A kemény víz észrevétlenül károsítja a hajat – hajgyógyász árulja el, hogyan védekezhetsz ellene

A hajápolási rutin számos lépésből állhat függően attól, milyen hosszú, típusú, illetve festett-e a hajunk. Hiába követjük azonban a soklépéses rutint, ha kemény vízzel állunk szemben. Hogy ne csak egy újabb megoldandó problémával találd szembe magad, megkérdeztük Őri Katalin hajgyógyászt, mit tehetsz ilyen helyzetben a hajkárosodás elkerülése érdekében.

A kemény víz észrevétlenül károsítja a hajat – Őri Kata hajgyógyász elárulta, hogyan védekezhetünk ellene

Fotó: Beküldött

A kemény víz árthat a hajnak

A kemény víz minősége – főként a kalcium- és magnéziumionok jelenléte – komolyan befolyásolja a haj és a fejbőr állapotát, sokkal jobban, mint azt a legtöbben gondolnák. Őri Katalin hajgyógyász szerint a kemény víz hajmosás közben kölcsönhatásba lép a samponnal és a hajszálakkal, és oldhatatlan kalcium- és magnéziumsók jönnek létre. Ezekből egy vékony filmréteg rakódik le a haj felszínére.

„Ez a réteg szinte rátapad a hajszálakra, amitől azok fénytelenné, érdes tapintásúvá válnak, nehezebben fésülhetők, és sokkal kevésbé szívják be a kondicionálókat vagy ápolókat” –kezdte lapunknak a szakértő. „Ez a filmréteg a fejbőrre is lerakódhat, eltömítheti a pórusokat, bezavarhat a faggyútermelésbe, és kiszáríthatja a fejbőrt, ami viszketést vagy enyhe hámlást is okozhat.”

Miért baj, ha lúgos a víz?

A kemény víz enyhén lúgos kémhatása tovább rontja a helyzetet. „A lúgos víz kinyitja a haj kutikuláját – ez a haj külső pikkelyszerű védőrétege. Így a haj könnyebben elveszíti a nedvességet, és rugalmatlanná, törékennyé válik” – tette hozzá Őri Katalin. Ezek után nem csoda, ha a haj szárazzá válik, fényt veszít, és könnyen töredezni kezd – akkor is, ha egyébként megfelelően ápoljuk.

Így védekezz a kemény víz ellen

A hajgyógyász szerint több bevált módszer is létezik, hogy ellensúlyozzuk a kemény víz negatív hatásait, és megelőzzük a hajkárosodást.

1. Savasítás citrommal vagy almaecettel

A hajmosás végeztével egy enyhén savas öblítés nagyon sokat tud segíteni. Ehhez használhatunk egy kevés citromlevet vagy almaecetet vízben feloldva.

A savas kémhatás visszazárja a kutikulát, semlegesíti a lúgos vizet, és segít eltávolítani a vízben lévő ásványi anyagok nyomait. A haj fényesebb, puhább, kezelhetőbb lesz.

2. Savasítsd a sampont is

Akár magát a sampont is savasíthatjuk, belecsepegtetve egy kis citromlevet. „Ez megakadályozza, hogy kalcium-magnézium filmréteg alakuljon ki a hajon” – mutatott rá a szakértő.