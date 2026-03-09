Tökéletes konyhakertre vágysz? Ezeket kell elvetni márciusban

Most dől el a tavaszi konyhakert sikere. A márciusi vetés megalapozza, hogy idén milyen saját termesztésű finomságokból csemegézhetsz majd. A talaj már ébredezik, és vannak zöldségek, amelyek kifejezetten igénylik a hűvös indulást. Ha most okosan vetsz, hetek múlva zsenge, vitaminban gazdag termést szüretelhetsz.
Egyes zöldségeket és gyümölcsféléket érdemes március elején vetni vagy ültetni.
A helyes vetési technika nagyon fontos ahhoz, hogy jó termést szüretelhess.
Bizonyos növények segítik egymást a fejlődésben, ha közel ültetjük azokat egymáshoz, vannak azonban olyan termések, amelyeket mindenképp egymástól távol kell elvetni.
A márciusi vetés gyors, friss, tápanyagdús termést hoz, ezért érdemes most azonnal belevágnod. Habár még csípősek lehetnek a reggelek, a talaj felső rétege már művelhető. A legtöbb hidegtűrő zöldség kifejezetten szereti a hűvös csírázási időszakot, ráadásul ilyenkor kevesebb kártevővel is kell számolnod. A siker kulcsa, hogy tudatosan, megfontoltan ültess, lépésről lépésre. A társításokra is figyelj, mert bizonyos növények támogatják, mások visszavetik egymás fejlődését. Lássuk, mit érdemes márciusban ültetni.
Mely termések igényelnek márciusi vetést?
A korai vetést kimondottan kedveli jó néhány zöldség. Amint a talaj eléri az 5-7 °C-ot, máris munkához láthatsz.
Borsó
3-5 cm mélyen, 5-8 cm tőtávolságra, 40-50 cm sortávval ültesd.
Talajigénye: jó vízáteresztő, középkötött, komposzttal javított föld.
Ültesd mellé: jó szomszédjai a répa, retek és a saláta.
Ne ültesd mellé: hagymafélék, fokhagyma.
Bors-tipp: Vetés előtt egy éjszakára áztasd be a magokat.
Sárgarépa
1-2 cm mélyre, 2-3 cm tőtávolságra, 25-30 cm sortávval ültesd.
Talajigénye: mélyen fellazított, kövektől mentes, homokos vályogtalaj.
Ültesd mellé: hagyma, póréhagyma, borsó.
Ne ültesd mellé: kapor (gátolhatja a fejlődést).
Bors-tipp: A túl friss trágyát kerüld, mert a répa elágazhat tőle.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.