Dér Heni megmutatta magát az arcplasztika után: „Itt tart a gyógyulás!”

Az énekesnő ledöbbentette a követőit, amikor elárulta, hogy plasztikáztatta az arcát. Dér Heni eddig nem mutatta meg, hogy hogyan nézett ki pár nappal a beavatkozás után, de most valami megváltozott. A követők kérésének eleget tett az énekesnő és közösségi oldalán számolt be a műtét utáni nehézségekről. Mutatjuk, hogy milyen állapotban is volt Heni, mielőtt megtörtént a beavatkozás.

Dér Heni plasztikai műtétje elmondása szerint nagyszerűen sikerült (Fotó: Tulok András)

Dér Heni sokkoló képeket osztott meg magáról

Nincs narráció, nem magyarázkodom, inkább megmutatom az elmúlt egy hónapomat… Itt tart a gyógyulás és még csak az elején járok. Nagyjából 3-6 hónap, mire elérem a végleges eredményt. Dr. Krasznai Zsolt, nem átműteni nehéz valakit szerintem valamilyenné, hanem megtartani az eredetit. Eddig azt kell mondjam, remekül konzerválsz. Köszönöm!

– írta Dér Heni Facebook oldalán.

Heni is tisztában van a ténnyel, hogy a szakmában nem elég, hogy nagyszerű hangszálakkal rendelkezik valaki, figyelni kell a megjelenésre is. A zseniális hangját mára már egy egész ország ismeri, mivel nemrég sikerült megnyernie a Sztárban Sztár All Stars műsorát is. A külső megjelenésben azonban vannak olyan dolgok is, amiket nem lehet edzéssel és odafigyeléssel megtartani, ezért is döntött Heni a plasztika mellett.

Dér Heni arca sokat változott a beavatkozásnak köszönhetően (Fotó: Mediaworks Archív)

Dér Heni képei sokkolták a rajongókat

Korábban lapunk megkeresésére az énekesnő úgy reagált, hogy csak akkor szeretne nyilatkozni, amikor már látja a végeredményt. Elmondása szerint erre azonban még várnia kell, de a műtét utáni képeket már most megmutatta a nagyvilágnak. A követőknek elnyerte a tetszését, hogy ennyire nyíltan vállalja magát, mivel sokan félnének a negatív megjegyzésektől.

Dér Heni már lassan egy hónapja esett át az arcplasztikán, amiről most képeket is posztolt az énekesnő. A videón is jól látható, hogy az eddiginél is gyönyörűbb lesz Heni megjelenése, ami miatt csak köszönetet mondhat az orvosának, aki láthatóan is remek munkát végzett.

Az énekesnő bejegyzése itt látható.