Időutazás a Holt-Körös partján: Szarvas látnivalói tavasszal még lenyűgözőbbek

Szarvas városa a tavaszi ébredezés idején mutatja legelbűvölőbb arcát, amikor a Holt-Körös partján sorakozó kertek és parkok virágba borulnak. A település egyedülálló fekvése és gazdag történelmi múltja miatt egyaránt tökéletes úti cél a természetkedvelők és a kultúra iránt érdeklődők számára is. Ilyenkor érdemes felkeresni a várost, hiszen a tavasziasra forduló, kellemes időjárás ideális a szabadtéri sétákhoz és az alföldi táj felfedezéséhez. Az alábbiakban sorra vesszük, miért is olyan vonzóak Szarvas látnivalói az évnek ebben a szakaszában.
A város legismertebb pontja kétségkívül a Szarvasi Arborétum, közismertebb nevén a Pepi-kert. A Bolza család által megálmodott, mára 82 hektárosra duzzadt parkban több mint 1600 fa- és cserjefaj található, köztük a több mint százéves mamutfenyők és a vízparti mocsárciprusok. A kert amellett, hogy egy szemet gyönyörködtető botanikai gyűjtemény, aktív kikapcsolódási helyszín is, ahol szabadon sétáló pávák és tanösvények fogadják az érkezőket.
Az arborétum területén belül kapott helyet a Mini Magyarország makettpark is, amely interaktív módon, gombnyomásra induló vonatokkal mutatja be a Kárpát-medence legfontosabb műemlékeit.
A Szarvas-Békésszentandrási Holt-Kőrös partján található Anna-ligetben alakították ki a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatparkot, ahol a Kárpát-medencében őshonos fajokat, köztük európai bölényeket és gímszarvasokat figyelhetnek meg a látogatók egy két kilométer hosszú sétaút mentén.
A Holt-Körös partján továbbsétálva érhetjük el a történelmi Magyarország közepét jelző emlékművet. A stilizált szélmalom egy mesterséges halmon áll, pontosan azon a ponton, amelyet Mihálfi József szarvasi tanár számításai alapján határoztak meg a XIX. század végén.
Innen egy rövid sétával elérjük Szarvas szívét, ahol a Bolza-kastély klasszicista tömbje uralja a vízparti látképet. Bár az épület belső terei jelenleg nem látogathatók, a homlokzata és a lépcsőjénél őrködő Romulus és Remus szobor – amely a család olasz származására utal – a város egyik legfontosabb jelképe.
Bár ilyenkor még nincs nyitva, de nyári estéken tökéletes program lehet valamelyik előadás a Szarvasi Vízi Színház programjában. A Holt-Körös partján felépített amfiteátrum jellegű nézőtér és a vízre nyúló színpad operetteknek, musicaleknek és táncjátékoknak ad otthont, látványvilágában a középkori várak hangulatát idézve.
Közvetlenül mellette látható a Millenniumi Emlékmű, amely a magyar államiság ezeréves múltja előtt tiszteleg.
A város mezőgazdasági és ipartörténeti múltját a Szarvasi Szárazmalom őrzi. Ez az 1836-ban épült, lóhajtásos szerkezet Magyarország egyik utolsó, épségben maradt ilyen típusú ipari emléke, ahol a látogatók működés közben is megismerhetik a hagyományos őrlési technológiát.
A folyóparti sétányok, a történelmi emlékhelyek és a tudatosan gondozott kertek egy olyan komplex turisztikai célponttá teszik Szarvast, amely minden évszakban tartogat felfedezni valót. Legyen szó a Tessedik Sámuel Múzeum helytörténeti kincseiről vagy a hajókirándulásokról a Holt-Körösön.
