Hogyan változtak a borravaló és a szervízdíj szabályai?

A borravaló fogalma sokáig a vendéglátás íratlan szabályai közé tartozott, az utóbbi időben azonban egyre több részletét rögzítik egyértelműen. A Fanny magazin dr. Mezei-Rácz János ügyvéd segítségével összegyűjtötte, hogy mire érdemes figyelni idén.
A borravaló olyan önkéntes pluszjuttatás, amelyet a vendég a kiszolgálásért ad. Összege nincs előre rögzítve, és nem a vendéglátóhely árazásának kötelező eleme. Lényege, hogy a vendég elégedettsége és saját döntése alapján, valamint a szolgáltatás megítéléséhez kötötten fizetheti meg.
A közhiedelemmel ellentétben borravalót adni egyáltalán nem kötelező, és azt nem lehet elvárásként ráterhelni a vendégre. A vendéglátóegységben fogyasztó személy dönti el, ad-e, és ha igen, mennyit. Tehát ez mindig a fogyasztástól elkülönülő, szabadon vállalható tétel.
A vendéglátásban ez a tétel bizonyos esetekben SZJA- és szocho-mentes, vagyis nem úgy adózik, mint a munkabér. Az adómentesség a vendégtől kapott borravalóra is kiterjedhet, és a szabályozás 2026-ban is erre az elvre épül. A lényeg mindig az, hogy a borravaló vendégtől származó juttatásként legyen azonosítható.
Készpénznél tipikusan a vendég közvetlenül adja át a borravalót annak, akinek szánja. Ilyenkor általában nincs pénztárkör, vagyis az összeg nem a fogyasztás részeként kerül elszámolásra. A gyakorlatban ez a forma a legátláthatóbb a vendég szemszögéből.
Borravaló adható bankkártyás fizetés esetén vagy akár átutalással is, és idén sem kizárt, hogy ez is adómentes legyen. A kulcs az, hogy a borravaló elkülöníthetően legyen kezelve, és a vendéglátóhely belső rendje szerint igazolható legyen, hogy ilyen formában jut majd el a dolgozókhoz is.
Ha nem közvetlenül a dolgozóhoz kerül ez az összeg – például összegyűjtik és később osztják szét –, akkor a vendéglátóhely nyilvántartása dönt arról, hogy kit mekkora része illet meg. A dokumentált, visszakövethető kezelés segít abban, hogy ne „bér jellegű” kifizetésként kezelje a munkáltató.
Vannak olyan helyek, ahol a borravaló teljesen egyéni, és van, ahol közös kalapba kerül, majd megállapodás szerint osztják fel. Ebben az évben is azon van a hangsúly, hogy az elosztás rendje egyértelmű legyen, és illeszkedjen a hely működéséhez. Így csökkenthető a konfliktus, és átlátható marad a részesülés mértéke.
A szervízdíj egy olyan, előre meghatározott díjtétel, amelyet a vendéglátóhely a fogyasztáshoz kapcsolva számol fel. Jellemzően külön sorban, egyéni tételként jelenik meg a bizonylaton, ezért könnyen azonosítható. Nem a vendég elégedettségét kifejező döntése ennek mértéke és megfizetése, hanem a kiszolgálóhely árazásának része.
Ezt a tételt akkor kell kifizetni, ha a vendéglátóhely felszámítja, és ez a számlán külön sorban meg is jelenik. Nem kötelező elem minden étteremben: van, ahol egyáltalán nem alkalmazzák. Ha viszont igen, azt a vendég felé előre, egyértelműen jelezniük kell, például az étlapon, és a bizonylaton is fel kell tüntetni.
A szabály szerint a szervízdíj értékére felső korlát vonatkozik, ami legfeljebb 15 százalék lehet a fogyasztás értékéhez viszonyítva magánszemély fogyasztása esetén. Ez a limit azt biztosítja, hogy a díj mértéke észszerű keretek között maradjon.
Ha a számlát nem magánszemély, hanem egy vállalkozás nevére kérjük, a szervízdíj felső határa 20 százalék. Ez a gyakorlatban tipikusan céges rendezvényeknél, üzleti eseményeknél merül fel, amikor a fogyasztásról céges számla készül.
A szervízdíj nem „láthatatlan” pénz: a bevételhez közterhek is kapcsolódnak: 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot kell megfizetnie a vendéglátóhelynek, amely a díjat beszedte és elszámolja. Ez azt is jelenti, hogy a tételnek rendezett, nyomon követhető módon kell megjelennie az elszámolásokban.
Áfa szempontból a szervízdíj nem önálló tétel, hanem a nyújtott vendéglátási szolgáltatás ellenértékéhez kapcsolódik. Emiatt az áfakulcsa jellemzően ahhoz igazodik, amihez a díjat hozzászámítják. A gyakorlatban ezért eltérő áfamérték is előfordulhat attól függően, milyen fogyasztási elemekhez kapcsolódik a felszámítás.
A szervízdíjnak a számlán egyértelműen látszania kell, így a vendég pontosan tudja, miért fizet. A friss szabályozás értelmében a díjból nem kizárólag a felszolgálók részesülhetnek, hanem a kiszolgálásban közreműködő más munkakörök is. Vagyis a teljes szolgáltatási csapat jogosult lehet rá.
Nem kizárólag klasszikus éttermekben jelenhet meg a szervízdíj felszámítása: a szabályok kiterjesztésével cukrászdák és kávézók is alkalmazhatják a felszolgálási díjra vonatkozó kereteket. Így olyan helyeken is találkozhatunk ezzel a tétellel, ahol korábban ritkább volt.
