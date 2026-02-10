Borravaló - hol és mennyit illik adni? Útmutató, hogy ne keveredj cikis helyzetbe

A borravaló kérdése mindig is érzékeny téma volt az utazók körében. Egyes országokban szinte kötelező gesztusnak számít, míg máshol akár sértésként is felfoghatják. Ha külföldre utazunk, érdemes tisztában lenni az adott ország szokásaival, hogy elkerüljük a kellemetlen helyzeteket, és tiszteletben tartsuk a helyi kultúrát.
Te hogy szoktál eljárni?
Vajon hol és mennyit illik adni? Nézzük meg a legfontosabb tudnivalókat régiónként!
Európában országonként eltérőek a borravalóval kapcsolatos szokások, de általánosságban elmondható, hogy az 5-15%-os jattolás elfogadott a vendéglátásban. Franciaországban például a számlák nagy részében már benne van a szervizdíj, ám ennek ellenére sokan hagynak még néhány eurót az asztalon. Olaszországban és Spanyolországban is előfordulhat, hogy az éttermek automatikusan felszámítják a szervizdíjat, de ha elégedettek vagyunk a kiszolgálással, a 10%-os borravaló jóleső gesztus lehet.
Németországban és az Egyesült Királyságban szintén bevett szokás a borravaló, különösen a vendéglátásban és a taxisofőrök esetében. A számla végösszegét általában felfelé kerekítik, vagy 10%-os jattot hagynak. Skandináviában viszont egészen más a helyzet – Svédországban és Dániában például nem várják el a borravalót, mivel a szolgáltatások árai eleve tartalmazzák azt. Ha mégis adunk, az inkább egy kedves gesztusnak számít, mint elvárásnak.
Ha az Egyesült Államokba vagy Kanadába utazunk, fontos tudni, hogy itt a borravaló nem csupán udvariasság, hanem sok esetben a személyzet fizetésének része. Az éttermekben szokásosan 15-20%-ot illik adni, és ezt nagyon komolyan veszik – ha elfelejtünk jattolni, az könnyen rosszalló pillantásokat vagy akár nyílt kritikát is eredményezhet. A bárokban, kávézókban és taxisoknál is elvárás a borravaló, amely jellemzően 10-15% körüli összeg.
Az Egyesült Államokban különösen fontos figyelni a számlát, mivel sok helyen már automatikusan felszámolják a szervizdíjat, különösen nagyobb csoportok esetén. Ha ez benne van a végösszegben, nem szükséges további borravalót adni, de ha nincs, akkor szinte kötelező.
Ázsiában a borravalóval kapcsolatos szokások igen eltérőek. Japánban például egyáltalán nem szokás jattot adni, és ha mégis megpróbálnánk, előfordulhat, hogy visszautasítják vagy akár sértésnek veszik. Az ottani kultúrában a kiváló kiszolgálás alapelvárás, így a borravaló nem része a vendéglátásnak.
Kínában szintén nem elterjedt a borravaló, bár a nagyvárosokban és a turisták által kedvelt helyeken egyre elfogadottabbá válik. Thaiföldön és Vietnámban már inkább számít a jatt, főleg a turisztikai szektorban dolgozók számára, de itt sem elvárás. Ha elégedettek vagyunk, egy kisebb összeg vagy aprópénz meghagyása kedves gesztus lehet.
Ausztráliában és Új-Zélandon a borravaló nem elvárás, de ha valaki kiemelkedő szolgáltatást nyújt, akkor a vendégek gyakran hagynak 10%-os jattot. Mivel a dolgozók itt tisztességes fizetést kapnak, a borravaló inkább egy extra jutalom, nem pedig elvárt hozzájárulás.
Az arab országokban, különösen az Egyesült Arab Emírségekben és Katarban a borravaló elterjedt gyakorlat. A szállodákban és éttermekben 10-15%-os jattot szokás hagyni, bár sokszor a számla már tartalmazza a szervizdíjat.
Ezt is nézd meg a témában:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.