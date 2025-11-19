7+1 egyszerű trükk az öregségi foltok ellen, amit otthon is kipróbálhatsz

Az öregségi foltok, vagy más néven pigmentfoltok a bőr természetes öregedésének és a hosszan tartó UV-sugárzásnak a következményei. Az évek során a bőr egyre nehezebben regenerálódik, és a pigmenttermelés (a melanintermelés) egyenetlenné válik. Így alakulnak ki a sötétebb, barnás elszíneződések. Általában 40 éves kor után válnak gyakoribbá, de világos bőrű, sokat napozó embereknél korábban is megjelenhetnek, sőt hegek, pattanások vagy sérülések után is visszamaradhatnak pigmentfoltok. Leggyakrabban az arcon és a kézen jelennek meg, illetve ezeken a területeken a leginkább zavaróak. A pigmentfoltok hatékony eltüntetésével kapcsolatban Molnár Melinda kozmetikust kérdeztük.

Pigmentfoltok ellen használhatunk természetes, könnyen beszerezhető alapanyagokat.

Miért jelennek pigmentfoltok a bőrön?

A napsugárzásnak való gyakori kitettség vagy a rendszeres szoláriumozás hosszú távon károsítja a bőr sejtjeit az UV-sugarak miatt.

Az öregedés természetes folyamata, hiszen a sejtek lassabban regenerálódnak, ezért a pigment könnyebben felhalmozódik.

Hormonális változások miatt is kialakulhat: terhesség, menopauza vagy hormonkezelések idején fokozódhat a pigmentáció.

Genetikai hajlam miatt egyesek örökletesen hajlamosabbak a pigmentfoltképződésre.

Mi a helyzet a háton lévő pigmentfoltokkal?

A háton feltűnő foltok sokszor nehezebben észrevehetők, hiszen nem látjuk azokat nap mint nap. Gyakran az UV-sugárzásnak való kitettség miatt jelennek meg, különösen azokon, akik sokat tartózkodnak a napon fényvédelem nélkül. A szoros ruhák, az izzadás és a bőr dörzsölődése is hozzájárulhat a kialakulásukhoz.

8 természetes házi trükk pigmentfoltok ellen

Citromlé

A citrom a legjobb természetes alapanyag, ha bőrvilágosításról van szó. A benne lévő C-vitamin halványítja a foltokat, de csak óvatosan használd! Márts vattát friss citromlébe, majd tedd a foltra 10–30 percre. Ezután öblítsd le alaposan langyos vízzel. Ha csíp, hígítsd egy kis vízzel. Hetente többször ismételd meg a folyamatot, használat után pedig mindig kenj fel fényvédőt! Aloe vera

Az aloe vera hidratál, regenerál, és halványítja a pigmentfoltokat. Kend fel a gélt reggel és este, hagyd a foltokon fél órát, majd mosd le. Egy hónap alatt már láthatóan javul a bőröd állapota. Hámlasztás természetesen

Keverj össze egy kis citromlevet, cukrot és olívaolajat. Ez a kombó gyengéden leradírozza az elhalt hámsejteket. Finoman dörzsöld át a keverékkel a bőröd, hagyd fent öt percig, aztán öblítsd le hideg vízzel. Hetente legfeljebb kétszer használd. Ricinusolaj

A ricinusolaj csodát tesz a pigmentfoltokkal, mert kiegyenlíti a bőrtónust és csökkenti a gyulladást. Masszírozd a foltokba naponta kétszer, hagyd fent pár órát, majd öblítsd le. Egy hónap múlva már látszik a változás. Almaecet

Az almaecet gyengéden hámlaszt és világosít. Készíts keveréket fele víz, fele ecet arányban, vattával vidd fel, pár perc után mosd le. Csak akkor használd rendszeresen, ha nem irritálja a bőröd! Burgonya

Furcsán hangzik, de a krumpli is segíthet! A benne lévő keményítő és vitaminok serkentik a bőrmegújulást. Vágj vékony szeleteket, tedd a foltokra 10 percre, majd vedd le azokat és mosd le a bőröd. Mindennap megismételheted. Zabpehely

A zabpehely gyengéden radírozza és nyugtatja a bőrt. Keverj össze 3 kanál zabpelyhet, 1 kanál mézet és 1 kanál tejet, a keveréket kend fel a foltokra és hagyd megszáradni, majd öblítsd le. Hetente 2–3 alkalommal használd. Író vagy joghurt

A tejsav halványítja és puhává teszi a bőrt. Kenj írót, joghurtot vagy kefirt a foltokra, hagyd hatni 20 percig, majd öblítsd le és hidratálj. Naponta is használhatod, ha bírja a bőröd.

Mit mond a szakértő?

Molnár Melinda kozmetikus szerint a professzionális kozmetikai kezelések közül a mikrodermabráziós és hidroabráziós kezelés az, amellyel fájdalommentesen lehet igazán szép eredményeket elérni.