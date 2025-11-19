7+1 egyszerű trükk az öregségi foltok ellen, amit otthon is kipróbálhatsz

Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 19. 15:15
Az idő múlása a bőrünkön látszik meg legelőször, például az apró, barnás foltok, vagyis öregségi foltok formájában. Szerencsére egyes természetes módszerekkel sokat tehetünk a pigmentfoltok ellen.
Az öregségi foltok, vagy más néven pigmentfoltok a bőr természetes öregedésének és a hosszan tartó UV-sugárzásnak a következményei. Az évek során a bőr egyre nehezebben regenerálódik, és a pigmenttermelés (a melanintermelés) egyenetlenné válik. Így alakulnak ki a sötétebb, barnás elszíneződések. Általában 40 éves kor után válnak gyakoribbá, de világos bőrű, sokat napozó embereknél korábban is megjelenhetnek, sőt hegek, pattanások vagy sérülések után is visszamaradhatnak pigmentfoltok. Leggyakrabban az arcon és a kézen jelennek meg, illetve ezeken a területeken a leginkább zavaróak. A pigmentfoltok hatékony eltüntetésével kapcsolatban Molnár Melinda kozmetikust kérdeztük.

Pigmentfoltokkal rendelkező idős nő
Pigmentfoltok ellen használhatunk természetes, könnyen beszerezhető alapanyagokat.
Fotó: 123RF

Miért jelennek pigmentfoltok a bőrön?

  • A napsugárzásnak való gyakori kitettség vagy a rendszeres szoláriumozás hosszú távon károsítja a bőr sejtjeit az UV-sugarak miatt.
  • Az öregedés természetes folyamata, hiszen a sejtek lassabban regenerálódnak, ezért a pigment könnyebben felhalmozódik.
  • Hormonális változások miatt is kialakulhat: terhesség, menopauza vagy hormonkezelések idején fokozódhat a pigmentáció.
  • Genetikai hajlam miatt egyesek örökletesen hajlamosabbak a pigmentfoltképződésre.

Mi a helyzet a háton lévő pigmentfoltokkal?

A háton feltűnő foltok sokszor nehezebben észrevehetők, hiszen nem látjuk azokat nap mint nap. Gyakran az UV-sugárzásnak való kitettség miatt jelennek meg, különösen azokon, akik sokat tartózkodnak a napon fényvédelem nélkül. A szoros ruhák, az izzadás és a bőr dörzsölődése is hozzájárulhat a kialakulásukhoz. 

8 természetes házi trükk pigmentfoltok ellen 

  1. Citromlé
    A citrom a legjobb természetes alapanyag, ha bőrvilágosításról van szó. A benne lévő C-vitamin halványítja a foltokat, de csak óvatosan használd! Márts vattát friss citromlébe, majd tedd a foltra 10–30 percre. Ezután öblítsd le alaposan langyos vízzel. Ha csíp, hígítsd egy kis vízzel. Hetente többször ismételd meg a folyamatot, használat után pedig mindig kenj fel fényvédőt!
  2. Aloe vera
    Az aloe vera hidratál, regenerál, és halványítja a pigmentfoltokat. Kend fel a gélt reggel és este, hagyd a foltokon fél órát, majd mosd le. Egy hónap alatt már láthatóan javul a bőröd állapota.
  3. Hámlasztás természetesen
    Keverj össze egy kis citromlevet, cukrot és olívaolajat. Ez a kombó gyengéden leradírozza az elhalt hámsejteket. Finoman dörzsöld át a keverékkel a bőröd, hagyd fent öt percig, aztán öblítsd le hideg vízzel. Hetente legfeljebb kétszer használd.
  4. Ricinusolaj
    A ricinusolaj csodát tesz a pigmentfoltokkal, mert kiegyenlíti a bőrtónust és csökkenti a gyulladást. Masszírozd a foltokba naponta kétszer, hagyd fent pár órát, majd öblítsd le. Egy hónap múlva már látszik a változás.
  5. Almaecet
    Az almaecet gyengéden hámlaszt és világosít. Készíts keveréket fele víz, fele ecet arányban, vattával vidd fel, pár perc után mosd le. Csak akkor használd rendszeresen, ha nem irritálja a bőröd!
  6. Burgonya
    Furcsán hangzik, de a krumpli is segíthet! A benne lévő keményítő és vitaminok serkentik a bőrmegújulást. Vágj vékony szeleteket, tedd a foltokra 10 percre, majd vedd le azokat és mosd le a bőröd. Mindennap megismételheted.
  7. Zabpehely
    A zabpehely gyengéden radírozza és nyugtatja a bőrt. Keverj össze 3 kanál zabpelyhet, 1 kanál mézet és 1 kanál tejet, a keveréket kend fel a foltokra és hagyd megszáradni, majd öblítsd le. Hetente 2–3 alkalommal használd.
  8. Író vagy joghurt
    A tejsav halványítja és puhává teszi a bőrt. Kenj írót, joghurtot vagy kefirt a foltokra, hagyd hatni 20 percig, majd öblítsd le és hidratálj. Naponta is használhatod, ha bírja a bőröd.

