A stílus és a kényelem sosem volt még ennyire látványos – Begurult hozzánk az új Peugeot 2008 GT Hybrid

A Peugeot 2008 életében egy merőben új fejezet kezdődött – a modellfrissítés után megérkezett a Hybrid 145 e-DCT6 változat, amely a Peugeot új, 48 voltos lágy-hibrid technológiáját hozta el a mindennapokba. Ez a rendszer nem a látványos villanyosításról szól, hanem a finom hatékonyságról és az észrevétlen kényelemről, amiről minden úton lévő sofőr álmodozik.

A Peugeot 2008 Hybrid 145 e-DCT6 határozott arányai és jellegzetes LED-fényszórói a modern francia stílust képviselik / Fotó: Antalfi Krisztina

Ilyen érzés vezetni a Peugeot 2008 GT Hybrid modellt

A rohanós hétköznapokhoz autót választani nem csak praktikus és kényelmi döntés – sokkal inkább életstílus kérdése. A Peugeot 2008 Hybrid azoknak a nőknek (és persze férfiaknak) szól, akik szeretik, ha egy autó magabiztos, lehengerlő, biztonságos, valamint, ha a lenyűgöző külsőhöz egy esztétikus és kényelmes belső társul. Nem kell érteni a technikai dolgokhoz és a műszaki adatokhoz minden áron ahhoz, hogy érezzük: ez a modell a maga 1,2 literes turbómotorjával és a hatfokozatú duplakuplungos váltóba épített 48 voltos villanymotorral a városban dinamikusan, az autópályán gyorsan halad, mégis megadja azt a kellő luxust és biztonságot, amit szeretnénk. Dugóban könnyed, hosszabb, vidéki utakon takarékos – mókás családi kalandokhoz, rokonlátogatásra, Budapest környéki kiruccanásra vagy egy nagybevásárlásra is remek választás lehet.

Külső – Ismerős, mégis merőben új

A modell frissített kiadása szemmel láthatóan egy látványosabb, karakteresebb megjelenést kapott. A hűtőmaszk nagyobb és díszesebb, a márka új címerével ékesített orr határozottabb, mint valaha. A fényszórókban megjelent a három, karomszerű LED-csík, amelyek most már az alsó lökhárítón is folytatódnak – ez adja az új oroszlános fényjátékot, ami a Peugeot legújabb modelljeinél védjeggyé vált.

A Peugeot 2008 külseje modern, karakteres, mégis elegáns vonalvezetésű / Fotó: Antalfi Krisztina

A karosszéria arányai nem változtak: 4,3 méteres hosszával a 2008 a kompakt SUV-ok egyik legjobban eltalált formája maradt. A magabiztos kiállás, a magas övvonal és a határozottan ívelt tetőív sportos eleganciát kölcsönöz neki, miközben a praktikum is megmaradt. A friss színek – köztük a Selenium szürke és a Vertigo kék – még inkább kiemelik a forma karakterét.