Forgalomkorlátozás március 15-én: ezek az útszakaszok lesznek lezárva

március 15.
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 11:07
korlátozásútlezárás
Március 15-én ismét útlezárásokra lehet számítani Budapesten.

Március 15-én jelentős útlezárásokra lehet számítani. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleményben tájékoztatja a közlekedőket a korlátozásokról.

Útlezárások március 15-én
Fotó:  Police.hu

Ezeket az utakat korlátozzák március 15. miatt

 

Lezárt területek

Március 14-én 0 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.

  • Andrássy út főpályája az Oktogon és a Hősök tere között

Március 14-én 12 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.

  • Andrássy út az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között,

Március 15-én 8 órától 17 óráig a Budapest V.

  • Alkotmány utcát
  • Garibaldi utcát
  • Akadémia utcát
  • Szalay utcát
  • Balassi Bálint utcát
  • Széchenyi rakpartot, Honvéd utcát

Március 15-én 8 órától 20 óráig a Budapest VI.

  • Podmaniczky utca a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között

Március 15-én 8 órától 24 óráig a Budapest IX.

  • Tűzoltó utca a Ferenc körút és az Angyal utca között

Március 15-én 12 órától 20 óráig a Budapest VIII. és XI.

  • Szabadság híd

Március 15-én 12 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.

  • Dózsa György út a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között

Március 15-én 14 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.

  • Kodály körönd
  • Andrássy út az Oktogon és a Hősök tere között
  • Városligeti körút a Gundel Károly út és a Hősök tere között
  • Kós Károly sétány
  • Olof Palme sétány a Verona angyalai utca és a Hősök tere között
  • Hősök tere

 

Szakaszosan és időszakosan lezárásra kerül

Március 15-én 10 órától 14 óráig a Budapest II., V. és XIII.

  • Árpád fejedelem útja – Margit híd – Jászai Mari tér – Szent István körút – Nyugati tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca – Kossuth Lajos tér útvonal

Március 15-én 9 órától 16 óráig a Budapest V., VI., és XIII.

  • Bajcsy-Zsilinszky út
  • Váci út a Nyugati tér ás a Dózsa György út között
  • Nyugati téri felüljáró

Március 15-én 13 órától 16 óra 30 percig a Budapest V., VI., és XIV.

  • József Attila utca
  • Károly körút
  • Deák Ferenc tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Andrássy út – Hősök tere útvonal.

 

További információkért a police.hu oldalán tájékozódhatsz.

 

