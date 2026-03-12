Fedezd fel a világűrt Budapesten – Ismét megnyílt a HUNIVERZUM!

Hankó Balázs Kultúráért és innovációért felelős miniszter a kutatás egyik szemészével, Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolttal, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatójával nézte meg a rendkívüli magyar fejlesztést, amelyről facebook videóban számoltak be.

A készítmény a mikrogravitációban jelentkező szemproblémák kezelésére kínál megoldást. Erre a találmányra azért volt szükség, mivel a súlytalanság állapotában gyakran alakul ki ödéma a szem környékén, ami a látás romlását okozhatja, miközben a hagyományos szemcseppek használata az űrben nehézkes, mert a folyadékcseppek lebegnek.

A kutatók ezért egy polimeralapú, nanoméretű szálakból álló gyógyszerhordozó rendszert fejlesztettek ki, amely a szembe helyezve fokozatosan feloldódik, és biztosítja a hatóanyag felszívódását.

A fejlesztés a Spinsplit Kft., a Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem együttműködésében jött létre, orvosok, mérnökök és gyógyszerészek közös munkájával. A kutatás célja az volt, hogy mikrogravitációs környezetben vizsgálják a hordozórendszer működését. Erre az Axiom–4 űrmisszió során volt lehetőség a Nemzetközi Űrállomáson.

A február 28-án újra megnyitott Huniverzum kiállítás a magyar űrprogram egyéb kutatásait és az egyetemek, kutatóintézetek együttműködését is bemutatja.