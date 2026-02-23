Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Így marad feszes a nyak és a dekoltázs 40 felett – A szakértők is csak erre esküsznek

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 18:45
feszes bőrbőrápolásdekoltázsránc
Szeretnél a lengébb felsőkben is fiatalosnak tűnni? Akkor maradj velünk, mert felfedjük a nyak és a dekoltázs feszesítésének titkát, amire a bőrgyógyászok is esküsznek. Mondj igent a lenge, tavaszias darabokra, és lépj magabiztosan az utcára!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Rohamosan közeleg a tavasz és vele együtt a jó idő, ezért nemsokára előkerülnek azok a tavaszi felsők, amik mögé lehetetlen elrejtőzni. Ezért, ha te is szeretnéd, hogy a bőröd fiatalosnak hasson, olvass tovább, ugyanis összegyűjtöttük a szakértők által javasolt legjobb otthoni trükköket, amikkel gyerekjáték lesz a nyak és a dekoltázs feszesítése.

Középkorú nő, akinek fontos a dekoltázs feszesítése.
Most felfedjük a nyak és a dekoltázs feszesítésének titkát!
Fotó: Shutterstock
  • Az arcod ápolása mellett nem szabadna megfeledkezned a nyakadról és a dekoltázsodról sem.
  • A technológia fejlődésével a nyak ráncosodása még nagyobb problémává vált.
  • A bőrgyógyászok szerint van néhány egyszerű, otthoni trükk, amit bevethetsz a nyakad és a dekoltázsod feszesítéséhez.

Nyak és dekoltázs feszesítése: ezért öregszik olyan gyorsan ez a terület

A legtöbb nő túlzottan az arca fiatalítására fókuszál, miközben könnyedén megfeledkezik a nyakról és a dekoltázsról, ami hatalmas kontraszthoz vezethet. Azonban számos hatékony módszer közül válogathatsz, dacolva az öregedés jeleivel.

A nyakon lévő bőr vékonyabb és érzékenyebb, mint a test más területein, ennek következtében pedig nagyobb az esély arra, hogy ráncosodik és idő előtt megereszkedik

– magyarázta Dr. Marisa Garshick bőrgyógyász a Women’s Health magazinnak, majd hozzátette, hogy az archoz képest a szóban forgó terület hajlamosabb a kiszáradásra is.

Ismerős a tech-nyak kifejezés? Ezt idézi elő az állanó mobilozás  

Valószínűleg már te is hallottál a tech-nyakról, ami a technológia okozta – azaz a telefon bámulása miatti – nyaki problémákra, köztük a nyakon megjelenő vízszintes, finom ráncokra utal. Természetesen régen is küzdöttünk a nyak ráncosodásával, viszont a mobilozás miatt ez a probléma sokkal súlyosabbá vált. Ez pedig egyet jelent azzal, hogy a nyakad még több próbatételnek van kitéve, mint az arcod.

Szép, középkorú nő, aki számára fontos a dekoltázs feszesítése.
Az arcod ápolása mellett nem szabad elmenned a nyak és a dekoltázs feszesítése mellett sem.
Fotó: Shutterstock

A bőrgyógyászok szerint ezek a legjobb nyak- és dekoltázsfeszesítő otthoni módszerek 

A szakértők szerint nem kell azonnal kés alá feküdnöd és drága kezelésekre költened, hiszen már néhány egyszerű otthoni trükkel is sokkal szebbé és feszesebbé varázsolhatod a nyakadat és a dekoltázsodat.

Íme a bőrgyógyászok tanácsai:

  • Használj fényvédőt: a fényvédő alkalmazása elengedhetetlen, ha meg szeretnéd gátolni a bőröd öregedését. Ez pedig azt jelenti, hogy minden egyes nap magadra kell kenned a krémet annak érdekében, hogy kivédd a káros UV-sugarakat, amelyek a bőr megereszkedését, ráncokat, foltos arcszínt és egyenetlen bőrtónust idézhetnek elő.
  • Ne csak az arcodra vidd fel az arcápolódat: a szakértők egyetértenek abban, hogy szinte bármilyen öregedésgátló összetevővel rendelkező krém vagy szérum nagyszerűen alkalmazható a nyakadon és a dekoltázsodon is. Ide sorolhatók többek között az antioxidánsok, a hidratáló komponensek, a növekedési faktorok és a peptidek is.
  • Próbálj ki egy nyak- és dekoltázskrémet: ha nem szeretnéd az arckrémedet az alsóbb területekre „pazarolni”, akkor a boltokban már számtalan nyak- és dekoltázskrém közül válogathatsz, amelyek tökéletes bőrfeszesítőként szolgálnak.

Ebből a videóból 5 arcjóga gyakorlatot leshetsz el a megereszkedett nyak feszesítésére:

