„Az életben maradásért is meg kellett küzdenie” – SMA Tomika segít a nyolcszor műtött, tündéri Emmának

Emma
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 14:30
Nazarovbetegség
Zsiga Andrea kislánya, Emma igazi harcos. A 27. hétre született apróság élete drámai módon indult; kétoldali agyvérzés, vízfejűség és sorozatos műtétek kísérték az első éveit. Most azonban felcsillant a remény: egy Angliában elérhető, speciális neuroterápia hozhat áttörést a mozgásában.

Budapest szívében él egy kislány, akinek a mosolya mögött több fájdalom és küzdelem rejlik, mint amit egy felnőtt ember egész életében megtapasztal. Emma története 2022-ban kezdődött, amikor a tervezettnél jóval korábban, a terhesség 27. hetében, sürgősségi császármetszéssel jött a világra. Súlya alig érte el a 800 grammot. De a nehézségek csak ekkor kezdődtek.

Emma
Emma ma már majdnem négyéves. Értelmi fejlődése csodával határos módon korának megfelelő, ám a teste még béklyóban tartja.
Fotó: olvasói fotó

Édesanyja, Zsiga Andrea remegő hangon mesélt a kezdeti bonyodalmakról. Az ötödik napon kiderült: Emma kétoldali súlyos agyvérzést kapott. A vérzés következtében vízfejűség alakult ki, ami azonnali beavatkozást igényelt. A pici lány fejébe egy úgynevezett söntöt ültettek be, hogy elvezessék a felgyülemlett folyadékot. Ezt követően Emma élete a kórházi folyosókon és műtőkben zajlott: összesen nyolc söntműtéten esett át. Sebgyógyulási zavarok, szivárgás és fertőzések nehezítették a gyógyulást, de a kislány élni akarása minden orvosi jóslatot felülmúlt.

Emma útja Angliába vezet

Emma ma már majdnem négyéves. Értelmi fejlődése csodával határos módon korának megfelelő, ám a teste még béklyóban tartja. A mozgásfejlődésében a jobb oldali érintettség és az izmok feszessége okozza a legnagyobb kihívást. Jelenleg önállóan kúszik, de a szülei és a szakemberek minden erejükkel azon dolgoznak, hogy megtanuljon ülni és mászni.

A megoldást egy Angliában elérhető, speciális neuroterápia jelentheti. A különleges módszer olyan intenzív löketet adhat az idegrendszernek, amely után Emma további fejlődése várható.
 

Ez a terápia nem csodaszer, de egy olyan hatalmas segítség, amit csak kint tudnak megadni. Nem szabad rendszeresen csinálni, de az intenzív terápia sorsfordító lehet

 – mondta az anyuka.

Heti több, mint 150 ezer forint a fejlődés ára

A család anyagi terhei felfoghatatlanok. Emma mindennapjai folyamatos fejlesztéssel telnek; gyógytorna, úszás, Dévény-torna, kutyás terápia, gyógypedagógia és evésterápia szerepel az órarendjében. Utóbbi azért is kritikus, mert a kislány a korábbi műtétek és az idegrendszeri érzékenység miatt, csak mostanában kezdte el elfogadni a kanalas etetést. A terápiák költsége heti szinten meghaladja a 150 ezer forintot, ami egy átlagos család számára kigazdálkodhatatlan.

Összefogás: Galó Tomika anyukája is segít

Itt lépett a képbe a sorstársi közösség ereje. Hornischer Anikó, a szintén nagy küzdelmet vívó Galó Tomika édesanyja, azonnal felismerte a bajt. Licitcsoportjában gyűjtést indított Emma javára, hogy a kislány eljuthasson az áprilisi angliai kezelésre, és biztosítani tudják a mindennapi fejlesztéseit is.

Emma egy igazi hős, aki 800 grammról indulva bebizonyította, hogy a szeretet és a szakértő segítség hegyeket mozgat meg. Most rajtunk a sor, hogy segítsünk neki megtenni a következő lépést.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
