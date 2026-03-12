Forgalomkorlátozás március 15-én: ezek az útszakaszok lesznek lezárva

Március 15-én jelentős útlezárásokra lehet számítani. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleményben tájékoztatja a közlekedőket a korlátozásokról.
Március 14-én 0 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.
Március 14-én 12 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.
Március 15-én 8 órától 17 óráig a Budapest V.
Március 15-én 8 órától 20 óráig a Budapest VI.
Március 15-én 8 órától 24 óráig a Budapest IX.
Március 15-én 12 órától 20 óráig a Budapest VIII. és XI.
Március 15-én 12 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.
Március 15-én 14 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.
Március 15-én 10 órától 14 óráig a Budapest II., V. és XIII.
Március 15-én 9 órától 16 óráig a Budapest V., VI., és XIII.
Március 15-én 13 órától 16 óra 30 percig a Budapest V., VI., és XIV.
További információkért a police.hu oldalán tájékozódhatsz.
