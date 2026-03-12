Fedezd fel a világűrt Budapesten – Ismét megnyílt a HUNIVERZUM!

Hankó Balázs Kultúráért és innovációért felelős miniszter a kutatás egyik szemészével, Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolttal, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatójával nézte meg a rendkívüli magyar fejlesztést, amelyről facebook videóban számoltak be.
A készítmény a mikrogravitációban jelentkező szemproblémák kezelésére kínál megoldást. Erre a találmányra azért volt szükség, mivel a súlytalanság állapotában gyakran alakul ki ödéma a szem környékén, ami a látás romlását okozhatja, miközben a hagyományos szemcseppek használata az űrben nehézkes, mert a folyadékcseppek lebegnek.
A kutatók ezért egy polimeralapú, nanoméretű szálakból álló gyógyszerhordozó rendszert fejlesztettek ki, amely a szembe helyezve fokozatosan feloldódik, és biztosítja a hatóanyag felszívódását.
A fejlesztés a Spinsplit Kft., a Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem együttműködésében jött létre, orvosok, mérnökök és gyógyszerészek közös munkájával. A kutatás célja az volt, hogy mikrogravitációs környezetben vizsgálják a hordozórendszer működését. Erre az Axiom–4 űrmisszió során volt lehetőség a Nemzetközi Űrállomáson.
A február 28-án újra megnyitott Huniverzum kiállítás a magyar űrprogram egyéb kutatásait és az egyetemek, kutatóintézetek együttműködését is bemutatja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.