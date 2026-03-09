Amikor ti, tiszások felhúzzátok az ukrán kék-sárga mezt az Európai Parlamentben,

amikor Tseber Roland Ivanovics Magyarországról kitiltott ukrán kémet a testvérednek nevezed, és vele utazol Kijevbe,

amikor a Politico (nem a Tóni fizeti) írja meg, hogy téged az ukránok irányítanak,

amikor a telefonos applikációdat a tőletek kiszivárgott adatok szerint ukránok készítették és működtetik,

amikor támogatod Ukrajna uniós tagságát, emlékszünk 58 százalék,

és amikor a müncheni paktumotoknak megfelelően Zelenszkij mellé állsz az olajblokáddal kapcsolatban,

nos akkor közlöd, hogy nincs itt ukrán befolyásolás, nincs itt semmi látnivaló.