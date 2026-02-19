Újév, új családi kedvezmények? – pénzügyi érdekességek szülőknek

Múlt év végén egy este a konyhaasztalnál ültem, előttem a laptop, körülöttem számlák, jegyzetek, egy félig kihűlt tea. A kisfiam odasomfordált mellém, belenézett a képernyőbe, majd megkérdezte: „Anya, mit számolsz ennyire?” Én pedig próbáltam kibogozni, pontosan mit is jelentenek az új szabályok 2026-tól: családi adókedvezmény, szja-mentesség, változó összegek. Aztán egyszer csak itt termett mindenki az újévben, és máris elindult élesben a családi pénzeső.
Vannak változások, és tényleg vannak új, frissebb, átalakított és bővített lehetőségek, amiket érdemes ismerni, hogy a lehető legtöbb pénz maradhasson a pénztárcánkban.
Ha eddig is igénybe vettétek a családi adókedvezményt, jó hír: 2026-tól jelentősen több marad belőle!
A gyerekek után járó adókedvezmény így alakul:
Ez havi szinten azt jelenti, hogy a bruttó jövedelmetekből sokkal nagyobb összeget tudtok levonni adóként, mint korábban — vagyis kevesebb adót fizettek, több marad nálatok.
Elsőre talán ijesztőnek tűnik az adminisztráció — a legtöbb munkáltatónál azonban egy egyszerű adóelőleg-nyilatkozattal már leadható az igénylés.
2026. január 1-jétől teljes körűvé vált a 30 év alatti anyák szja-mentessége: a kedvezmény már nem csupán az átlagbér összegéig, hanem a jogosító jövedelem teljes egészére érvényesíthető. Fontos változás az is, hogy ettől az időponttól kezdve a 2023 előtt született gyermekek után is igénybe vehető az adómentesség.
2026-tól ráadásul lépcsőzetesen tovább bővül az anyák szja-mentessége. A háromgyermekes édesanyák mellett immár a kétgyermekesek is jogosulttá válnak rá: 2026. január 1-jétől a 40 év alatti, 2027-től az 50 év alatti, 2028-tól a 60 év alatti, 2029-től pedig valamennyi kétgyermekes édesanya megkapja az élethosszig tartó szja-mentességet a munkából származó jövedelme után.
Az adminisztráció is egyszerűbbé vált: bevezették az úgynevezett ANYACSKA összevont nyilatkozatot, amely lehetővé teszi, hogy az anyasági kedvezményeket, valamint a családi adó- és járulékkedvezményeket egyetlen nyilatkozatban lehessen érvényesíteni.
Az új kedvezmények bevezetésével az is változott, hogy milyen sorrendben lehet az egyes adókedvezményeket érvényesíteni az összevont adóalapból vagy az szja-ból. 2025. október 1-jétől az alábbi sorrend számít irányadónak:
Ez az egész rendszer úgy van kialakítva tehát, hogy ne csak a néhány gyermeket nevelő családok járjanak jól, hanem a munkában aktív anyák számára is érdemi tehermentesítést jelentsen.
A 2026-os évben a családi adókedvezményt a munkáltatónál vagy a kifizetőnél kell jelezni. Kétféleképpen juthatunk hozzá az összeghez:
Az egyik lehetőség, hogy havonta kérjük a kedvezmény figyelembevételét. Ehhez ki kell tölteni és le kell adni a családi adókedvezményről szóló nyilatkozatot a munkáltatónak vagy a kifizetőnek. A nyilatkozatban megadható a gyermekek száma vagy a konkrétan érvényesíteni kívánt kedvezmény összege, és ennek alapján már a havi bérszámfejtésnél csökkentik az adóelőleget.
A másik megoldás, hogy egy összegben, utólag igényeljük vissza a kedvezményt az éves személyi jövedelemadó-bevallásban. Ebben az esetben a következő év május 20-ig benyújtott bevallásban kell feltüntetni az igényt. A 2026. május 20-ig beadandó bevallás például a 2025-ös adóév jövedelmeire vonatkozik.
Fontos tudni, hogy ha valaki valamilyen okból nem érvényesítette időben a családi adókedvezményt vagy a hozzá kapcsolódó járulékkedvezményt, azt visszamenőleg akár öt évre is pótolhatja. Ilyenkor mindig az adott évben megszerzett, adóalapot képező jövedelem alapján számolják ki a kedvezmény összegét. Ez azt jelenti, hogy egy későbbi, magasabb fizetés nem módosítja utólag a korábbi években járó támogatás mértékét.
✔ Időben nyilatkozz a munkáltatónál az adóelőleg-nyilatkozatról
✔ Nézd át, mely kedvezmények rád vagy rátok vonatkoznak (gyerekek száma, életkor, személyes helyzet).
✔ Kérj segítséget, ha bizonytalan vagy — egy könyvelő vagy HR-szakember sokat tud segíteni.
