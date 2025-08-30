5 budapesti kávézó, ahol igazi párizsi díszpolgárnak érezheted magad

A karakteres ízek mellett manapság sokan keresik a budapesti kávézókban a párizsi eleganciát idéző hangulatot, amely kiszakít a hétköznapokból. A „francia stílusú” helyek pontosan ezt kínálják: egy kis romantikát, ahol a reggeli péksütemény illata a kávébab aromájával keveredik, miközben halk sanzonok szólnak a háttérben.

A budapesti kávézók között is találni a képen látható párizsi hangulatot idéző helyeket.

Fotó: Andrei Antipov / Shutterstock

Budapesti kávézók, ahol megelevenedik a párizsi életérzés

1. Fekete – Egy csipet Montmartre a Károly körútnál

A Fekete nevű budapesti kávézó letisztult enteriőrje és kovászos péksüteményei egy párizsi reggel illúzióját keltik. A kávé kiváló, a croissant omlós, a belső tér pedig pont annyira kicsi, hogy hangulatos legyen, de ne zsúfolt. Sanzon helyett jazz szól, de a párizsi feeling hibátlan.

2. Chez Dodo – Macaron és francia báj

Ez a kis francia cukrászda a Sas utcában minden édesszájú álma. A világ egyik legjobb macaronjait kínálják, és a díszítés – pasztellszínek, csipke, apró márványasztalok – egyenesen a párizsi Marais negyedből ismerős hangulatot idézi.

3. Émile Bar & Café – Elegancia Budán, francia módra

A Rózsadomb lábánál található Émile egy valódi gyöngyszem. Az elegáns kávéházi stílus, a francia reggeli kínálat és a gondosan megkomponált belső tér egy hangulatos párizsi bisztróba repít – még a levendulás limonádé is olyan, mintha a Loire-völgyből érkezett volna.

4. Gerlóczy Café – A budapesti „párizsi udvar”

A Gerlóczy utca aprócska terén elbújó kávézó tényleg egy francia kisváros főterére emlékeztet. A pöttyös abroszok, kovácsoltvas székek és a reggeli omlett mind azt sugallják: Bienvenue à Paris!

5. Lumen – Művészi franciaság a Palotanegyed szívében

A Lumen egy csöndes, művészek által kedvelt hely, ahol a kávé igazi specialty, a hangulat pedig egyértelműen egy bohém párizsi kávézóé. Itt olvasgatni, jegyzetelni, vagy csak bámulni a napsütötte udvart maga a francia életérzés.

Tipp: Ha a Párizs-hangulathoz már csak egy könyv hiányzik, vigyél magaddal egy Camus- vagy Colette-kötetet és hagyd, hogy Budapest egy délelőttre a Szajna partjára repítsen.

