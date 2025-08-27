Ahogy a munkahely ajtaja becsukódik, elkezdődik egy új korszak, ami sokak számára bizonytalanságot és érzelmi hullámvölgyeket hozhat. A nyugdíjba vonulás nem csak egy dátum a naptárban, hanem egy egész életet megváltoztató fordulópont.

Nyugdíjba vonulás lelki kihívásai: szakpszichológus válaszol, hogyan készülj fel az új életszakaszra

Fotó: Perfect Wave / Shutterstock

A nyugdíjba vonulás érzelmi hullámvölgyei: miért nem könnyű az átállás?

Minden ember életében a nyugdíjazás az élet leszálló ágát jelenti, de ugyanakkor egy összegzés, megnyugvás és pihenés fázisa is. Eleinte tényleg várjuk, hogy végre lesz idő mindenre, ami eddig kimaradt: a pihenésre, a családra, a hobbikra. Aztán eltelik pár hónap, és sokaknál jön a döbbenet: nem tudják mit is kezdjenek a sok szabadidővel. Ez nem ritka jelenség. – emeli ki Királymezei Ágnes krízistanácsadó szakpszichológus.

Szabadidő vagy céltalanság? – A nyugdíjas mindennapok új kihívásai

A napok egymás után suhannak el, mégis valahogy hiányzik a cél. Hiányzik az a rendszer, ami eddig a munkához kötötte az életüket. Nincs több vekker, nincs reggeli rohanás. Helyette gyakran jön a halogatás és a bizonytalanság, hogy „ma nincs kedvem elintézni semmit”. Ez a fázis könnyen vezethet belső káoszhoz, és idővel a motiváció is elhalványul.

Hogyan változik meg az identitás és az önértékelés nyugdíjba vonuláskor?

Ez az identitásunkat is erősen befolyásolja. A munkahelyi sikerek, a társak elismerése, a saját értékünk érzése egyszer csak megszűnik.

Hiányzik az a nagyon fontos érzés, hogy a munkámnak van eredménye, hogy sikereim vannak, elismernek a munkahelyen, értékesnek érzem magam” – mondja Ágnes.

Ez a hiány magányossághoz, elértéktelenedéshez vezethet, és sajnos főként a férfiakat viseli meg erősebben.

Az új élethelyzet elfogadása nem könnyű, és sokan elakadnak ezen a ponton. De nem kell, hogy így legyen! Ágnes szerint kulcsfontosságú, hogy legyenek céljaink, terveink.

Lehet megpróbálni bepótolni észszerű keretek között az elmaradt dolgokat, és megvalósítani terveket. A nyugdíjasnak is nagyon fontos, hogy legyenek öt éves tervei, konkrét céljai, amelyek éltetik, belső hajtóerőt adnak.” – mondja a krízistanácsadó szakpszichológus.

Egy lezárult korszak után egy új ajtó nyílik meg, tele lehetőségekkel és örömökkel.