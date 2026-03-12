Miért vennéd meg a boltban? Ez a nagyanyáink korában is ismert csodaszer házilag is elkészíthető

Az almaecet házilag elkészítve egy valóságos csodaszer lesz ezután az otthonodban. Az már csak hab a tortán, hogy nem igényel semmiféle befektetést, ugyanis elkészítheted abból, amit amúgy a kukába hajítanál: az alma csutkájából és héjából. Amikor legközelebb például almáspitét sütsz, akkor nem kell mást tenned, mint félretenni az alma eddig feleslegesnek hitt részeit.

Az almaecet házilag készítve sokkal értékesebb, mint a bolti változat. Fotó: marcinm111 / Shutterstock

Így készíthetsz valódi, élő almaecetet otthon, lépésről lépésre.

Tippek, hogyan használd fel az almahéjat és az almacsutkát, ahelyett hogy kidobnád.

Kiderül, mire jó az almaecet a háztartásban, a konyhában, a szépségápolásban és az egészség támogatásában.

Hogyan készül az almaecet házilag?

Az almaecet az, amit mindenki ismer, de kevesen használják ki rengeteg áldásos hatását. Te is csak úgy gondolsz rá, mint egy lötty, amit a salátádra öntesz? Akkor ideje mostantól másképp nézned rá. A házi almaecet íze mélyebb, illata gyümölcsösebb, és nem mellesleg pontosan tudod, mi van benne. Készítése olcsó, egyszerű, nem kell hozzá sem drága eszköz, sem különleges tudás, csak egy kis türelem. Ráadásul remek zero waste megoldás, hiszen az alma hulladéka válik főszereplővé. A fermentálás folyamata szinte magától zajlik, neked csak meg kell figyelni.

Hozzávalók:

1 kg almahéj és almacsutka, vagy 1 kg friss alma mindenestül felkockázva

1 liter szűrt vagy forralt, majd lehűtött víz

3 evőkanál méz vagy cukor

1 nagy befőttesüveg

1 tiszta konyharuha + befőttes gumi

Elkészítés lépésről lépésre:

Az almahéjat, csutkát vagy feldarabolt almát tedd a befőttesüvegbe.

Oldd fel a mézet vagy cukrot a vízben, majd öntsd fel vele az almát úgy, hogy bőven ellepje.

Fedd le az üveget konyharuhával, rögzítsd gumival, hogy levegőt kapjon, de rovar ne menjen bele.

Tedd szobahőmérsékletű, sötétebb helyre.

Az első 10-14 napban naponta egyszer keverd meg egy fakanállal.

Amikor az alma lesüllyed, és az illata enyhén alkoholos lesz, szűrd le a folyadékot.

A leszűrt levet tedd vissza az üvegbe, fedd le újra, és hagyd érni még 3–4 hétig.

Ha már kellemesen savanyú az íze, kész is az almaeceted – lezárva bármeddig eláll.

Bors tipp: Ha almáspitét, almaszószt vagy sült almát készítesz, soha ne dobd ki az almahéjat és az almacsutkát. Egy zacskóban a fagyasztóban is gyűjtheted őket, amíg összejön egy adag almaecethez való.

Mire jó a házi almaecet?

A háztartásban:

Kiváló vízkőoldó, tisztíthatod vele a csaptelepeket, szanitereket, vízforralót, kávéfőzőt.

Tükör- és ablaktisztításban verhetetlen. Csíkmentes, zsírmentes ragyogást hagy maga után.

Odaégett edények megmentője. Csak öntsd bele az almaecetet, hagyd állni néhány percig. Tökéletesen feloldja a makacs szennyeződést.

Hűtőszagtalanításra is bevetheted, vagy akár a vágódeszkák fertőtlenítésére.

A konyhában:

Salátaöntetekhez, savanyúságokhoz.

Lencséhez, babhoz, céklához, káposztához különösen jól passzol.

Marinádokban, pácoláshoz is használhatod, segít puhítani a zöldségeket és húsokat.

Az egészség támogatására:

Segítheti az emésztésedet, ha étkezés előtt vízzel hígítva legurítasz egy pohárkával.

Puffadás, székrekedés megszüntetésére is használhatod.

Rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a vércukorszint egyensúlyához.

Ha éppen fogyókúrázol, akkor érdemes naponta innod hígított almaecetet, mert felgyorsítja a zsírégetést és növeli a teltségérzetet.

Ízületi fájdalmak ellen az almaecetes fürdő gyors enyhülést hoz, de érdemes vízzel hígítva inni is.

Az almaecetes lábfürdő nemcsak a fáradt lábadnak gyógyír, de még a gombás fertőzésekkel is elbánik.

Szépségápoláshoz: