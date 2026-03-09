Kocsis Máté: Tisztázni kell, hova szánták az ukrán pénzt, ehhez kaphat eszközöket a NAV

„Magyarország területén gyanús ukrán pénzmozgások történnek, melyeket tisztázni kell. Ehhez szükséges, hogy további eszközöket adjunk a NAV kezébe” – írta Facebook-oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a parlament nemzetbiztonsági bizottságának üléséről beszámolva.
Ahogy arról már beszámoltunk, március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzés alá vont egy járművet, amelyben hét ukrán állampolgár tartózkodott. A gépjárműben jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat találtak: a beszámoló szerint mintegy 35 millió eurót, 45 millió dollárt, valamint aranytömböket szállítottak.
Az eset kapcsán az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága 2026. március 9-én törvényjavaslatot nyújtott be az ukrán készpénz- és aranyszállítmány ügyében. A javaslat szerint a NAV-nak 60 napja lesz a vizsgálat lefolytatására, és azt is tisztáznia kell, hogy az átszállított készpénz és arany egy részét felhasználták-e Magyarországon. Amennyiben igen, a hatóságnak azt is meg kell állapítania, hogy
Kocsis Máté szerint a törvény célja, hogy a Magyarországon feltartóztatott vagyon eredetét, célállomását és felhasználását teljes körűen tisztázni lehessen. A vizsgálatnak ki kell terjednie arra is, milyen jogcímen szállították a pénzt az országon keresztül, kik voltak a szállítók, valamint fennállhatott-e kapcsolatuk bűn- vagy terrorszervezetekkel.
A frakcióvezető szerint azt is vizsgálni kell, hogy a szállításnak lehettek-e Magyarország nemzetbiztonságát érintő következményei.
A kormánypárti politikus bejegyzésében kitért egy másik, a bizottság előtt felmerült ügyre is. Mint írta, a nemzetbiztonsági szolgálatok feltárása alapján hamis az a baloldali híresztelés, amely – Panyi Szabolcs újságíró cikkére hivatkozva – az orosz befolyásolási kísérletekről szólt. Kocsis Máté szerint
a cikkben megnevezett személyek magyarországi tevékenységét semmilyen információ nem támasztja alá, és más országok szolgálatai sem rendelkeznek ilyen adatokkal.
A frakcióvezető úgy fogalmazott: szerinte ezek a vádak csupán arra szolgálnak, hogy eltereljék a figyelmet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetéseiről és az ukrán beavatkozási kísérletekről a magyar választásokkal kapcsolatban. Állítása szerint Zelenszkij ukránbarát kormányt szeretne Magyarországon, és ezért próbálnak beavatkozni a választásokba.
Kocsis Máté arról is beszámolt, hogy a bizottság tagjai további kérdéseket tettek fel a január 9-én ismertetett tájékoztatóval kapcsolatban, amely az ukránok és a Tisza Párt kapcsolatát tárja fel. Hozzátette: a dokumentumok hamarosan a nyilvánosság számára is megismerhetők lesznek.
