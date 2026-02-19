Újév, új családi kedvezmények? – pénzügyi érdekességek szülőknek

Múlt év végén egy este a konyhaasztalnál ültem, előttem a laptop, körülöttem számlák, jegyzetek, egy félig kihűlt tea. A kisfiam odasomfordált mellém, belenézett a képernyőbe, majd megkérdezte: „Anya, mit számolsz ennyire?” Én pedig próbáltam kibogozni, pontosan mit is jelentenek az új szabályok 2026-tól: családi adókedvezmény, szja-mentesség, változó összegek. Aztán egyszer csak itt termett mindenki az újévben, és máris elindult élesben a családi pénzeső.

Vannak változások, és tényleg vannak új, frissebb, átalakított és bővített lehetőségek, amiket érdemes ismerni, hogy a lehető legtöbb pénz maradhasson a pénztárcánkban.

Megduplázódott a családi adókedvezmény

Ha eddig is igénybe vettétek a családi adókedvezményt, jó hír: 2026-tól jelentősen több marad belőle!

A gyerekek után járó adókedvezmény így alakul:

1 gyermek után havonta 20 000 Ft (133 340 Ft adóalap kedvezmény);

2 gyermek után gyermekenként 40 000 Ft, összesen 80 000 Ft (266 660 Ft adóalap kedvezmény);

3 vagy több gyermek után gyermekenként 66 000 Ft - 3 gyermekre összesen tehát 198 000 Ft, (3 gyermeknél 440 000 Ft adóalap kedvezmény), 4 gyermekre 264 000 Ft, 5 gyermekre 330 000 Ft;

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak után pedig havi nettó 20 000 Ft (66 670 Ft adóalap kedvezmény) jár az arra jogosult családoknak.

Ez havi szinten azt jelenti, hogy a bruttó jövedelmetekből sokkal nagyobb összeget tudtok levonni adóként, mint korábban — vagyis kevesebb adót fizettek, több marad nálatok.

Elsőre talán ijesztőnek tűnik az adminisztráció — a legtöbb munkáltatónál azonban egy egyszerű adóelőleg-nyilatkozattal már leadható az igénylés.

Az anyák szja-mentessége bővül

2026. január 1-jétől teljes körűvé vált a 30 év alatti anyák szja-mentessége: a kedvezmény már nem csupán az átlagbér összegéig, hanem a jogosító jövedelem teljes egészére érvényesíthető. Fontos változás az is, hogy ettől az időponttól kezdve a 2023 előtt született gyermekek után is igénybe vehető az adómentesség.

2026-tól ráadásul lépcsőzetesen tovább bővül az anyák szja-mentessége. A háromgyermekes édesanyák mellett immár a kétgyermekesek is jogosulttá válnak rá: 2026. január 1-jétől a 40 év alatti, 2027-től az 50 év alatti, 2028-tól a 60 év alatti, 2029-től pedig valamennyi kétgyermekes édesanya megkapja az élethosszig tartó szja-mentességet a munkából származó jövedelme után.