Drámai jelenet Hollywoodban: Eric Dane özvegye elvitte férje holmijait Johnny Depp házából

Megrendítő jelenetek játszódtak le Los Angeles egyik luxusvillájánál. Eric Dane özvegye, Rebecca Gayheart dobozokkal a kezében hagyta el Johnny Depp házát, ahol a színész élete utolsó időszakát töltötte.

Eric Dane utolsó hónapjaiban már csak kerekesszékkel tudott közlekedni

Fotó: Netflix / Northfoto

Mit lehet eddig tudni Eric Dane haláláról? A Grace klinika sztárja 2026. február 19-én hunyt el 53 éves korában

sztárja 2026. február 19-én hunyt el 53 éves korában Eric Dane halálát légzési elégtelenség okozta, amely az ALS -betegség szövődménye volt

halálát légzési elégtelenség okozta, amely az -betegség szövődménye volt Életének utolsó időszakát Johnny Depp egyik Los Angeles-i házában töltötte

egyik Los Angeles-i házában töltötte Halálakor papíron házas volt Rebecca Gayheart színésznővel, akivel két lányuk született

Eric Dane özvegye elvitte férje holmijait Johnny Depp házából

Szívszorító pillanatokat örökítettek meg a paparazzók Los Angeles-ben. Eric Dane özvegye néhány héttel a színész halála után megjelent Johnny Depp egyik házánál, hogy összeszedje férje személyes tárgyait. A szemtanúk szerint az 54 éves Rebecca Gayheart több dobozt és személyes holmit vitt el az ingatlanból. A fotókon egy felirat is jól látható az egyik dobozon: 'Eric Yearbooks' és 'Kids Photos', vagyis 'Eric évkönyvei' és a 'gyerekek fotói'. A színésznő egy fekete gitártokot is magával vitt, amely feltehetően a színész hangszere volt.

Johnny Depp befogadta Eric Dane-t az egyik luxusvillájába

Fotó: KGC-356 / Northfoto

Eric Dane Johnny Depp házában lakott az utolsó hónapjaiban

Az Eufória sztárja, Eric Dane ALS nevű idegrendszeri betegséggel küzdött, amely fokozatosan bénítja az izmokat. A diagnózist 2025-ben jelentette be a nyilvánosság előtt, de az állapota olyan gyorsan romlott, hogy egy idő után már a jobb karját sem tudta használni, kicsivel később pedig kerekesszékre is szorult. Ekkor lépett közbe Johnny Depp. A Karib-tenger kalózai sztárja ugyanis felajánlotta egyik Los Angeles-i házát Eric Dane számára, hogy a színésznek legalább a lakhatás miatt ne kelljen aggódnia. Egy bennfentes információja szerint a Grace klinika sztárja gyakorlatilag jelképes bérleti díjért lakhatott ott:

Eric-nek így eggyel kevesebb gondja volt.

A színész így nyugodtabb körülmények között tölthette utolsó hónapjait, miközben a betegséggel küzdött.

Hiába már nem voltak egy pár, Rebecca Gayheart utolsó pillanatig gondoskodott Eric Dane-ről

Fotó: AdMedia / Northfoto

Eric Dane Rebecca Gayheart-tal való kapcsolata

Amíg a lakhatás kérdését Johnny Depp oldotta meg, addig Eric Dane felesége gondoskodott arról, hogy a színész utolsó napjaiban minden törődést és odafigyelést megkapjon. És bár a színésznő még 2018-ban beadta a válókeresetet, a pár végül soha nem vált el hivatalosan. Rebecca Gayheart ugyanis visszavonta a kérelmet és miután diagnosztizálták Eric Dane ALS betegségét, minden tőle telhetőt megtett, hogy a színész utolsó hónapjaiban ne szenvedjen hiányt semmiben.