Tökéletes konyhakertre vágysz? Ezeket kell elvetni márciusban

Egyes zöldségeket és gyümölcsféléket érdemes március elején vetni vagy ültetni.

A helyes vetési technika nagyon fontos ahhoz, hogy jó termést szüretelhess.

Bizonyos növények segítik egymást a fejlődésben, ha közel ültetjük azokat egymáshoz, vannak azonban olyan termések, amelyeket mindenképp egymástól távol kell elvetni.

A márciusi vetés gyors, friss, tápanyagdús termést hoz, ezért érdemes most azonnal belevágnod. Habár még csípősek lehetnek a reggelek, a talaj felső rétege már művelhető. A legtöbb hidegtűrő zöldség kifejezetten szereti a hűvös csírázási időszakot, ráadásul ilyenkor kevesebb kártevővel is kell számolnod. A siker kulcsa, hogy tudatosan, megfontoltan ültess, lépésről lépésre. A társításokra is figyelj, mert bizonyos növények támogatják, mások visszavetik egymás fejlődését. Lássuk, mit érdemes márciusban ültetni.

A márciusi vetést igénylő magokat most kell elvetned

Mely termések igényelnek márciusi vetést?

A korai vetést kimondottan kedveli jó néhány zöldség. Amint a talaj eléri az 5-7 °C-ot, máris munkához láthatsz.

Borsó

3-5 cm mélyen, 5-8 cm tőtávolságra, 40-50 cm sortávval ültesd.

Talajigénye: jó vízáteresztő, középkötött, komposzttal javított föld.

Ültesd mellé: jó szomszédjai a répa, retek és a saláta.

Ne ültesd mellé: hagymafélék, fokhagyma.

Bors-tipp: Vetés előtt egy éjszakára áztasd be a magokat.

Sárgarépa

1-2 cm mélyre, 2-3 cm tőtávolságra, 25-30 cm sortávval ültesd.

Talajigénye: mélyen fellazított, kövektől mentes, homokos vályogtalaj.

Ültesd mellé: hagyma, póréhagyma, borsó.

Ne ültesd mellé: kapor (gátolhatja a fejlődést).

Bors-tipp: A túl friss trágyát kerüld, mert a répa elágazhat tőle.

Retek

1-2 cm mélyre, 3-4 cm tőtávolságra ültesd.

Talajigénye: laza, tápanyagban gazdag, egyenletesen nedves föld.

Ültesd mellé: saláta, spenót, borsó.

Ne ültesd mellé: káposztafélék (azonos kártevők támadják).

Bors-tipp: Gyors fejlődése miatt kiváló „jelölőnövény” lassabban csírázó sorok mellé.

Spenót

2-3 cm mélyre, 5-8 cm tőtávolságra ültesd.

Talajigénye: nitrogénben gazdag, jó vízmegtartó képességű talaj.

Ütesd mellé: eper, retek, saláta.

Ne ültesd mellé: cékla (rokon növény).

Bors-tipp: Fontos az egyenletes öntözés, mert vízhiány esetén felmagzik, ami azt jelenti, hogy a növény hirtelen megnyúlik, a levelek kemények és kesernyések lesznek.

Fejes saláta

25-30 cm tőtávolságra ültesd.

Talajigénye: humuszban gazdag, jó vízellátású föld.

Ültesd mellé: retek, sárgarépa, borsó.

Ne ültesd mellé: petrezselyem (lassíthatja a fejlődést).

Petrezselyem

1-2 cm mélyre, 3-5 cm tőtávolságra ültesd.

Talajigénye: mélyrétegű, morzsalékos, tápanyagban gazdag talaj.

Ütesd mellé: paradicsom (később), retek.

Ne ültesd mellé: fejes saláta.

Bors-tipp: március elején minél előbb érdemes vetni, mert 3-4 hét a csírázási ideje.

Vöröshagyma

3-4 cm mélyre, 8-10 cm tőtávolságra ültesd a dughagymákat.

Talajigénye: laza, jó vízáteresztő föld.

Ültesd mellé: sárgarépa (kölcsönösen védik egymást a kártevőktől).

Ne ültesd mellé: borsó.

Cékla

2-3 cm mélyre, 8-10 cm tőtávolságra.

Talajigénye: középkötött, tápanyagban gazdag talaj.

Ültesd mellé: hagyma, saláta.

Ne ültesd mellé: spenót.

Korai burgonya

8-10 cm mélyre, 30-35 cm tőtávolságra, 60-70 cm sortávval.

Talajigénye: laza, jó vízáteresztő, komposzttal javított föld.

Bors-tipp: Előcsíráztatott vetőgumóval gyorsabb a fejlődés.

Eper ültetése:

Március elejétől ültethető palántáról 25-30 cm tőtávolságra, napos helyre.

Talajigénye: humuszban gazdag, enyhén savanyú talaj.

Ültesd mellé: spenót, saláta.

Ne ültesd mellé: káposztafélék.

Márciusi kertindító tanácsok

Körültekintően, biztonságos helyről szerezd be a palántákat, magokat.

Macskák ellen tegyél az ágyásba használt teafiltereket.

Vetés után finoman tömörítsd a talajt, hogy laza kapcsolat legyen a mag és a föld között

Használj fátyolfóliát a hideg éjszakák ellen.

Az ültetéskor használj tojáshéjat, jótékony hatással van a növényeidre, például távol tartja a csigákat.

Jelöld a sorokat névtáblával és dátummal.

A frissen vetett ágyást ne áraszd el vízzel, inkább gyakran, kis adagokban öntözz.

A márciusban vethető zöldségeket teheted magaságyásba is, hogy nagyobb biztonságban legyenek a palántáid.

A februárban ültetett magokról se feledkezz meg, gondozd azokat egészen a kiültetésig.

