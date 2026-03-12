Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Időutazás a Holt-Körös partján: Szarvas látnivalói tavasszal még lenyűgözőbbek

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 10:45
Békés vármegyeSzarvasi Mini Magyarország
A város Békés vármegye egyik kulturális központja és a történelmi Magyarország földrajzi szíve is, ahol a természet és az épített örökség különös harmóniában él együtt. Szarvas látnivalói egy olyan világba vezetnek, ahol a grófi hagyaték, a különleges növényritkaságok és az interaktív történelmi makettek egyaránt helyet kapnak. Gyere velünk, mutatjuk milyen csodákat rejt ez a város!
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Szarvas városa a tavaszi ébredezés idején mutatja legelbűvölőbb arcát, amikor a Holt-Körös partján sorakozó kertek és parkok virágba borulnak. A település egyedülálló fekvése és gazdag történelmi múltja miatt egyaránt tökéletes úti cél a természetkedvelők és a kultúra iránt érdeklődők számára is. Ilyenkor érdemes felkeresni a várost, hiszen a tavasziasra forduló, kellemes időjárás ideális a szabadtéri sétákhoz és az alföldi táj felfedezéséhez. Az alábbiakban sorra vesszük, miért is olyan vonzóak Szarvas látnivalói az évnek ebben a szakaszában.

Szarvas látnivalói közé tartozik a Holt-Kőrösön felállított Millenniumi emlékmű is.
Szarvas látnivalói elvarázsolnak: a Holt-Kőrös a Millenniumi emlékművel.  Fotó: Wikipédia
  • Fedezd fel a Kárpát-medence épített örökségét és ritka növényvilágát a Mini Magyarország makettparkban, valamint a 82 hektáros Szarvasi Arborétumban.
  • Ismerd meg a térség történelmi jelentőségét a Magyarország földrajzi középpontját jelző emlékműnél és a klasszicista Bolza-kastély patinás épületénél.
  • Vegyél részt egy különleges időutazáson az ország egyik utolsó épségben maradt szárazmalmában, vagy sétálj egy jót az őshonos vadfajok között az Anna-ligeti állatparkban.

Szarvas látnivalói gazdagon: mit érdemes megnézni Szarvason? 

Az arborétumtól a városközpontig

A város legismertebb pontja kétségkívül a Szarvasi Arborétum, közismertebb nevén a Pepi-kert. A Bolza család által megálmodott, mára 82 hektárosra duzzadt parkban több mint 1600 fa- és cserjefaj található, köztük a több mint százéves mamutfenyők és a vízparti mocsárciprusok. A kert amellett, hogy egy szemet gyönyörködtető botanikai gyűjtemény, aktív kikapcsolódási helyszín is, ahol szabadon sétáló pávák és tanösvények fogadják az érkezőket.

A Szarvasi Arborétumban sétáló család ősszel.
A Szarvasi Arborétum az év minden időszakában elbűvölő, tavasszal és ősszel azonban kivételes arcát mutatja.  Fotó: Wikipédia-Jázmina

Az arborétum területén belül kapott helyet a Mini Magyarország makettpark is, amely interaktív módon, gombnyomásra induló vonatokkal mutatja be a Kárpát-medence legfontosabb műemlékeit.
A Szarvas-Békésszentandrási Holt-Kőrös partján található Anna-ligetben alakították ki a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatparkot, ahol a Kárpát-medencében őshonos fajokat, köztük európai bölényeket és gímszarvasokat figyelhetnek meg a látogatók egy két kilométer hosszú sétaút mentén.

A Mini Magyarország makettpark egyik látványossága, Eger vára kicsiben.
Eger vára a szarvasi Mini Magyarország makettparkban.  Fotó: Attila JANDI / Shutterstock

A Holt-Körös partján továbbsétálva érhetjük el a történelmi Magyarország közepét jelző emlékművet. A stilizált szélmalom egy mesterséges halmon áll, pontosan azon a ponton, amelyet Mihálfi József szarvasi tanár számításai alapján határoztak meg a XIX. század végén.

Innen egy rövid sétával elérjük Szarvas szívét, ahol a Bolza-kastély klasszicista tömbje uralja a vízparti látképet. Bár az épület belső terei jelenleg nem látogathatók, a homlokzata és a lépcsőjénél őrködő Romulus és Remus szobor – amely a család olasz származására utal – a város egyik legfontosabb jelképe.

A Bolza-kastély a Holt-Kőrös partján.
A Bolza-kastélyban ma a Tessedik Sámuel Főiskola Rektori Hivatala működik, így az épület nem látogatható. Fotó: Wikipédia-Solymári

A kultúra vonzásában

Bár ilyenkor még nincs nyitva, de nyári estéken tökéletes program lehet valamelyik előadás a Szarvasi Vízi Színház programjában. A Holt-Körös partján felépített amfiteátrum jellegű nézőtér és a vízre nyúló színpad operetteknek, musicaleknek és táncjátékoknak ad otthont, látványvilágában a középkori várak hangulatát idézve.

A Szarvasi Vízi Színház, amely egy vízre épített színpadból és egy görög mintájú nézőtérből áll.
A Szarvasi Vízi Színház, amely egy vízre épített színpadból és egy görög mintájú nézőtérből áll. Fotó: Attila JANDI / Shutterstock

Közvetlenül mellette látható a Millenniumi Emlékmű, amely a magyar államiság ezeréves múltja előtt tiszteleg.

A város mezőgazdasági és ipartörténeti múltját a Szarvasi Szárazmalom őrzi. Ez az 1836-ban épült, lóhajtásos szerkezet Magyarország egyik utolsó, épségben maradt ilyen típusú ipari emléke, ahol a látogatók működés közben is megismerhetik a hagyományos őrlési technológiát.

A folyóparti sétányok, a történelmi emlékhelyek és a tudatosan gondozott kertek egy olyan komplex turisztikai célponttá teszik Szarvast, amely minden évszakban tartogat felfedezni valót. Legyen szó a Tessedik Sámuel Múzeum helytörténeti kincseiről vagy a hajókirándulásokról a Holt-Körösön.

A virginiai mocsárciprusok, amelyek a szarvasi Holt-Körös partján magasodnak, ritka látványosságok Magyarországon.
A virginiai mocsárciprusok, amelyek a szarvasi Holt-Körös partján magasodnak, ritka látványosságok Magyarországon. Fotó: Wikipédia

Nézd meg Szarvast videón is: 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu