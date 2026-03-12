Forgalomkorlátozás március 15-én: ezek az útszakaszok lesznek lezárva

Március 15-én jelentős útlezárásokra lehet számítani. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleményben tájékoztatja a közlekedőket a korlátozásokról.

Útlezárások március 15-én

Fotó: Police.hu

Ezeket az utakat korlátozzák március 15. miatt

Lezárt területek

Március 14-én 0 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.

Andrássy út főpályája az Oktogon és a Hősök tere között

Március 14-én 12 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.

Andrássy út az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között,

Március 15-én 8 órától 17 óráig a Budapest V.

Alkotmány utcát

Garibaldi utcát

Akadémia utcát

Szalay utcát

Balassi Bálint utcát

Széchenyi rakpartot, Honvéd utcát

Március 15-én 8 órától 20 óráig a Budapest VI.

Podmaniczky utca a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között

Március 15-én 8 órától 24 óráig a Budapest IX.

Tűzoltó utca a Ferenc körút és az Angyal utca között

Március 15-én 12 órától 20 óráig a Budapest VIII. és XI.

Szabadság híd

Március 15-én 12 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.

Dózsa György út a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között

Március 15-én 14 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.

Kodály körönd

Andrássy út az Oktogon és a Hősök tere között

Városligeti körút a Gundel Károly út és a Hősök tere között

Kós Károly sétány

Olof Palme sétány a Verona angyalai utca és a Hősök tere között

Hősök tere

Szakaszosan és időszakosan lezárásra kerül

Március 15-én 10 órától 14 óráig a Budapest II., V. és XIII.

Árpád fejedelem útja – Margit híd – Jászai Mari tér – Szent István körút – Nyugati tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca – Kossuth Lajos tér útvonal

Március 15-én 9 órától 16 óráig a Budapest V., VI., és XIII.

Bajcsy-Zsilinszky út

Váci út a Nyugati tér ás a Dózsa György út között

Nyugati téri felüljáró

Március 15-én 13 órától 16 óra 30 percig a Budapest V., VI., és XIV.

József Attila utca

Károly körút

Deák Ferenc tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Andrássy út – Hősök tere útvonal.

További információkért a police.hu oldalán tájékozódhatsz.