Hogyan változtak a borravaló és a szervízdíj szabályai?

Kötelező a borravaló?

Lehetséges a bankkártyás fizetés esetén borravaló adása? Íme a válasz!

Mit kell tudni a szervízdíjról?

A borravaló fogalma sokáig a vendéglátás íratlan szabályai közé tartozott, az utóbbi időben azonban egyre több részletét rögzítik egyértelműen. A Fanny magazin dr. Mezei-Rácz János ügyvéd segítségével összegyűjtötte, hogy mire érdemes figyelni idén.

A borravaló olykor zavarba ejtő, főleg ha nem ismerjük a szabályokat.

A borravaló pluszjuttatásnak számít?

A borravaló olyan önkéntes pluszjuttatás, amelyet a vendég a kiszolgálásért ad. Összege nincs előre rögzítve, és nem a vendéglátóhely árazásának kötelező eleme. Lényege, hogy a vendég elégedettsége és saját döntése alapján, valamint a szolgáltatás megítéléséhez kötötten fizetheti meg.

Kötelező adni?

A közhiedelemmel ellentétben borravalót adni egyáltalán nem kötelező, és azt nem lehet elvárásként ráterhelni a vendégre. A vendéglátóegységben fogyasztó személy dönti el, ad-e, és ha igen, mennyit. Tehát ez mindig a fogyasztástól elkülönülő, szabadon vállalható tétel.

Mindent a borravaló adózása kapcsán: szabályok és tudnivalók.

A vendéglátásban ez a tétel bizonyos esetekben SZJA- és szocho-mentes, vagyis nem úgy adózik, mint a munkabér. Az adómentesség a vendégtől kapott borravalóra is kiterjedhet, és a szabályozás 2026-ban is erre az elvre épül. A lényeg mindig az, hogy a borravaló vendégtől származó juttatásként legyen azonosítható.

A készpénz jobb, mint a kártya?

Készpénznél tipikusan a vendég közvetlenül adja át a borravalót annak, akinek szánja. Ilyenkor általában nincs pénztárkör, vagyis az összeg nem a fogyasztás részeként kerül elszámolásra. A gyakorlatban ez a forma a legátláthatóbb a vendég szemszögéből.

Lehetséges a bankkártyás fizetés esetén borravaló adása? Íme a válasz!

Borravaló adható bankkártyás fizetés esetén vagy akár átutalással is, és idén sem kizárt, hogy ez is adómentes legyen. A kulcs az, hogy a borravaló elkülöníthetően legyen kezelve, és a vendéglátóhely belső rendje szerint igazolható legyen, hogy ilyen formában jut majd el a dolgozókhoz is.

Mi van, ha nem a dolgozó kapja?

Ha nem közvetlenül a dolgozóhoz kerül ez az összeg – például összegyűjtik és később osztják szét –, akkor a vendéglátóhely nyilvántartása dönt arról, hogy kit mekkora része illet meg. A dokumentált, visszakövethető kezelés segít abban, hogy ne „bér jellegű” kifizetésként kezelje a munkáltató.