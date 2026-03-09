Hankó Balázs: Ez nemzetmentés. Ez a magyar jövő záloga – videó

A miniszter nemzetmentésnek nevezte az új képzési hely indulását, majd hangsúlyozta, mindez azokért a fiatalokért jön létre, akiknek ott kellett hagyni szülőföldjüket, de diplomát és jövőt szeretnének, nem pedig háborút és nem harcolni akarnak.

Hankó Balázs Fotó: Czeglédi Zsolt

Beszédében kiemelte: a Beregszász és Vásárosnamény közötti mindössze harminc kilométeres távolság ma többet jelent puszta földrajzi közelségnél.

Harminc kilométer. Harminc kilométer Beregszász és Vásárosnamény között. Ott háború, itt még béke. Harminc kilométer határ magyar és magyar között, beregi és beregi között

– fogalmazott beszédében a miniszter.

Hankó Balázs kiemelte: bár határ választja el a közösségeket, a magyarság összetartozása erősebb minden fizikai választóvonalnál. „Mi egy nemzet vagyunk, egy szuverén nemzet, egy akarat és egy összefogás. Ez az összefogás nemet mond a háborúra, és békét akar” – mondta.

A miniszter beszédében felidézte a háború tragikus következményeit is, hangsúlyozva, hogy a magyar közösségek számára a legfontosabb cél a béke és a biztonság megőrzése. Mint fogalmazott, Magyarország elutasít minden olyan fenyegetést és nyomásgyakorlást, amely a magyar családok, nyugdíjasok vagy az ország vezetőinek biztonságát érinti.

Beszédének középpontjában a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem szerepe állt, amelyet Hankó Balázs a „magyar béke, a magyar biztonság és a magyar jövő szigetének” nevezett Kárpátalján.

A beregszászi intézmény ma már több mint 1500 hallgatóval és közel 200 oktatóval működik, és az oktatás teljes vertikumát lefedi: az óvodai neveléstől a tehetséggondozáson, a líceumokon és a szakképzésen át egészen az egyetemi képzésig. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy a tavaly októberi döntéssel a főiskola egyetemi rangra emelkedett, ami mérföldkő a kárpátaljai magyar felsőoktatás történetében.

A vásárosnaményi esemény egy újabb fontos lépést jelent ebben a folyamatban. A városban ugyanis magyarországi képzési helyszínt hoznak létre a beregszászi egyetem számára, amely konzultációs központként és oktatási térként is szolgál majd a hallgatók számára.