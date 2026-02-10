Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Elvira névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Borravaló - hol és mennyit illik adni? Útmutató, hogy ne keveredj cikis helyzetbe

Borravaló - hol és mennyit illik adni? Útmutató, hogy ne keveredj cikis helyzetbe

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 18:47
borravalószokás
Utazás közben könnyen bizonytalanságot okozhat, hogy mi számít udvarias gesztusnak, és mi az, ami már kínos félreértésekhez vezethet. Elmondjuk, mikor, hol és mennyi borravalót illik adni, hogy minden helyzetben magabiztos maradj.
Bors
A szerző cikkei

A borravaló kérdése mindig is érzékeny téma volt az utazók körében. Egyes országokban szinte kötelező gesztusnak számít, míg máshol akár sértésként is felfoghatják. Ha külföldre utazunk, érdemes tisztában lenni az adott ország szokásaival, hogy elkerüljük a kellemetlen helyzeteket, és tiszteletben tartsuk a helyi kultúrát.

egy fiatal vöröshajú nő fizet és borravalót ad a desszert után.
Te is jöttél már zavarba amiatt külföldön, hogy kell-e, és ha igen, mennyi borravalót adni?
Fotó: frantic00 /  Shutterstock 
  • Európa: eltérő, de többnyire 5–15%
  • USA: elvárás, nem udvariasság
  • Ázsia: néhol sértés is lehet

Hol és mennyi borravalót adjunk?

Te hogy szoktál eljárni?

Vajon hol és mennyit illik adni? Nézzük meg a legfontosabb tudnivalókat régiónként!

Európa – változatos szokások kontinense

Európában országonként eltérőek a borravalóval kapcsolatos szokások, de általánosságban elmondható, hogy az 5-15%-os jattolás elfogadott a vendéglátásban. Franciaországban például a számlák nagy részében már benne van a szervizdíj, ám ennek ellenére sokan hagynak még néhány eurót az asztalon. Olaszországban és Spanyolországban is előfordulhat, hogy az éttermek automatikusan felszámítják a szervizdíjat, de ha elégedettek vagyunk a kiszolgálással, a 10%-os borravaló jóleső gesztus lehet.

Németországban és az Egyesült Királyságban szintén bevett szokás a borravaló, különösen a vendéglátásban és a taxisofőrök esetében. A számla végösszegét általában felfelé kerekítik, vagy 10%-os jattot hagynak. Skandináviában viszont egészen más a helyzet – Svédországban és Dániában például nem várják el a borravalót, mivel a szolgáltatások árai eleve tartalmazzák azt. Ha mégis adunk, az inkább egy kedves gesztusnak számít, mint elvárásnak.

Észak-Amerika – ahol a borravaló szinte kötelező

Ha az Egyesült Államokba vagy Kanadába utazunk, fontos tudni, hogy itt a borravaló nem csupán udvariasság, hanem sok esetben a személyzet fizetésének része. Az éttermekben szokásosan 15-20%-ot illik adni, és ezt nagyon komolyan veszik – ha elfelejtünk jattolni, az könnyen rosszalló pillantásokat vagy akár nyílt kritikát is eredményezhet. A bárokban, kávézókban és taxisoknál is elvárás a borravaló, amely jellemzően 10-15% körüli összeg.

Egy befőtes üveg borravalónak, amiben dollárok vannak.
Amerikában szokás borravalót adni, mivel itt a jatt gyakran a fizetés részét képezi.
Fotó: AngelaAllen /  Shutterstock 

Az Egyesült Államokban különösen fontos figyelni a számlát, mivel sok helyen már automatikusan felszámolják a szervizdíjat, különösen nagyobb csoportok esetén. Ha ez benne van a végösszegben, nem szükséges további borravalót adni, de ha nincs, akkor szinte kötelező.

Ázsia – ahol a borravaló néha illetlenségnek számít

Ázsiában a borravalóval kapcsolatos szokások igen eltérőek. Japánban például egyáltalán nem szokás jattot adni, és ha mégis megpróbálnánk, előfordulhat, hogy visszautasítják vagy akár sértésnek veszik. Az ottani kultúrában a kiváló kiszolgálás alapelvárás, így a borravaló nem része a vendéglátásnak.

Kínában szintén nem elterjedt a borravaló, bár a nagyvárosokban és a turisták által kedvelt helyeken egyre elfogadottabbá válik. Thaiföldön és Vietnámban már inkább számít a jatt, főleg a turisztikai szektorban dolgozók számára, de itt sem elvárás. Ha elégedettek vagyunk, egy kisebb összeg vagy aprópénz meghagyása kedves gesztus lehet.

Ausztrália és Új-Zéland – rugalmas hozzáállás

Ausztráliában és Új-Zélandon a borravaló nem elvárás, de ha valaki kiemelkedő szolgáltatást nyújt, akkor a vendégek gyakran hagynak 10%-os jattot. Mivel a dolgozók itt tisztességes fizetést kapnak, a borravaló inkább egy extra jutalom, nem pedig elvárt hozzájárulás.

Közel-Kelet – luxus és elvárások

Az arab országokban, különösen az Egyesült Arab Emírségekben és Katarban a borravaló elterjedt gyakorlat. A szállodákban és éttermekben 10-15%-os jattot szokás hagyni, bár sokszor a számla már tartalmazza a szervizdíjat.

Ezt is nézd meg a témában:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu