Így marad feszes a nyak és a dekoltázs 40 felett – A szakértők is csak erre esküsznek

Rohamosan közeleg a tavasz és vele együtt a jó idő, ezért nemsokára előkerülnek azok a tavaszi felsők, amik mögé lehetetlen elrejtőzni. Ezért, ha te is szeretnéd, hogy a bőröd fiatalosnak hasson, olvass tovább, ugyanis összegyűjtöttük a szakértők által javasolt legjobb otthoni trükköket, amikkel gyerekjáték lesz a nyak és a dekoltázs feszesítése.

Most felfedjük a nyak és a dekoltázs feszesítésének titkát!

Fotó: Shutterstock

Az arcod ápolása mellett nem szabadna megfeledkezned a nyakadról és a dekoltázsodról sem.

A technológia fejlődésével a nyak ráncosodása még nagyobb problémává vált.

A bőrgyógyászok szerint van néhány egyszerű, otthoni trükk, amit bevethetsz a nyakad és a dekoltázsod feszesítéséhez.

Nyak és dekoltázs feszesítése: ezért öregszik olyan gyorsan ez a terület

A legtöbb nő túlzottan az arca fiatalítására fókuszál, miközben könnyedén megfeledkezik a nyakról és a dekoltázsról, ami hatalmas kontraszthoz vezethet. Azonban számos hatékony módszer közül válogathatsz, dacolva az öregedés jeleivel.

A nyakon lévő bőr vékonyabb és érzékenyebb, mint a test más területein, ennek következtében pedig nagyobb az esély arra, hogy ráncosodik és idő előtt megereszkedik

– magyarázta Dr. Marisa Garshick bőrgyógyász a Women’s Health magazinnak, majd hozzátette, hogy az archoz képest a szóban forgó terület hajlamosabb a kiszáradásra is.

Ismerős a tech-nyak kifejezés? Ezt idézi elő az állanó mobilozás

Valószínűleg már te is hallottál a tech-nyakról, ami a technológia okozta – azaz a telefon bámulása miatti – nyaki problémákra, köztük a nyakon megjelenő vízszintes, finom ráncokra utal. Természetesen régen is küzdöttünk a nyak ráncosodásával, viszont a mobilozás miatt ez a probléma sokkal súlyosabbá vált. Ez pedig egyet jelent azzal, hogy a nyakad még több próbatételnek van kitéve, mint az arcod.

A bőrgyógyászok szerint ezek a legjobb nyak- és dekoltázsfeszesítő otthoni módszerek

A szakértők szerint nem kell azonnal kés alá feküdnöd és drága kezelésekre költened, hiszen már néhány egyszerű otthoni trükkel is sokkal szebbé és feszesebbé varázsolhatod a nyakadat és a dekoltázsodat.