Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Átadták Az Utazó magazin 2025-ös szakmai díjait

turizmus
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 10:44
szolgáltatószektorszakmai díj
Immár 28. alkalommal ismerték el a idegenforgalmi szektor legkiválóbb szereplőit. Az Utazó magazin és AzÜzlet.hu olvasóinak szavazatai alapján a legfontosabb turisztikai szakmai díjak sorsa dőlt el: 32 kategóriában hirdettek győztest, külön hangsúlyt fektetve a határon túli magyar szolgáltatókra is.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A turisztikai szakmai díjak átadása idén is a szakma krémjét vonultatta fel, hogy közösen ünnepeljék az elmúlt év legjobb teljesítményeit 32 különböző kategóriában. Az esemény jelentőségét növelte, hogy a szektor az elmúlt másfél évtizedben példátlan kihívásokkal nézett szembe: a 2008-as gazdasági válságtól a Covid-időszak globális leállásán át a szomszédunkban, illetve most már a Közel-Keleten zajló háborúig, amely alapjaiban rajzolta át az utazási térképet és a küldőpiacok szerkezetét.

A turisztikai szakmai díjak idei díjazottjai.
A turisztikai szakmai díjak idén is a legjobbakhoz kerültek.  Fotó: Etédi Alexa
  • 28 éves hagyomány: az Utazó magazin és AzÜzlet.hu olvasói 32 kategóriában díjazták a tavalyi év legjobb turisztikai szolgáltatóit.
  • Határon túli sikerek: kiemelt elismerést kaptak Erdély, Felvidék, Horvátország, Muravidék és a Vajdaság kiváló magyar éttermei és szálláshelyei.
  • Válságálló minőség: a díjátadó a szektor rugalmasságát és a kormányzati turisztikai fejlesztések eredményeit is ünnepelte.

Turisztikai szakmai díjak a legjobbaknak

A díjátadón elhangzott köszöntők rávilágítottak arra a rendkívüli rugalmasságra, amellyel a hazai vendéglátók és szálláshelyek reagáltak a krízisekre. Míg a világjárvány alatt sokan a turizmus végleges átalakulását vizionálták, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az utazási kedv és a szabadság iránti vágy töretlen maradt. A szektor szereplőinek úgy kellett napról napra újratervezniük folyamataikat, hogy abból a vendég – legyen szó belföldi pihenésről vagy külföldi látogatóról – semmit ne érezzen, csupán a megszokott békét és vendégszeretetet.

Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára beszédében kiemelte: a kormányzat stratégiai partnerként tekint a turisztikai ágazatra. Az elmúlt időszak beruházásai és a szakmai párbeszéd egyfajta filozófiaváltást is eredményeztek, amelynek köszönhetően például a Balaton térségében is szintet lépett a turisztikai termékkínálat minősége és igényessége.

Határokon átívelő elismerések

A magazin több mint másfél évtizedes hagyományát folytatva idén is díjazta a szomszédos országok magyarlakta területeinek legjobb szolgáltatóit. Az elismerések rávilágítottak arra, hogy Erdélytől Felvidéken át a Muravidékig és a Vajdaságig a magyar turisztikai vállalkozások a nehézségek ellenére is a legmagasabb színvonalat képviselik.

Az esemény üzenete egyértelmű: a minőség és az elhivatottság a legnehezebb időkben is utat tör magának, Az Utazó magazin pedig továbbra is iránytűként szolgál a magyar utazóközönség számára.

A díjazottak a következők:

Az év zöld szállodája: Hotel Palota
Az év kisállatbarát szállodája: Hotel Helikon
Az év felnőttbarát szállodája: Imola Hotel Platán
Az év családbarát szállodája: Hotel Kapitány Wellness
Az év wellness szállodája: Tisia Hotel & Spa
Az év konferencia szállodája: Lifestyle Hotel Mátra
Az év butik szállodája: REED Boutique Hotel & Bistro
Az év városi szállodája: Danubius Hotel Astoria
Az év szállodalánca: Hilaris Hotels
Az év turisztikai városa: Székesfehérvár
Az év gyógyfürdője: Rudas Gyógyfürdő és Uszoda
Az év wellness fürdője: HungaroSpa
Az év utazási irodája: Z(s)eppelin Utazási Iroda
Az év légitársasága: Turkish Airlines
Az év budapesti étterme: És Bisztró
Az év vidéki étterme: Tanyacsárda 
Az év szállodai étterme: Araz
Az év magyaros étterme: Kádár Étkezde
Az év szaunaszeánsza: Hotel Golden Lake Resort
Az év turisztikai beruházója: Zentai Péter
Az év turisztikai attrakciója: Katonai Emlékpark Pákozd
Az év erdélyi magyar szálláshelye: B The Hotel (Sepsiszentgyörgy) 
Az év erdélyi magyar étterme: Páva Étterem (Székelyudvarhely)
Az év felvidéki magyar szálláshelye: Kék hal étterem és panzió (Párkány)
Az év felvidéki magyar étterme: Corvin Étterem és Panzió (Nagymegyer)
Az év vajdasági magyar szálláshelye: Royal Hotel (Zenta)
Az év vajdasági magyar étterme: Restoran Papuli (Zenta)
Az év muravidéki magyar szálláshelye: Cuk Borház és Parasztház (Lendva)
Az év muravidéki magyar étterme: Hancsik Falusi Turizmus (Dobronak)
Az év horvátországi magyar szálláshelye: Citadella Étterem és Panzió (Várdaróc)
Az év horvátországi magyar étterme: Kovács Csárda (Csúza)
Az év határon túli utaztató irodája: Kárpáteurópa Utazási Iroda

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu