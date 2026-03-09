Menczer Tamás: Az ukrán olajblokádot letörjük, az energiabiztonságunkat és a rezsicsökkentést megvédjük

Nevetséges vagy, Peti! - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Menczer Tamás.
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója ezt követően úgy folytatta:
Amikor ti, tiszások felhúzzátok az ukrán kék-sárga mezt az Európai Parlamentben,
amikor Tseber Roland Ivanovics Magyarországról kitiltott ukrán kémet a testvérednek nevezed, és vele utazol Kijevbe,
amikor a Politico (nem a Tóni fizeti) írja meg, hogy téged az ukránok irányítanak,
amikor a telefonos applikációdat a tőletek kiszivárgott adatok szerint ukránok készítették és működtetik,
amikor támogatod Ukrajna uniós tagságát, emlékszünk 58 százalék,
és amikor a müncheni paktumotoknak megfelelően Zelenszkij mellé állsz az olajblokáddal kapcsolatban,
nos akkor közlöd, hogy nincs itt ukrán befolyásolás, nincs itt semmi látnivaló.
Menczer Tamás így folytatta:
Bezzeg az oroszok már a spájzban vannak.
Jaj, Peti.
Mondtad te már, hogy 2000 (❗) titkosügynök figyel, meg, hogy a sima rendőrségi rádió zavarja az internetet.
Meg, hogy önmerénylet lesz.
Most meg az oroszok.
Ez csak egy ócska kísérlet arra, hogy eltereld a figyelmet Zelenszkij zsarolásáról és fenyegetéséről.
De mindenki látja, tudja, hogy Zelenszkij egy ukránbarát tiszás bábkormányt akar Magyarországon, ezért zsarol és fenyeget.
Nyíltan beavatkozott a magyarországi választásba.
De Magyarország nem zsarolható.
Az ukrán olajblokádot letörjük, az energiabiztonságunkat és a rezsicsökkentést megvédjük, és megakadályozzuk, hogy ukránbarát miniszterelnöke legyen Magyarországnak!
Végezetül pedig kijelentette:
Magyarország az első! A Fidesz pedig a biztos választás
