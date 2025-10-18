Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Kemény víz hatása a hajra

A kemény víz észrevétlenül károsítja a hajat – hajgyógyász árulja el, hogyan védekezhetsz ellene

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 13:15
Sok nő tapasztalja, hogy a haja szárazabb, fénytelenebb, töredezettebb lesz – még akkor is, ha minőségi samponokat használ. A probléma forrása gyakran nem a hajápolási rutinban, hanem a vízben keresendő. Őri Katalin hajgyógyász elárulta, mit tehetsz a kemény víz okozta hajkárosodás ellen.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A hajápolási rutin számos lépésből állhat függően attól, milyen hosszú, típusú, illetve festett-e a hajunk. Hiába követjük azonban a soklépéses rutint, ha kemény vízzel állunk szemben. Hogy ne csak egy újabb megoldandó problémával találd szembe magad, megkérdeztük Őri Katalin hajgyógyászt, mit tehetsz ilyen helyzetben a hajkárosodás elkerülése érdekében. 

Őri Katalin hajgyógyász a kemény víz ellen
A kemény víz észrevétlenül károsítja a hajat – Őri Kata hajgyógyász elárulta, hogyan védekezhetünk ellene  
Fotó:   Beküldött

A kemény víz árthat a hajnak

A kemény víz minősége – főként a kalcium- és magnéziumionok jelenléte – komolyan befolyásolja a haj és a fejbőr állapotát, sokkal jobban, mint azt a legtöbben gondolnák. Őri Katalin hajgyógyász szerint a kemény víz hajmosás közben kölcsönhatásba lép a samponnal és a hajszálakkal, és oldhatatlan kalcium- és magnéziumsók jönnek létre. Ezekből egy vékony filmréteg rakódik le a haj felszínére.  

„Ez a réteg szinte rátapad a hajszálakra, amitől azok fénytelenné, érdes tapintásúvá válnak, nehezebben fésülhetők, és sokkal kevésbé szívják be a kondicionálókat vagy ápolókat” –kezdte lapunknak a szakértő. „Ez a filmréteg a fejbőrre is lerakódhat, eltömítheti a pórusokat, bezavarhat a faggyútermelésbe, és kiszáríthatja a fejbőrt, ami viszketést vagy enyhe hámlást is okozhat.”  

Miért baj, ha lúgos a víz?  

A kemény víz enyhén lúgos kémhatása tovább rontja a helyzetet. „A lúgos víz kinyitja a haj kutikuláját – ez a haj külső pikkelyszerű védőrétege. Így a haj könnyebben elveszíti a nedvességet, és rugalmatlanná, törékennyé válik” – tette hozzá Őri Katalin. Ezek után nem csoda, ha a haj szárazzá válik, fényt veszít, és könnyen töredezni kezd – akkor is, ha egyébként megfelelően ápoljuk.  

Így védekezz a kemény víz ellen  

A hajgyógyász szerint több bevált módszer is létezik, hogy ellensúlyozzuk a kemény víz negatív hatásait, és megelőzzük a hajkárosodást.

1. Savasítás citrommal vagy almaecettel  

A hajmosás végeztével egy enyhén savas öblítés nagyon sokat tud segíteni. Ehhez használhatunk egy kevés citromlevet vagy almaecetet vízben feloldva.

A savas kémhatás visszazárja a kutikulát, semlegesíti a lúgos vizet, és segít eltávolítani a vízben lévő ásványi anyagok nyomait. A haj fényesebb, puhább, kezelhetőbb lesz.  

2. Savasítsd a sampont is

Akár magát a sampont is savasíthatjuk, belecsepegtetve egy kis citromlevet. „Ez megakadályozza, hogy kalcium-magnézium filmréteg alakuljon ki a hajon” – mutatott rá a szakértő.

Almaszeletek és almaecet
Az almaecet csodát tehet a hajaddal, ha kemény nálatok a víz.
Fotó: AtlasStudio /  Shutterstock 

3. Használj megfelelő hajpakolásokat  

A hajvégek különösen érzékenyek a kemény vízre. Ilyenkor jól jön egy kókuszolajos hajpakolás, amit pár csepp szőlőmagolajjal vagy argánolajjal is kiegészíthetünk – és ebbe is lehet tenni egy kis citromlevet. „Felvitel után 5-8 percig kell hatni hagyni a pakolást, majd leöblíteni azt. Rendszeresen alkalmazva gyönyörű fényt ad a hajnak” – fűzte hozzá Őri Katalin.

4. Zuhanyszűrő: apró trükk, nagy hatás  

A hajgyógyász egyik személyes kedvence a zuhanyszűrő, amely kiszűri a nehézfémeket és az ásványi anyagokat. Rendszeres használat esetén érezhetően puhítja a hajat.

5. Forrald fel a vizet  

Akinek nincs lehetősége szűrőt beszerezni, annak az is segíthet, ha a hajmosásra használt vizet felforralja és visszahűti. „Forralásnál a kalcium és magnézium kicsapódik, így ez módszer kifejezetten jól jöhet külföldön is, ahol kemény a víz.”  

Így védd a festett hajad 

A festett haj, különösen a meleg árnyalatú színekkel (vörössel, rézzel, barnával) fedett tincsek érzékenyebben reagálnak a kemény vízre. „A festett haj gyorsabban kiszárad és kifakul, ha kemény vízzel mossák” – figyelmeztetett Őri Katalin, hozzátéve, hogy festett haj esetén érdemes rendszeresen hidratáló pakolásokat használni, savas öblítéssel kombinálva azokat.  

A szakértő szerint ezek a lépések nem szükségesek minden hajmosás alkalmával, de hetente egyszer érdemes beiktatni azokat. „Ha a haj hajlamos a kiszáradásra vagy nehezen kezelhető, akkor ezek az apró trükkök rengeteget tudnak segíteni” – mondta.

