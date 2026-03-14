SZÉP-kártyával élelmiszert is vásárolhatunk? Minden, amit erről tudni kell hideg élelmiszer
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 14. 10:45
Meleg ételt eddig is vásárolhattunk, és ezt ezután is változatlan feltételekkel megtehetjük. Ám a SZÉP-kártya hideg élelmiszer várásláshoz is használható a boltokban, a tavaly decemberben bevezetett változtatásnak köszönhetően. De legyünk figyelmesek, mert nem mindenhol, és csak korlátozott ideig tehetjük ezt meg.