Mit mond a szakértő?

Molnár Melinda kozmetikus szerint a professzionális kozmetikai kezelések közül a mikrodermabráziós és hidroabráziós kezelés az, amellyel fájdalommentesen lehet igazán szép eredményeket elérni.

„Ezek a kezelések általában nem egyetlen alkalomból állnak, hanem kúraszerűen hatnak, és nagyon fontos, hogy a teljes időszak alatt – még télen is – használjunk fényvédőt, hogy megvédjük a bőrünket” – kezdte lapunknak a szakértő. „A pigmentfoltok halványításában egy másik hatékony módszer az IPL-kezelés, vagyis a fényterápia. A sötétebb foltok több fényt nyelnek el, így a célzott energiabevitel a bőr mélyebb rétegeiben indítja be a regenerációt. Ennek eredménye a fokozatos világosodás, amihez szintén több alkalomra van szükség a tartós hatás érdekében” – fejtette ki, valamint felhívta a figyelmet az úgynevezett AHA savas kezelések hatékonyságára is.

Az AHA savas kezelés elképesztően sokat halványít a pigmentfoltokon. Jó ideje a drogériákban is elérhetők AHA savas termékek, ám a legjobb, ha szakember segítségét vesszük igénybe.

– figyelmeztetett. A drogériákban kapható termékek közül ugyanakkor otthon is biztonsággal használhatók az olyan hatóanyagok, mint például a retinol, amely Molnár Melinda szerint szintén pigmentfolt halványító hatású, emellett feszesíti és rugalmasabbá teszi a petyhüdt bőrt. Ezenkívül az E-vitamin-tartalmú készítmények is kiválóak lehetnek.

„Az E-vitamin erős antioxidáns, ezért az UV-sugárzás okozta bőrkárosodások ellen szintén rendkívül jó hatású. Vannak készítmények amelyek a bőrre kenve, illetve kapszula formájában fogyasztva igazi doppingszerek a bőr szépítésében” – tette hozzá Molnár Melinda kozmetikus.

Így előzheted meg a pigmentfoltok kialakulását

  • Használj minden nap fényvédőt, még borús időben is.
  • Kerüld a közvetlen napfényt a legmelegebb órákban.
  • Gondoskodj a megfelelő hidratálásról, és részesítsd előnyben az antioxidánsokat tartalmazó krémeket.
  • Építsd be a napi arcápolási rutinodba a C-vitaminos szérumot.
  • Évente legalább egyszer menj el bőrgyógyászati vizsgálatra.

Ekkor fordulj orvoshoz

Az öregségi foltok általában ártalmatlanok, de ha változik a színük, formájuk, méretük, vagy viszketnek, esetleg véreznek, mindenképp érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. Egy szakember gyorsan meg tudja állapítani, hogy egyszerű pigmentfoltról vagy komolyabb bőrelváltozásról van-e szó.

