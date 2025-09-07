Ez az egyszerű, rövid rutin csodát tesz a 40 feletti nők testével – Ints végre búcsút a fájdalomnak

40 felett már nem úgy működik a testünk, ahogy szeretnénk, hiszen itt-ott elkezd fájni, húzódni és merevebbek leszünk. Sokan próbálják figyelmen kívül hagyni ezeket a kellemetlen tüneteket és csak legyintenek rá: „ez korral jár”. Azonban, ha szeretnél odafigyelni az egészségedre és végleg meg akarsz szabadulni a fájó panaszoktól, akkor ez a cikk neked szól!

Ettől szó szerint újjá fogsz születni 40 felett! Fotó: Olezzo / Shutterstock

40 felett is élhetsz fájdalommentes életet – vezesd be ezt az egyszerű nyújtási rutint!

Létezik egy pofonegyszerű, rövid nyújtási rutin, amit otthon is könnyedén elvégezhetsz és nem kell hozzá semmilyen felszerelés. A gyakorlatsor kifejezetten a 40 feletti nőkhöz lett igazítva annak érdekében, hogy a fájó pontokon oldja a feszültséget és a merevséget. Vesd be tehát a következő gyakorlatokat és hidd el, a tested meg fogja hálálni!

Amennyiben van otthon habhengered, a nyújtási rutin elején kontrollált mozdulatokkal hengerezd át a fájó izmokat, mindegyikre 1-2 percet szánva, majd jöhetnek a következő gyakorlatok.

T-gerinc gyakorlat

Helyezkedj el négykézláb, tedd a kezeidet a vállad vonalába, a térdeidet pedig közvetlenül a csípőd alá és tartsd egyenesen a gerincedet. Az egyik kezdet tedd tarkóra, majd fordulj a törzsed felé, aztán menj vissza a kiinduló pozícióba a videó alapján.

Tűbefűzés

Helyezkedj el négykézláb, az előző gyakorlathoz hasonlóan és tartsd egyenesen a hátad. Ezt követően először nyúlj át a jobb karoddal a bal karod alatt, majd ezt a mozdulatot végezd el a másik oldalra is. Tarts meg a pózt 20-30 másodpercig.

Csípőhajlító nyújtása fekve

Feküdj hanyatt és nyújtsd ki a lábaidat, miközben karjaidat tartsd lazán, magad mellett. Ezt követően lélegezz mélyet, feszítsd meg törzsizmaidat, közben pedig húzd magadhoz lassan az egyik térdedet. Tartsd ki a pózt 20-30 másodpercig és ismételd meg a másik lábaddal. (Első gyakorlat a videóban.)

Hanyatt fekvő gerinccsavar jógapóz

Feküdj hanyatt hajlított lábakkal, a bal bokádat tedd rá a jobb térdedre, kicsit húzd magadhoz a lábaidat, majd döntsd el magad jobbra úgy, hogy a bal talpad szinte érintse vagy érintse a talajt és maradj így körülbelül 20-30 másodpercig. Ezt követően végezd el a mozdulatsort a másik oldalra is.

