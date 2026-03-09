Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Menczer Tamás: Az ukrán olajblokádot letörjük, az energiabiztonságunkat és a rezsicsökkentést megvédjük

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 14:29
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kemény üzenetet fogalmazott meg a közösségi oldalán.
Nevetséges vagy, Peti! - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Menczer Tamás. 

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Menczer Tamás
Menczer Tamás
Fotó: Gáll Regina /  MW

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója ezt követően úgy folytatta:

Amikor ti, tiszások felhúzzátok az ukrán kék-sárga mezt az Európai Parlamentben,


amikor Tseber Roland Ivanovics Magyarországról kitiltott ukrán kémet a testvérednek nevezed, és vele utazol Kijevbe,


amikor a Politico (nem a Tóni fizeti) írja meg, hogy téged az ukránok irányítanak,


amikor a telefonos applikációdat a tőletek kiszivárgott adatok szerint ukránok készítették és működtetik,


amikor támogatod Ukrajna uniós tagságát, emlékszünk 58 százalék,


és amikor a müncheni paktumotoknak megfelelően Zelenszkij mellé állsz az olajblokáddal kapcsolatban,


nos akkor közlöd, hogy nincs itt ukrán befolyásolás, nincs itt semmi látnivaló.

Menczer Tamás így folytatta:

Bezzeg az oroszok már a spájzban vannak.
Jaj, Peti.
Mondtad te már, hogy 2000 (❗) titkosügynök figyel, meg, hogy a sima rendőrségi rádió zavarja az internetet.
Meg, hogy önmerénylet lesz.
Most meg az oroszok.
Ez csak egy ócska kísérlet arra, hogy eltereld a figyelmet Zelenszkij zsarolásáról és fenyegetéséről.
De mindenki látja, tudja, hogy Zelenszkij egy ukránbarát tiszás bábkormányt akar Magyarországon, ezért zsarol és fenyeget.
Nyíltan beavatkozott a magyarországi választásba.
De Magyarország nem zsarolható.

Az ukrán olajblokádot letörjük, az energiabiztonságunkat és a rezsicsökkentést megvédjük, és megakadályozzuk, hogy ukránbarát miniszterelnöke legyen Magyarországnak!

Végezetül pedig kijelentette:

Magyarország az első! A Fidesz pedig a biztos választás

