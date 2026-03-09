Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Márciusi vetés

Tökéletes konyhakertre vágysz? Ezeket kell elvetni márciusban

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 13:15
kertgondozásvetészöldség
Most dől el a tavaszi konyhakert sikere. A márciusi vetés megalapozza, hogy idén milyen saját termesztésű finomságokból csemegézhetsz majd. A talaj már ébredezik, és vannak zöldségek, amelyek kifejezetten igénylik a hűvös indulást. Ha most okosan vetsz, hetek múlva zsenge, vitaminban gazdag termést szüretelhetsz.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • Egyes zöldségeket és gyümölcsféléket érdemes március elején vetni vagy ültetni.
  • A helyes vetési technika nagyon fontos ahhoz, hogy jó termést szüretelhess.
  • Bizonyos növények segítik egymást a fejlődésben, ha közel ültetjük azokat egymáshoz, vannak azonban olyan termések, amelyeket mindenképp egymástól távol kell elvetni.

A márciusi vetés gyors, friss, tápanyagdús termést hoz, ezért érdemes most azonnal belevágnod. Habár még csípősek lehetnek a reggelek, a talaj felső rétege már művelhető. A legtöbb hidegtűrő zöldség kifejezetten szereti a hűvös csírázási időszakot, ráadásul ilyenkor kevesebb kártevővel is kell számolnod. A siker kulcsa, hogy tudatosan, megfontoltan ültess, lépésről lépésre. A társításokra is figyelj, mert bizonyos növények támogatják, mások visszavetik egymás fejlődését. Lássuk, mit érdemes márciusban ültetni.

Magok márciusi vetése
A márciusi vetést igénylő magokat most kell elvetned
Fotó: Natallia Ploskaya /  Shutterstock 

Mely termések igényelnek márciusi vetést?

A korai vetést kimondottan kedveli jó néhány zöldség. Amint a talaj eléri az 5-7 °C-ot, máris munkához láthatsz.

Borsó 

  • 3-5 cm mélyen, 5-8 cm tőtávolságra, 40-50 cm sortávval ültesd.
  • Talajigénye: jó vízáteresztő, középkötött, komposzttal javított föld.
  • Ültesd mellé: jó szomszédjai a répa, retek és a saláta.
  • Ne ültesd mellé: hagymafélék, fokhagyma.

Bors-tipp: Vetés előtt egy éjszakára áztasd be a magokat.

Sárgarépa 

  • 1-2 cm mélyre, 2-3 cm tőtávolságra, 25-30 cm sortávval ültesd.
  • Talajigénye: mélyen fellazított, kövektől mentes, homokos vályogtalaj.
  • Ültesd mellé: hagyma, póréhagyma, borsó.
  • Ne ültesd mellé: kapor (gátolhatja a fejlődést).

Bors-tipp: A túl friss trágyát kerüld, mert a répa elágazhat tőle.

Retek 

  • 1-2 cm mélyre, 3-4 cm tőtávolságra ültesd.
  • Talajigénye: laza, tápanyagban gazdag, egyenletesen nedves föld.
  • Ültesd mellé: saláta, spenót, borsó.
  • Ne ültesd mellé: káposztafélék (azonos kártevők támadják).

Bors-tipp: Gyors fejlődése miatt kiváló „jelölőnövény” lassabban csírázó sorok mellé.

Spenót 

  • 2-3 cm mélyre, 5-8 cm tőtávolságra ültesd.
  • Talajigénye: nitrogénben gazdag, jó vízmegtartó képességű talaj.
  • Ütesd mellé: eper, retek, saláta.
  • Ne ültesd mellé: cékla (rokon növény).

Bors-tipp: Fontos az egyenletes öntözés, mert vízhiány esetén felmagzik, ami azt jelenti, hogy a növény hirtelen megnyúlik, a levelek kemények és kesernyések lesznek.

Fejes saláta 

  • 25-30 cm tőtávolságra ültesd.
  • Talajigénye: humuszban gazdag, jó vízellátású föld.
  • Ültesd mellé: retek, sárgarépa, borsó.
  • Ne ültesd mellé: petrezselyem (lassíthatja a fejlődést).

Petrezselyem 

  • 1-2 cm mélyre, 3-5 cm tőtávolságra ültesd.
  • Talajigénye: mélyrétegű, morzsalékos, tápanyagban gazdag talaj.
  • Ütesd mellé: paradicsom (később), retek.
  • Ne ültesd mellé: fejes saláta.

Bors-tipp: március elején minél előbb érdemes vetni, mert 3-4 hét a csírázási ideje.

Vöröshagyma 

  • 3-4 cm mélyre, 8-10 cm tőtávolságra ültesd a dughagymákat.
  • Talajigénye: laza, jó vízáteresztő föld.
  • Ültesd mellé: sárgarépa (kölcsönösen védik egymást a kártevőktől).
  • Ne ültesd mellé: borsó.

Cékla 

  • 2-3 cm mélyre, 8-10 cm tőtávolságra.
  • Talajigénye: középkötött, tápanyagban gazdag talaj.
  • Ültesd mellé: hagyma, saláta.
  • Ne ültesd mellé: spenót.

Korai burgonya 

  • 8-10 cm mélyre, 30-35 cm tőtávolságra, 60-70 cm sortávval.
  • Talajigénye: laza, jó vízáteresztő, komposzttal javított föld.

Bors-tipp: Előcsíráztatott vetőgumóval gyorsabb a fejlődés.

Eper ültetése: 

  • Március elejétől ültethető palántáról 25-30 cm tőtávolságra, napos helyre.
  • Talajigénye: humuszban gazdag, enyhén savanyú talaj.
  • Ültesd mellé: spenót, saláta.
  • Ne ültesd mellé: káposztafélék.

Márciusi kertindító tanácsok

  • Körültekintően, biztonságos helyről szerezd be a palántákat, magokat. 
  • Macskák ellen tegyél az ágyásba használt teafiltereket.
  • Vetés után finoman tömörítsd a talajt, hogy laza kapcsolat legyen a mag és a föld között
  • Használj fátyolfóliát a hideg éjszakák ellen.
  • Az ültetéskor használj tojáshéjat, jótékony hatással van a növényeidre, például távol tartja a csigákat.
  • Jelöld a sorokat névtáblával és dátummal.
  • A frissen vetett ágyást ne áraszd el vízzel, inkább gyakran, kis adagokban öntözz.
  • A márciusban vethető zöldségeket teheted magaságyásba is, hogy nagyobb biztonságban legyenek a palántáid.
  • A februárban ültetett magokról se feledkezz meg, gondozd azokat egészen a kiültetésig.

További márciusi vetési tanácsokért nézd meg a következő videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

