Időutazás a Holt-Körös partján: Szarvas látnivalói tavasszal még lenyűgözőbbek

Szarvas városa a tavaszi ébredezés idején mutatja legelbűvölőbb arcát, amikor a Holt-Körös partján sorakozó kertek és parkok virágba borulnak. A település egyedülálló fekvése és gazdag történelmi múltja miatt egyaránt tökéletes úti cél a természetkedvelők és a kultúra iránt érdeklődők számára is. Ilyenkor érdemes felkeresni a várost, hiszen a tavasziasra forduló, kellemes időjárás ideális a szabadtéri sétákhoz és az alföldi táj felfedezéséhez. Az alábbiakban sorra vesszük, miért is olyan vonzóak Szarvas látnivalói az évnek ebben a szakaszában.

Szarvas látnivalói elvarázsolnak: a Holt-Kőrös a Millenniumi emlékművel. Fotó: Wikipédia

Fedezd fel a Kárpát-medence épített örökségét és ritka növényvilágát a Mini Magyarország makettparkban, valamint a 82 hektáros Szarvasi Arborétumban.

Ismerd meg a térség történelmi jelentőségét a Magyarország földrajzi középpontját jelző emlékműnél és a klasszicista Bolza-kastély patinás épületénél.

Vegyél részt egy különleges időutazáson az ország egyik utolsó épségben maradt szárazmalmában, vagy sétálj egy jót az őshonos vadfajok között az Anna-ligeti állatparkban.

Szarvas látnivalói gazdagon: mit érdemes megnézni Szarvason?

Az arborétumtól a városközpontig

A város legismertebb pontja kétségkívül a Szarvasi Arborétum, közismertebb nevén a Pepi-kert. A Bolza család által megálmodott, mára 82 hektárosra duzzadt parkban több mint 1600 fa- és cserjefaj található, köztük a több mint százéves mamutfenyők és a vízparti mocsárciprusok. A kert amellett, hogy egy szemet gyönyörködtető botanikai gyűjtemény, aktív kikapcsolódási helyszín is, ahol szabadon sétáló pávák és tanösvények fogadják az érkezőket.

A Szarvasi Arborétum az év minden időszakában elbűvölő, tavasszal és ősszel azonban kivételes arcát mutatja. Fotó: Wikipédia-Jázmina

Az arborétum területén belül kapott helyet a Mini Magyarország makettpark is, amely interaktív módon, gombnyomásra induló vonatokkal mutatja be a Kárpát-medence legfontosabb műemlékeit.

A Szarvas-Békésszentandrási Holt-Kőrös partján található Anna-ligetben alakították ki a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatparkot, ahol a Kárpát-medencében őshonos fajokat, köztük európai bölényeket és gímszarvasokat figyelhetnek meg a látogatók egy két kilométer hosszú sétaút mentén.