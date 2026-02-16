9 tipp, ha nem tudsz bankkártyával fizetni

Elképzelhetetlennek tűnik napjainkban, hogy egy boltban ne tudjunk bankkártyával fizetni. A digitális pénztárca mára európai sztenderddé vált, így különösen nagy meglepetés érhet bennünket, ha a kasszához érve azzal szembesülünk, hogy nem fogadnak el bankkártyát. Habár idehaza törvényben szabályozzák, hogy mely területeken kötelező terminál fenntartása, sokan máig próbálják kijátszani a szabályokat, bizonyos szolgáltatókra pedig máig nem vonatkoznak ezek az előírások. Alább hoztunk pár tippet, mit tehetsz sikertelen bankkártyás fizetés esetén.

Sikertelen bankkártyás fizetés hibaüzenetekre is fel kell készülnünk

Fotó: RSplaneta / Shutterstock

A sikertelen bankkártyás fizetés – 9 tipp, amit érdemes sorra venni, ha valahol nem fogadnak el kártyát

1. Miért nem fogadják el a kártyát?

Először mindig udvariasan kérdezzük meg, miért nem tudnak kártyás fizetést elfogadni. Lehet, hogy csak átmeneti technikai hiba áll a háttérben, vagy csak bizonyos összeg felett érhető el a szolgáltatás. Ilyenkor akár egy plusz csoki vásárlása is elég lehet ahhoz, hogy megoldódjon a helyzet.

2. Megeshet, hogy a kártya a bűnös?

Ha a terminállal van probléma, érdemes kipróbálni egy másik kártyát, ha van erre lehetőség. Előfordulhat, hogy míg a Mastercard nem működik, a Visa gond nélkül elfogadásra kerül, vagy fordítva. Ez akkor is előfordulhat, ha a saját bankunk rendszerében van a hiba.

3. Van nálunk készpénz?

Az a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás, ha van nálunk készpénz. Mindig érdemes tartani magunknál egy kisebb összeget vészhelyzetekre, hiszen bármikor történhet bármi, ami miatt nem tudunk kártyát használni.

4. Ki lehet a környéken?

Ha van a közelben barát, családtag vagy kolléga, megkérhetjük, hogy fizesse ki a számlát helyettünk, és mi később megadjuk neki a tartozást. Ez gyors megoldás, és így a megvásárolni kívánt termékekről sem kell lemondanunk.

5. Kérhetünk egy percet?

Udvariasan kérjük meg az eladót, hogy tegye félre a vásárolt termékeket, amíg elmegyünk készpénzért. Sok eladó készséges ilyen helyzetben, főleg akkor, ha ők nem teszik lehetővé a kártyás fizetést.

6. Van a telefonon applikáció?

Egyes üzletek elfogadnak azonnali átutalást mobilbanki alkalmazásból. Ha van internetünk és banki applikációnk, küldjünk azonnali fizetést a bolt számlájára. Gyors, biztonságos, és pár másodpercen belül teljesül a tranzakció.