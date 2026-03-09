Hoppá! Nem hiszed el, kinek vett virágot Henry Kettner

Henry Kettner a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában osztotta meg, náluk a kutyusuk, Tofu sem maradt ki a nőnapból. És hát, ki ne örülne egy szép szál tulipánnak?
Nálam hagyomány, hogy mindenki kap virágot nőnapkor, így Tofu idén sem maradt ki
– írta az influenszer, akinek nemrég jött világra a feleségével, Kiss Rebekával közös kislánya, Ella Léda.
Henry és Rebeka életében kulcsfontosságú szerepet tölt be a kis corgi. Nem csoda, hogy még az utolsó közös pocakos fotóra is befurakodott.
