok igényesebbek, a Takumi-szintű kidolgozást idéző varrások pedig már a középkategória felé kacsingatnak. A középkonzol szellősebb, a váltókar helyét elegáns, apró kapcsoló váltotta, és a vezető köré rendezett elrendezés ergonómiailag is példás.

A helykínálat változatlanul imádnivaló: elöl kényelmes, hátul két magasabb felnőttnek még épp megfelelő, a 434 literes csomagtér pedig nem szenvedett hátrányt a hibrid technológia miatt sem. Az akkumulátor ügyesen a padló alá került, így a praktikum megmaradt, a zajszint pedig alacsonyabb lett.

Motor – Lágy hibrid, de nem unalmas karakterekkel

A Peugeot új 1.2 literes PureTech motorja immár a harmadik generációját éli. A változó szelepvezérlésű, háromhengeres turbómotor teljesítménye 145 lóerő, a nyomatéka 230 Nm. Ehhez társul az új, hatfokozatú e-DCT6 duplakuplungos váltó, amelybe egy 21 kW-os villanymotort építettek. Ez a hibrid rendszer szíve: alacsony sebességnél, araszoláskor, parkolásnál vagy lejtmenetben akár teljesen elektromosan is képes mozgatni az autót, sőt városi forgalomban akár a megtett út 50%-át is elektromos üzemmódban teheti meg.

A Peugeot 2008-ban a 1,2 literes PureTech motor és a 48 voltos e-DCT6 hibrid rendszer takarékos, mégis dinamikus vezetést kínál / Fotó: Antalfi Krisztina

A rendszer nem plug-in, tehát nem kell tölteni – az energiát fékezéskor és motorfék-üzemben nyeri vissza. A hibrid működése észrevétlen: a benzinmotor finoman éled újra, a váltó simán kapcsol, és az egész autó mozgása harmonikus, kifinomult.

A gyári adat szerinti fogyasztás 4,9–5,1 liter, ami reális érték: normál, vegyes használatban is 5,5 liter alatt tartható. A 0–100 km/h-s gyorsulás 8,9 másodperc, ami bőven elég a mindennapi közlekedéshez. A motor élénk, a gázreakció pontos, és a villanyos rásegítés miatt a 2008 mindig készen áll egy kis lendületre, ha előzni vagy besorolni kell.

A futómű továbbra is a modell egyik erőssége. Precíz, stabil, ugyanakkor komfortos – a francia rugózás itt is érezhető. A kormányzás feszes, közvetlen, így a 2008 Hybrid 145 nemcsak takarékos, hanem kifejezetten jó vezetni is.

Összességében szerethető?

A Peugeot 2008 Hybrid 145 e-DCT6 tökéletes példája annak, hogyan lehet finoman villanyosítani a mindennapokat. Nem igényel töltést, nem kényszerít kompromisszumokra, mégis csendesebb, takarékosabb és élvezetesebb, mint a hagyományos benzines elődje.

A modellfrissítéssel a 2008 még letisztultabb, modernebb és minőségibb lett – kívül-belül érződik a márka prémiumtörekvése. A hibrid rendszerrel pedig megkapta azt a technikai előnyt, amely a következő években meghatározza majd a kompakt SUV kategóriát.

Peugeot 2008 műszaki adatok:

  • Összlökettérfogat: 1199 cm3
  • Hengerek/szelepek: S3/12
  • Max. teljesítmény: 107 kW (145 LE) 5500/perc
  • Max. forgatónyomaték: 230 Nm 1750/perc
  • Hossz./szél./mag.: 4304/1775/1523 mm
  • Tengelytáv: 2605 mm
  • Fordulókör: 10,4 m
  • Saját tömeg: 1372 kg
  • Csomagtér: 434 l
  • Üzemanyagtank: 44 l
  • Gyorsulás 0-100 km/h: 8,3 s
  • Max. sebesség: 206 km/h
  • Átlagfogyasztás: 5 l/100 km
  • Tesztfogyasztás: 5,5 l/100 km
  • CO2-kibocsátás: 113 g/km
  • A modell alapára: 8 990 000 Ft (BVM6 100 LE Style)
  • A tesztelt modell ára: 12 440 000 Ft (Hybrid 145 d-DCT6 GT)

Ha tetszik az autó, ezt a videót feltétlenül nézd meg:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu