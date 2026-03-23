Hogyan változtak a borravaló és a szervízdíj szabályai?

borravaló
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 12:00
szervízdíjúj szabályokszázalékos borravaló
Mióta a világ világ, adjuk. A borravaló bizonyos helyeken szinte kötelező, ám megeshet, hogy mostanában kissé zavarban vagyunk, hogy adjuk vagy ne, és ha igen, akkor mégis mennyit.
  • Kötelező a borravaló?
  • Lehetséges a bankkártyás fizetés esetén borravaló adása? Íme a válasz!
  • Mit kell tudni a szervízdíjról?

A borravaló fogalma sokáig a vendéglátás íratlan szabályai közé tartozott, az utóbbi időben azonban egyre több részletét rögzítik egyértelműen. A Fanny magazin dr. Mezei-Rácz János ügyvéd segítségével összegyűjtötte, hogy mire érdemes figyelni idén.

Borravalót adnak a pincérnek.
A borravaló olykor zavarba ejtő, főleg ha nem ismerjük a szabályokat.
A borravaló pluszjuttatásnak számít?

A borravaló olyan önkéntes pluszjuttatás, amelyet a vendég a kiszolgálásért ad. Összege nincs előre rögzítve, és nem a vendéglátóhely árazásának kötelező eleme. Lényege, hogy a vendég elégedettsége és saját döntése alapján, valamint a szolgáltatás megítéléséhez kötötten fizetheti meg.

Kötelező adni?

A közhiedelemmel ellentétben borravalót adni egyáltalán nem kötelező, és azt nem lehet elvárásként ráterhelni a vendégre. A vendéglátóegységben fogyasztó személy dönti el, ad-e, és ha igen, mennyit. Tehát ez mindig a fogyasztástól elkülönülő, szabadon vállalható tétel.

A vendéglátásban ez a tétel bizonyos esetekben SZJA- és szocho-mentes, vagyis nem úgy adózik, mint a munkabér. Az adómentesség a vendégtől kapott borravalóra is kiterjedhet, és a szabályozás 2026-ban is erre az elvre épül. A lényeg mindig az, hogy a borravaló vendégtől származó juttatásként legyen azonosítható.

A készpénz jobb, mint a kártya?

Készpénznél tipikusan a vendég közvetlenül adja át a borravalót annak, akinek szánja. Ilyenkor általában nincs pénztárkör, vagyis az összeg nem a fogyasztás részeként kerül elszámolásra. A gyakorlatban ez a forma a legátláthatóbb a vendég szemszögéből.

Lehetséges a bankkártyás fizetés esetén borravaló adása? Íme a válasz!

Borravaló adható bankkártyás fizetés esetén vagy akár átutalással is, és idén sem kizárt, hogy ez is adómentes legyen. A kulcs az, hogy a borravaló elkülöníthetően legyen kezelve, és a vendéglátóhely belső rendje szerint igazolható legyen, hogy ilyen formában jut majd el a dolgozókhoz is.

Mi van, ha nem a dolgozó kapja?

Ha nem közvetlenül a dolgozóhoz kerül ez az összeg – például összegyűjtik és később osztják szét –, akkor a vendéglátóhely nyilvántartása dönt arról, hogy kit mekkora része illet meg. A dokumentált, visszakövethető kezelés segít abban, hogy ne „bér jellegű” kifizetésként kezelje a munkáltató.

Hogyan osztják szét a közös borravalót?

Vannak olyan helyek, ahol a borravaló teljesen egyéni, és van, ahol közös kalapba kerül, majd megállapodás szerint osztják fel. Ebben az évben is azon van a hangsúly, hogy az elosztás rendje egyértelmű legyen, és illeszkedjen a hely működéséhez. Így csökkenthető a konfliktus, és átlátható marad a részesülés mértéke.

Mit kell tudni a szervízdíjról?

A szervízdíj egy olyan, előre meghatározott díjtétel, amelyet a vendéglátóhely a fogyasztáshoz kapcsolva számol fel. Jellemzően külön sorban, egyéni tételként jelenik meg a bizonylaton, ezért könnyen azonosítható. Nem a vendég elégedettségét kifejező döntése ennek mértéke és megfizetése, hanem a kiszolgálóhely árazásának része.

Kötelező megfizetni?

Ezt a tételt akkor kell kifizetni, ha a vendéglátóhely felszámítja, és ez a számlán külön sorban meg is jelenik. Nem kötelező elem minden étteremben: van, ahol egyáltalán nem alkalmazzák. Ha viszont igen, azt a vendég felé előre, egyértelműen jelezniük kell, például az étlapon, és a bizonylaton is fel kell tüntetni.

Mennyi a szervízdíj mértéke a vendéglátásban?

A szabály szerint a szervízdíj értékére felső korlát vonatkozik, ami legfeljebb 15 százalék lehet a fogyasztás értékéhez viszonyítva magánszemély fogyasztása esetén. Ez a limit azt biztosítja, hogy a díj mértéke észszerű keretek között maradjon.

Cégeknek többet kell fizetniük? 

Ha a számlát nem magánszemély, hanem egy vállalkozás nevére kérjük, a szervízdíj felső határa 20 százalék. Ez a gyakorlatban tipikusan céges rendezvényeknél, üzleti eseményeknél merül fel, amikor a fogyasztásról céges számla készül.

A szervízdíj láthatatlan pénznek számít?

A szervízdíj nem „láthatatlan” pénz: a bevételhez közterhek is kapcsolódnak: 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot kell megfizetnie a vendéglátóhelynek, amely a díjat beszedte és elszámolja. Ez azt is jelenti, hogy a tételnek rendezett, nyomon követhető módon kell megjelennie az elszámolásokban.

Ugyanannyi az áfakulcsa?

Áfa szempontból a szervízdíj nem önálló tétel, hanem a nyújtott vendéglátási szolgáltatás ellenértékéhez kapcsolódik. Emiatt az áfakulcsa jellemzően ahhoz igazodik, amihez a díjat hozzászámítják. A gyakorlatban ezért eltérő áfamérték is előfordulhat attól függően, milyen fogyasztási elemekhez kapcsolódik a felszámítás.

Honnan lehet tudni, hogy mennyi?

A szervízdíjnak a számlán egyértelműen látszania kell, így a vendég pontosan tudja, miért fizet. A friss szabályozás értelmében a díjból nem kizárólag a felszolgálók részesülhetnek, hanem a kiszolgálásban közreműködő más munkakörök is. Vagyis a teljes szolgáltatási csapat jogosult lehet rá.

Csak az éttermekben van szervízdíj?

Nem kizárólag klasszikus éttermekben jelenhet meg a szervízdíj felszámítása: a szabályok kiterjesztésével cukrászdák és kávézók is alkalmazhatják a felszolgálási díjra vonatkozó kereteket. Így olyan helyeken is találkozhatunk ezzel a tétellel, ahol korábban ritkább volt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu