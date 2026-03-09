Dér Heni megmutatta magát az arcplasztika után: „Itt tart a gyógyulás!”

Az énekesnő ledöbbentette a követőit, amikor elárulta, hogy plasztikáztatta az arcát. Dér Heni eddig nem mutatta meg, hogy hogyan nézett ki pár nappal a beavatkozás után, de most valami megváltozott. A követők kérésének eleget tett az énekesnő és közösségi oldalán számolt be a műtét utáni nehézségekről. Mutatjuk, hogy milyen állapotban is volt Heni, mielőtt megtörtént a beavatkozás.
Nincs narráció, nem magyarázkodom, inkább megmutatom az elmúlt egy hónapomat… Itt tart a gyógyulás és még csak az elején járok. Nagyjából 3-6 hónap, mire elérem a végleges eredményt. Dr. Krasznai Zsolt, nem átműteni nehéz valakit szerintem valamilyenné, hanem megtartani az eredetit. Eddig azt kell mondjam, remekül konzerválsz. Köszönöm!
– írta Dér Heni Facebook oldalán.
Heni is tisztában van a ténnyel, hogy a szakmában nem elég, hogy nagyszerű hangszálakkal rendelkezik valaki, figyelni kell a megjelenésre is. A zseniális hangját mára már egy egész ország ismeri, mivel nemrég sikerült megnyernie a Sztárban Sztár All Stars műsorát is. A külső megjelenésben azonban vannak olyan dolgok is, amiket nem lehet edzéssel és odafigyeléssel megtartani, ezért is döntött Heni a plasztika mellett.
Korábban lapunk megkeresésére az énekesnő úgy reagált, hogy csak akkor szeretne nyilatkozni, amikor már látja a végeredményt. Elmondása szerint erre azonban még várnia kell, de a műtét utáni képeket már most megmutatta a nagyvilágnak. A követőknek elnyerte a tetszését, hogy ennyire nyíltan vállalja magát, mivel sokan félnének a negatív megjegyzésektől.
Dér Heni már lassan egy hónapja esett át az arcplasztikán, amiről most képeket is posztolt az énekesnő. A videón is jól látható, hogy az eddiginél is gyönyörűbb lesz Heni megjelenése, ami miatt csak köszönetet mondhat az orvosának, aki láthatóan is remek munkát végzett.
Az énekesnő bejegyzése itt látható.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.