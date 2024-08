Jár még a pincérnek borravaló 2024-ben? Itt a válasz

Egyre gyakoribb, hogy az éttermek házhoz szállítást is vállalnak. Ha rossz az időjárás vagy a szállítási idő nagyon gyors volt, a szokásos 10 százalékon felül adhatunk egy kicsit többet is a futárnak. Néhány cégnél online fizetés során előre meghatározhatjuk a borravaló összegét, de természetesen a kiszállítás végén is adhatjuk, ha elégedettek vagyunk.

Hagyjuk ott az aprót!

Az önkiszolgáló büféknél, például a lángososnál vagy a fagyizónál nem szokás borravalót adni, de ha elégedettek vagyunk a kiszolgálással és a minőséggel, akkor megköszönhetjük a munkájukat. Az ilyen helyeken kisebb összegek is megfelelőek, akár 5 százalékot is adhatunk, vagy fizetéskor kerekítsünk felfelé.

Szöveg: Reiter Georgina

forrás: www.gvh.hu