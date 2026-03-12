Átadták Az Utazó magazin 2025-ös szakmai díjait

A turisztikai szakmai díjak átadása idén is a szakma krémjét vonultatta fel, hogy közösen ünnepeljék az elmúlt év legjobb teljesítményeit 32 különböző kategóriában. Az esemény jelentőségét növelte, hogy a szektor az elmúlt másfél évtizedben példátlan kihívásokkal nézett szembe: a 2008-as gazdasági válságtól a Covid-időszak globális leállásán át a szomszédunkban, illetve most már a Közel-Keleten zajló háborúig, amely alapjaiban rajzolta át az utazási térképet és a küldőpiacok szerkezetét.
A díjátadón elhangzott köszöntők rávilágítottak arra a rendkívüli rugalmasságra, amellyel a hazai vendéglátók és szálláshelyek reagáltak a krízisekre. Míg a világjárvány alatt sokan a turizmus végleges átalakulását vizionálták, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az utazási kedv és a szabadság iránti vágy töretlen maradt. A szektor szereplőinek úgy kellett napról napra újratervezniük folyamataikat, hogy abból a vendég – legyen szó belföldi pihenésről vagy külföldi látogatóról – semmit ne érezzen, csupán a megszokott békét és vendégszeretetet.
Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára beszédében kiemelte: a kormányzat stratégiai partnerként tekint a turisztikai ágazatra. Az elmúlt időszak beruházásai és a szakmai párbeszéd egyfajta filozófiaváltást is eredményeztek, amelynek köszönhetően például a Balaton térségében is szintet lépett a turisztikai termékkínálat minősége és igényessége.
A magazin több mint másfél évtizedes hagyományát folytatva idén is díjazta a szomszédos országok magyarlakta területeinek legjobb szolgáltatóit. Az elismerések rávilágítottak arra, hogy Erdélytől Felvidéken át a Muravidékig és a Vajdaságig a magyar turisztikai vállalkozások a nehézségek ellenére is a legmagasabb színvonalat képviselik.
Az esemény üzenete egyértelmű: a minőség és az elhivatottság a legnehezebb időkben is utat tör magának, Az Utazó magazin pedig továbbra is iránytűként szolgál a magyar utazóközönség számára.
A díjazottak a következők:
Az év zöld szállodája: Hotel Palota
Az év kisállatbarát szállodája: Hotel Helikon
Az év felnőttbarát szállodája: Imola Hotel Platán
Az év családbarát szállodája: Hotel Kapitány Wellness
Az év wellness szállodája: Tisia Hotel & Spa
Az év konferencia szállodája: Lifestyle Hotel Mátra
Az év butik szállodája: REED Boutique Hotel & Bistro
Az év városi szállodája: Danubius Hotel Astoria
Az év szállodalánca: Hilaris Hotels
Az év turisztikai városa: Székesfehérvár
Az év gyógyfürdője: Rudas Gyógyfürdő és Uszoda
Az év wellness fürdője: HungaroSpa
Az év utazási irodája: Z(s)eppelin Utazási Iroda
Az év légitársasága: Turkish Airlines
Az év budapesti étterme: És Bisztró
Az év vidéki étterme: Tanyacsárda
Az év szállodai étterme: Araz
Az év magyaros étterme: Kádár Étkezde
Az év szaunaszeánsza: Hotel Golden Lake Resort
Az év turisztikai beruházója: Zentai Péter
Az év turisztikai attrakciója: Katonai Emlékpark Pákozd
Az év erdélyi magyar szálláshelye: B The Hotel (Sepsiszentgyörgy)
Az év erdélyi magyar étterme: Páva Étterem (Székelyudvarhely)
Az év felvidéki magyar szálláshelye: Kék hal étterem és panzió (Párkány)
Az év felvidéki magyar étterme: Corvin Étterem és Panzió (Nagymegyer)
Az év vajdasági magyar szálláshelye: Royal Hotel (Zenta)
Az év vajdasági magyar étterme: Restoran Papuli (Zenta)
Az év muravidéki magyar szálláshelye: Cuk Borház és Parasztház (Lendva)
Az év muravidéki magyar étterme: Hancsik Falusi Turizmus (Dobronak)
Az év horvátországi magyar szálláshelye: Citadella Étterem és Panzió (Várdaróc)
Az év horvátországi magyar étterme: Kovács Csárda (Csúza)
Az év határon túli utaztató irodája: Kárpáteurópa Utazási Iroda
