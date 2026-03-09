„Az életben maradásért is meg kellett küzdenie” – SMA Tomika segít a nyolcszor műtött, tündéri Emmának

Budapest szívében él egy kislány, akinek a mosolya mögött több fájdalom és küzdelem rejlik, mint amit egy felnőtt ember egész életében megtapasztal. Emma története 2022-ban kezdődött, amikor a tervezettnél jóval korábban, a terhesség 27. hetében, sürgősségi császármetszéssel jött a világra. Súlya alig érte el a 800 grammot. De a nehézségek csak ekkor kezdődtek.

Emma ma már majdnem négyéves. Értelmi fejlődése csodával határos módon korának megfelelő, ám a teste még béklyóban tartja.

Fotó: olvasói fotó

Édesanyja, Zsiga Andrea remegő hangon mesélt a kezdeti bonyodalmakról. Az ötödik napon kiderült: Emma kétoldali súlyos agyvérzést kapott. A vérzés következtében vízfejűség alakult ki, ami azonnali beavatkozást igényelt. A pici lány fejébe egy úgynevezett söntöt ültettek be, hogy elvezessék a felgyülemlett folyadékot. Ezt követően Emma élete a kórházi folyosókon és műtőkben zajlott: összesen nyolc söntműtéten esett át. Sebgyógyulási zavarok, szivárgás és fertőzések nehezítették a gyógyulást, de a kislány élni akarása minden orvosi jóslatot felülmúlt.

Emma útja Angliába vezet

Emma ma már majdnem négyéves. Értelmi fejlődése csodával határos módon korának megfelelő, ám a teste még béklyóban tartja. A mozgásfejlődésében a jobb oldali érintettség és az izmok feszessége okozza a legnagyobb kihívást. Jelenleg önállóan kúszik, de a szülei és a szakemberek minden erejükkel azon dolgoznak, hogy megtanuljon ülni és mászni.

A megoldást egy Angliában elérhető, speciális neuroterápia jelentheti. A különleges módszer olyan intenzív löketet adhat az idegrendszernek, amely után Emma további fejlődése várható.



Ez a terápia nem csodaszer, de egy olyan hatalmas segítség, amit csak kint tudnak megadni. Nem szabad rendszeresen csinálni, de az intenzív terápia sorsfordító lehet

– mondta az anyuka.

Heti több, mint 150 ezer forint a fejlődés ára

A család anyagi terhei felfoghatatlanok. Emma mindennapjai folyamatos fejlesztéssel telnek; gyógytorna, úszás, Dévény-torna, kutyás terápia, gyógypedagógia és evésterápia szerepel az órarendjében. Utóbbi azért is kritikus, mert a kislány a korábbi műtétek és az idegrendszeri érzékenység miatt, csak mostanában kezdte el elfogadni a kanalas etetést. A terápiák költsége heti szinten meghaladja a 150 ezer forintot, ami egy átlagos család számára kigazdálkodhatatlan.