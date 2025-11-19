7+1 egyszerű trükk az öregségi foltok ellen, amit otthon is kipróbálhatsz

Az öregségi foltok, vagy más néven pigmentfoltok a bőr természetes öregedésének és a hosszan tartó UV-sugárzásnak a következményei. Az évek során a bőr egyre nehezebben regenerálódik, és a pigmenttermelés (a melanintermelés) egyenetlenné válik. Így alakulnak ki a sötétebb, barnás elszíneződések. Általában 40 éves kor után válnak gyakoribbá, de világos bőrű, sokat napozó embereknél korábban is megjelenhetnek, sőt hegek, pattanások vagy sérülések után is visszamaradhatnak pigmentfoltok. Leggyakrabban az arcon és a kézen jelennek meg, illetve ezeken a területeken a leginkább zavaróak. A pigmentfoltok hatékony eltüntetésével kapcsolatban Molnár Melinda kozmetikust kérdeztük.
A háton feltűnő foltok sokszor nehezebben észrevehetők, hiszen nem látjuk azokat nap mint nap. Gyakran az UV-sugárzásnak való kitettség miatt jelennek meg, különösen azokon, akik sokat tartózkodnak a napon fényvédelem nélkül. A szoros ruhák, az izzadás és a bőr dörzsölődése is hozzájárulhat a kialakulásukhoz.
Molnár Melinda kozmetikus szerint a professzionális kozmetikai kezelések közül a mikrodermabráziós és hidroabráziós kezelés az, amellyel fájdalommentesen lehet igazán szép eredményeket elérni.
„Ezek a kezelések általában nem egyetlen alkalomból állnak, hanem kúraszerűen hatnak, és nagyon fontos, hogy a teljes időszak alatt – még télen is – használjunk fényvédőt, hogy megvédjük a bőrünket” – kezdte lapunknak a szakértő. „A pigmentfoltok halványításában egy másik hatékony módszer az IPL-kezelés, vagyis a fényterápia. A sötétebb foltok több fényt nyelnek el, így a célzott energiabevitel a bőr mélyebb rétegeiben indítja be a regenerációt. Ennek eredménye a fokozatos világosodás, amihez szintén több alkalomra van szükség a tartós hatás érdekében” – fejtette ki, valamint felhívta a figyelmet az úgynevezett AHA savas kezelések hatékonyságára is.
Az AHA savas kezelés elképesztően sokat halványít a pigmentfoltokon. Jó ideje a drogériákban is elérhetők AHA savas termékek, ám a legjobb, ha szakember segítségét vesszük igénybe.
– figyelmeztetett. A drogériákban kapható termékek közül ugyanakkor otthon is biztonsággal használhatók az olyan hatóanyagok, mint például a retinol, amely Molnár Melinda szerint szintén pigmentfolt halványító hatású, emellett feszesíti és rugalmasabbá teszi a petyhüdt bőrt. Ezenkívül az E-vitamin-tartalmú készítmények is kiválóak lehetnek.
„Az E-vitamin erős antioxidáns, ezért az UV-sugárzás okozta bőrkárosodások ellen szintén rendkívül jó hatású. Vannak készítmények amelyek a bőrre kenve, illetve kapszula formájában fogyasztva igazi doppingszerek a bőr szépítésében” – tette hozzá Molnár Melinda kozmetikus.
Az öregségi foltok általában ártalmatlanok, de ha változik a színük, formájuk, méretük, vagy viszketnek, esetleg véreznek, mindenképp érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. Egy szakember gyorsan meg tudja állapítani, hogy egyszerű pigmentfoltról vagy komolyabb bőrelváltozásról van-e szó.
