Szívszorító: hazaküldték orrspray-vel, 12 órával később holtan talált rá az anyja a 21 éves fiúra

Sokkoló tragédia rázta meg egy brit család életét, melyben egy 21 éves életerős fiatalt egy orrpsray-vel hazaküldték, azonban néhány órával később a saját édesanya eszméletlenül talált rá a hálószobájában. Gillian Everett fia, Cian Everett 2024 decembere óta súlyos fejfájással küzdött, állapota pedig egyre romlott. A fiú annyira rosszul lett, hogy édesanyja többször is segítséget kért az egészségügyi segélyvonaltól, majd sürgősségi ellátóközpontba vitte.

A fiatal fiút hazaküldték orrspray-vel, ami végül az életébe került / Képünk illusztráció: unsplash

A fiatal életébe került, hogy hazaküldték a kórházból

A fájdalom annyira erős lett január elején, hogy Cian anyja elvitte a Lymingtonban található New Forest Kórházba, miután nem sikerült időpontot kapniuk háziorvoshoz. Cian vény nélkül kapható orrdugulás elleni gyógyszert és orrspray-t kapott arcüreggyulladásra. Mivel azonban az állapota hetek alatt sem javult, az anyja aggódni kezdett. A fiú alig tudott enni, folyamatosan fázott és rendkívül levert volt.

Gillian január 12-én ismét felhívta a 111-et, ahol azt tanácsolták neki, vigye a fiát gyógyszertárba, ahol újra arcüreggyulladást állapítottak meg. Aznap este a Readingi Egyetem hallgatója már alig tudott enni, nagyon fázott, és fájdalomcsillapítót vett be. Édesanyjával még megnézett egy Harry Potter-filmet, később azonban rosszul lett és hányni kezdett. Gillian lefektette a fiát, majd egy lavórt hagyott mellette arra az esetre, ha ismét rosszul lenne.

Másnap reggel az Gillian furcsa hangokra ébredt. Berohant fia szobájába, de Cian már nem reagált. Azonnal hívta a mentőket, és megkezdte az újraélesztést, de a fiatal fiú életét már nem tudták megmenteni.

A boncolás során derült ki az igazság, hogy Cian egy rendkívül ritka szövődményben szenvedett. Az arcüreggyulladás következtében egy 6x4 centiméteres agytályog alakult ki az agyában, emellett agyhártyagyulladás és agyduzzanat is fellépett.

Az ügyben jelenleg is folyik a hivatalos vizsgálat - írja a The Sun.