Nyugdíjba vonulás lelki kihívásai: szakpszichológus válaszol, hogyan készülj fel az új életszakaszra 

Ahogy a munkahely ajtaja becsukódik, elkezdődik egy új korszak, ami sokak számára bizonytalanságot és érzelmi hullámvölgyeket hozhat. A nyugdíjba vonulás nem csak egy dátum a naptárban, hanem egy egész életet megváltoztató fordulópont.
Minden ember életében a nyugdíjazás az élet leszálló ágát jelenti, de ugyanakkor egy összegzés, megnyugvás és pihenés fázisa is. Eleinte tényleg várjuk, hogy végre lesz idő mindenre, ami eddig kimaradt: a pihenésre, a családra, a hobbikra. Aztán eltelik pár hónap, és sokaknál jön a döbbenet: nem tudják mit is kezdjenek a sok szabadidővel. Ez nem ritka jelenség. – emeli ki Királymezei Ágnes krízistanácsadó szakpszichológus.
A napok egymás után suhannak el, mégis valahogy hiányzik a cél. Hiányzik az a rendszer, ami eddig a munkához kötötte az életüket. Nincs több vekker, nincs reggeli rohanás. Helyette gyakran jön a halogatás és a bizonytalanság, hogy „ma nincs kedvem elintézni semmit”. Ez a fázis könnyen vezethet belső káoszhoz, és idővel a motiváció is elhalványul.
Ez az identitásunkat is erősen befolyásolja. A munkahelyi sikerek, a társak elismerése, a saját értékünk érzése egyszer csak megszűnik.
Hiányzik az a nagyon fontos érzés, hogy a munkámnak van eredménye, hogy sikereim vannak, elismernek a munkahelyen, értékesnek érzem magam” – mondja Ágnes.
Ez a hiány magányossághoz, elértéktelenedéshez vezethet, és sajnos főként a férfiakat viseli meg erősebben.
Az új élethelyzet elfogadása nem könnyű, és sokan elakadnak ezen a ponton. De nem kell, hogy így legyen! Ágnes szerint kulcsfontosságú, hogy legyenek céljaink, terveink.
Lehet megpróbálni bepótolni észszerű keretek között az elmaradt dolgokat, és megvalósítani terveket. A nyugdíjasnak is nagyon fontos, hogy legyenek öt éves tervei, konkrét céljai, amelyek éltetik, belső hajtóerőt adnak.” – mondja a krízistanácsadó szakpszichológus.
Egy lezárult korszak után egy új ajtó nyílik meg, tele lehetőségekkel és örömökkel.
Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ez a szakasz arról is szól, hogy végre magunkra is figyelhetünk.
Most már kimondhatjuk, hogy ‘ez már jár nekem’ – és találjuk ki, mivel tudjuk magunkat kényeztetni, örömforráshoz juttatni. Legyünk kissé önzőbbek!”
Ez lehet egy új hobbi, tanulás, vagy akár új munkalehetőség is. Ágnes egy különleges példát is említ: egy korábban jogászként dolgozó hölgy 63 éves korában lakberendezőként új karriert kezdett, és ma sikeres vállalkozó.
A pszichológus legfontosabb tanácsa:
„Nem szabad belesüllyedni a szürke hétköznapokba, mert könnyen bezárhatjuk magunkat a saját magunk alkotta szürke világba, ahol aztán ‘dagonyázunk’, nyaldossuk a vélt és valós sebeinket, depissé válunk, és megbetegítjük önmagunkat.”
Az ápoltságra, megjelenésre is érdemes odafigyelni, hiszen az önmagunkról való gondoskodás önbizalmat adhat.
Ne hagyjuk el magunkat, még otthon is fontos az ápoltság, az öltözködés. A pozitív életszemlélet az igazi éltető erő!”
– figyelmeztet a pszichológus.
Nem szabad alábecsülni a társas kapcsolatok szerepét sem. A szellemi frissesség megőrzése mellett a kommunikáció és a társaság pótolhatatlan.
A mentális tevékenységek szinten tartása nagyon lényeges, ezért rejtvényeket fejtenek, kvízeket játszanak a nyugdíjasok, tornáztatják az agyukat. De legalább ennyire fontos a kommunikáció, mert gyakran panaszkodnak, hogy nincs kivel beszélgetniük” – mondja krízistanácsadó szakpszichológus.
Ezért is fontos, hogy a család, a barátok, vagy akár különféle közösségi programok segítsék a kapcsolatok fenntartását, és a magányosság elkerülését. A friss levegő, a természet közelsége szintén gyógyír lehet: „Van egy régi mondás, hogy ‘inkább az erdőbe menj, mint az orvoshoz’ – és ebben sok igazság van.” – vallja a pszichológus.
A férfiak különösen nehezen birkóznak meg ezzel a váltással. Sokszor ők a napi rutin, a munka, a kollégák, a teljesítmény elvesztése miatt érzik magukat vesztesnek.
Többségében a férfiak nehezebben alkalmazkodnak a nyugdíjas életszakaszhoz. Aki vezetői pozícióban volt, annak azt az attitűdöt elengedni nem egyszerű.”
Ez a folyamat ráadásul hatással lehet a párkapcsolatra is, hiszen az egyedüllét helyett most sok időt töltenek együtt a házastársukkal.
Nem könnyű ez az időszak, de nem lehetetlen jól csinálni. A nyugdíj nem a végállomás, hanem egy új kezdet.
