9 tipp, ha nem tudsz bankkártyával fizetni

Elképzelhetetlennek tűnik napjainkban, hogy egy boltban ne tudjunk bankkártyával fizetni. A digitális pénztárca mára európai sztenderddé vált, így különösen nagy meglepetés érhet bennünket, ha a kasszához érve azzal szembesülünk, hogy nem fogadnak el bankkártyát. Habár idehaza törvényben szabályozzák, hogy mely területeken kötelező terminál fenntartása, sokan máig próbálják kijátszani a szabályokat, bizonyos szolgáltatókra pedig máig nem vonatkoznak ezek az előírások. Alább hoztunk pár tippet, mit tehetsz sikertelen bankkártyás fizetés esetén.
Először mindig udvariasan kérdezzük meg, miért nem tudnak kártyás fizetést elfogadni. Lehet, hogy csak átmeneti technikai hiba áll a háttérben, vagy csak bizonyos összeg felett érhető el a szolgáltatás. Ilyenkor akár egy plusz csoki vásárlása is elég lehet ahhoz, hogy megoldódjon a helyzet.
Ha a terminállal van probléma, érdemes kipróbálni egy másik kártyát, ha van erre lehetőség. Előfordulhat, hogy míg a Mastercard nem működik, a Visa gond nélkül elfogadásra kerül, vagy fordítva. Ez akkor is előfordulhat, ha a saját bankunk rendszerében van a hiba.
Az a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás, ha van nálunk készpénz. Mindig érdemes tartani magunknál egy kisebb összeget vészhelyzetekre, hiszen bármikor történhet bármi, ami miatt nem tudunk kártyát használni.
Ha van a közelben barát, családtag vagy kolléga, megkérhetjük, hogy fizesse ki a számlát helyettünk, és mi később megadjuk neki a tartozást. Ez gyors megoldás, és így a megvásárolni kívánt termékekről sem kell lemondanunk.
Udvariasan kérjük meg az eladót, hogy tegye félre a vásárolt termékeket, amíg elmegyünk készpénzért. Sok eladó készséges ilyen helyzetben, főleg akkor, ha ők nem teszik lehetővé a kártyás fizetést.
Egyes üzletek elfogadnak azonnali átutalást mobilbanki alkalmazásból. Ha van internetünk és banki applikációnk, küldjünk azonnali fizetést a bolt számlájára. Gyors, biztonságos, és pár másodpercen belül teljesül a tranzakció.
Néhány üzletnél működik, ha a termékeket online megrendeljük és kifizetjük, majd személyesen átvesszük a boltban. Ha van internetkapcsolat, megfelelő alkalmazás és az eladó is rugalmas, akkor ez gyors és kényelmes megoldás lehet mindenkinek.
Ha az adott pénztárnál nem megy a kártyás fizetés, nézzük meg, hogy a másiknál vagy az önkiszolgáló kasszánál működik-e. Lehet, hogy csak a terminál hibásodott meg.
Ha túlléptük az általunk beállított vásárlási limitet, és emiatt nem sikerül a tranzakció, akkor fizessünk több részletben, vagy a mobilbankunkban állítsuk át a napi költési, vagy a bankkártyás fizetési limitet – így elkerülhetjük a blokkolást.
