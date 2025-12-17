Megjelent a rendelet: ekkortól emelkedik duplájára a készpénzlimit az ATM-eknél

A pénzügyi tranzakciós illeték 2013-as bevezetését követő drasztikus banki díjemeléseket ellensúlyozandó, a kormány 2014-ben úgy döntött, hogy törvényi szabályozással ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget vezet be 2014. február 1-től, a pénzügyi rezsicsökkentés keretében. A díjmentes pénzfelvételi lehetőség a Magyarországon, hazai kibocsátású bankkártyával, forint töltésű ATM-ből és postán végzett készpénzfelvételre vonatkozik, amennyiben a bankszámla tulajdonos legalább 16 éves magánszemély, és lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon van. Ezekre a tranzakciókra a bankok a pénzügyi tranzakciós illetéket sem háríthatják át - írja az Index.

Februártól dupla összeget vehetünk fel költségmentesen, mint eddig

Ekkor lép életbe a megemelt ingyenes keret

Miután a kezdeti, 150 ezer forintról szóló keret 2014 óta nem változott, a kormány elérkezettnek látta az időt arra, hogy megemelje az összeget. Így 2026. február 1-től 150 ezer forint helyett már havi 300 ezer forintig lesz ingyenes a készpénzfelvétel a lakossági ügyfelek számára, bármely magyarországi, forint töltésű ATM-ből vagy postahivatalban, amennyiben a fedezet erre a bankszámlán rendelkezésre áll. A díjmentesség továbbra is havonta legfeljebb két darab készpénzfelvételi műveletre terjed ki.

Ha a havi két alkalmat vagy a havi 300 ezer forintos összeghatárt meghaladja a bankszámláról felvett készpénz összege, abban az esetben a bank díjat számít fel a túllépett részre, illetve az ezt követő további tranzakciókra is, az adott naptári hónapban. Kivéve akkor, ha a bank ennél nagyobb kedvezményt nyújt ügyfelének, azonban a bank által biztosított készpénzfelvételi kedvezménybe a törvényi ingyenes készpénzfelvétel is beletartozik. Több számlatulajdonossal rendelkező bankszámlán is csak 300 ezer forint lesz a díjmentesen felvehető havi keretösszeg. A lehetőség akár lakossági devizaszámlán is igénybe vehető, de a pénzfelvételnek forintban kell megtörténnie (konverzióval). A törvény alkalmanként 300 ezer forintra növeli az ATM-ekből egy készpénzfelvétellel felvehető összeg minimális értékét, melyet a banknak biztosítania kell, és a bankkártya napi készpénzfelvételi limit felső határának minimális értékét is.

Az alapszámlákra nem vonatkozik a bővítés Fontos tudni, hogy a jelenleg havidíj-mentes, ezért egyre népszerűbb alapszámla típusú bankszámla esetében továbbra is 150 ezer forint a díjmentes készpénzfelvételi limit.

Ne használjunk készpénzt, ha nem muszáj!

Rövid időn belül ez már a harmadik lépés a magyar kormánytól, mely az erősebb készpénzhasználat irányába hat.

A 2025. évi LXII. törvény 2025. július 1-től vezette be a kötelező készpénzfizetés biztosítását.

Az ATM-telepítési szabályozás megalkotása is ebbe az irányba hat a 19/2025. (VI. 26.) MNB rendelettel és a 16/2025. (V. 29.) NGM rendelettel, melynek keretében legkésőbb 2026. december 31-ig minden, 500 főt meghaladó népességgel rendelkező településen a hazai bankoknak biztosítaniuk kell az ATM-ek üzemeltetését.

Most pedig a törvényi ingyenes készpénzfelvétel a duplájára növeli a havonta ingyen felvehető készpénz mennyiségét a lakossági ügyfelek számára.

Bár elsőre csábító a még több készpénz használata, mégis érdemes minél kevesebbet használni belőle és helyette inkább elektronikusan fizetni. Ehhez az ügyfelek rendelkezésére áll:

A bankkártyás fizetés ingyenes a felhasználók számára.

Sok banknál kedvezményes vagy ingyenes átutalási lehetőség is elérhető tranzakciónként 50 ezer forint alatt, korlátlanul.

Ingyenesen befizethetők a postai csekkek az iCsekk mobilalkalmazással és több bank mobilapplikációjában

A QR-kódos fizetés kereskedőknél ugyancsak ingyenes, és nem kell fizetnie a lakosságnak a fizetési kérelmek kiegyenlítéséért sem, sőt több banknál a kérelem indítása is akciósan díjmentes.

A Magyar Nemzeti Bank még 2011-ben azt mutatta ki Semmi sincs ingyen: a főbb magyar fizetési módok társadalmi költségének felmérése című tanulmányában, hogy az akkori adatok szerint társadalmi szinten évente több mint 100 milliárd forintot lehetne megtakarítani, ha csak elektronikusan fizetnénk - emlékeztet cikkében a lap.