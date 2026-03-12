Orbán Viktor: Kapitális stratégiai hiba volt az európai leválás az orosz energiahordozókról

Kapitális stratégiai hibának nevezte az Európai Unió által eldöntött leválást az orosz energiahordozókról Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán mondott köszöntőjében Budapesten.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

"Ilyen időszakban diverzifikálni kell, nem leválni" - fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a diverzifikáció az ellátás lehetőségeinek szűkítése helyett azok bővítését jelenti.

Megemlítette: az elmúlt 15 évben duplájára emelkedett a fegyveres konfliktusok száma a világban, ennek legújabb példája a közel-keleti háború, amelynek mindannyian érezzük hátrányait. Hangsúlyozta: a konfliktus olyan államoknak is gondot okoz, amelyeknek vannak saját szénhidrogén-készletei.

Orbán Viktor: mi vagyunk az egyetlen ország Európában, amely nem ad pénzt Ukrajnának

Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, amely nem ad Ukrajnának pénzt, és az egyetlen ország, ahol nincsenek megszorító csomagok - jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor kiemelte: az ukránok abban érdekeltek, hogy a háború folytatódjon. Nem tisztünk megítélni, hogy a háború folytatása ukrán részről helyes-e vagy nem - jegyezte meg, figyelmeztetve azonban arra is, hogy egy atomfegyverekkel rendelkező hatalommal harcolnak. Leszögezte ugyanakkor: ránk nézve az ukránok döntése semmilyen kötelezettséggel nem jár.

Emlékeztetett arra, hogy az ukránok elérték, a négy legfontosabb követelésüket rajtunk, a szlovákokon és a cseheken kívül mindenki támogassa az unióban: az EU ismerje el, hogy Ukrajna egész Európa érdekében háborúzik, adjon pénzt Ukrajnának, váljon le az orosz energiáról és a tagállamok támogassák az ukrán EU-tagságot. Magyarország ezekből a követelésekből egyet sem támogat - jelezte.

Hangsúlyozta: mi vagyunk az egyetlen ország, amely nem ad Ukrajnának pénzt, és az egyetlen ország, ahol nincsenek megszorító csomagok, Magyarországon például 11 százalékkal emelkedett a minimálbér.

Azért vannak megszorítások Nyugat-Európában, mert odaadták a pénzt az ukránoknak, ráadásul miután már most sincs elegendő pénzük, Ukrajna finanszírozása szükségszerűen hitelből történik

- emelte ki.