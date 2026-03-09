Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Franciska, Fanni névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hoppá! Nem hiszed el, kinek vett virágot Henry Kettner

Henry Kettner
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 11:20
nőnapkutya
A tartalomgyártó mindenre és mindenkire gondol. Tofu sem maradhatott meglepetés nélkül Henry Kettneréknél nőnapon.

Henry Kettner a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában osztotta meg, náluk a kutyusuk, Tofu sem maradt ki a nőnapból. És hát, ki ne örülne egy szép szál tulipánnak?

Henry Kettner mindenre odafigyel - Kutyája sem maradt ki a nőnapi meglepetésekből
Henry Kettnernél a kutyus sem maradhatott ki a nőnapból / Fotó:  Szabolcs László / Bors

Henry Kettner a kutyusára is gondolt nőnapon

Nálam hagyomány, hogy mindenki kap virágot nőnapkor, így Tofu idén sem maradt ki

– írta az influenszer, akinek nemrég jött világra a feleségével, Kiss Rebekával közös kislánya, Ella Léda.

Forrás: Henry Kettner Instagram

Henry és Rebeka életében kulcsfontosságú szerepet tölt be a kis corgi. Nem csoda, hogy még az utolsó közös pocakos fotóra is befurakodott.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu