Átadták Az Utazó magazin 2025-ös szakmai díjait

A turisztikai szakmai díjak átadása idén is a szakma krémjét vonultatta fel, hogy közösen ünnepeljék az elmúlt év legjobb teljesítményeit 32 különböző kategóriában. Az esemény jelentőségét növelte, hogy a szektor az elmúlt másfél évtizedben példátlan kihívásokkal nézett szembe: a 2008-as gazdasági válságtól a Covid-időszak globális leállásán át a szomszédunkban, illetve most már a Közel-Keleten zajló háborúig, amely alapjaiban rajzolta át az utazási térképet és a küldőpiacok szerkezetét.

A turisztikai szakmai díjak idén is a legjobbakhoz kerültek. Fotó: Etédi Alexa

28 éves hagyomány: az Utazó magazin és AzÜzlet.hu olvasói 32 kategóriában díjazták a tavalyi év legjobb turisztikai szolgáltatóit.

Határon túli sikerek: kiemelt elismerést kaptak Erdély, Felvidék, Horvátország, Muravidék és a Vajdaság kiváló magyar éttermei és szálláshelyei.

kiemelt elismerést kaptak Erdély, Felvidék, Horvátország, Muravidék és a Vajdaság kiváló magyar éttermei és szálláshelyei. Válságálló minőség: a díjátadó a szektor rugalmasságát és a kormányzati turisztikai fejlesztések eredményeit is ünnepelte.

Turisztikai szakmai díjak a legjobbaknak

A díjátadón elhangzott köszöntők rávilágítottak arra a rendkívüli rugalmasságra, amellyel a hazai vendéglátók és szálláshelyek reagáltak a krízisekre. Míg a világjárvány alatt sokan a turizmus végleges átalakulását vizionálták, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az utazási kedv és a szabadság iránti vágy töretlen maradt. A szektor szereplőinek úgy kellett napról napra újratervezniük folyamataikat, hogy abból a vendég – legyen szó belföldi pihenésről vagy külföldi látogatóról – semmit ne érezzen, csupán a megszokott békét és vendégszeretetet.

Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára beszédében kiemelte: a kormányzat stratégiai partnerként tekint a turisztikai ágazatra. Az elmúlt időszak beruházásai és a szakmai párbeszéd egyfajta filozófiaváltást is eredményeztek, amelynek köszönhetően például a Balaton térségében is szintet lépett a turisztikai termékkínálat minősége és igényessége.

Határokon átívelő elismerések

A magazin több mint másfél évtizedes hagyományát folytatva idén is díjazta a szomszédos országok magyarlakta területeinek legjobb szolgáltatóit. Az elismerések rávilágítottak arra, hogy Erdélytől Felvidéken át a Muravidékig és a Vajdaságig a magyar turisztikai vállalkozások a nehézségek ellenére is a legmagasabb színvonalat képviselik.