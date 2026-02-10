Borravaló - hol és mennyit illik adni? Útmutató, hogy ne keveredj cikis helyzetbe

A borravaló kérdése mindig is érzékeny téma volt az utazók körében. Egyes országokban szinte kötelező gesztusnak számít, míg máshol akár sértésként is felfoghatják. Ha külföldre utazunk, érdemes tisztában lenni az adott ország szokásaival, hogy elkerüljük a kellemetlen helyzeteket, és tiszteletben tartsuk a helyi kultúrát.

Te is jöttél már zavarba amiatt külföldön, hogy kell-e, és ha igen, mennyi borravalót adni?

Fotó: frantic00 / Shutterstock

Európa: eltérő, de többnyire 5–15%

USA: elvárás, nem udvariasság

Ázsia: néhol sértés is lehet

Hol és mennyi borravalót adjunk?

Te hogy szoktál eljárni?

Vajon hol és mennyit illik adni? Nézzük meg a legfontosabb tudnivalókat régiónként!

Európa – változatos szokások kontinense

Európában országonként eltérőek a borravalóval kapcsolatos szokások, de általánosságban elmondható, hogy az 5-15%-os jattolás elfogadott a vendéglátásban. Franciaországban például a számlák nagy részében már benne van a szervizdíj, ám ennek ellenére sokan hagynak még néhány eurót az asztalon. Olaszországban és Spanyolországban is előfordulhat, hogy az éttermek automatikusan felszámítják a szervizdíjat, de ha elégedettek vagyunk a kiszolgálással, a 10%-os borravaló jóleső gesztus lehet.

Németországban és az Egyesült Királyságban szintén bevett szokás a borravaló, különösen a vendéglátásban és a taxisofőrök esetében. A számla végösszegét általában felfelé kerekítik, vagy 10%-os jattot hagynak. Skandináviában viszont egészen más a helyzet – Svédországban és Dániában például nem várják el a borravalót, mivel a szolgáltatások árai eleve tartalmazzák azt. Ha mégis adunk, az inkább egy kedves gesztusnak számít, mint elvárásnak.

Észak-Amerika – ahol a borravaló szinte kötelező

Ha az Egyesült Államokba vagy Kanadába utazunk, fontos tudni, hogy itt a borravaló nem csupán udvariasság, hanem sok esetben a személyzet fizetésének része. Az éttermekben szokásosan 15-20%-ot illik adni, és ezt nagyon komolyan veszik – ha elfelejtünk jattolni, az könnyen rosszalló pillantásokat vagy akár nyílt kritikát is eredményezhet. A bárokban, kávézókban és taxisoknál is elvárás a borravaló, amely jellemzően 10-15% körüli összeg.