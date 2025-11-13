Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Szilvia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezzel az egyszerű és pénztárcabarát trükkel tisztíthatod ki a kabátod otthon

tisztítás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 13:15
házi praktikaházi módszerekkukoricakeményítőecetkabát
Ha eljön a kabáttisztítás ideje, a legtöbben azonnal a vegytisztítóba rohanunk, pedig van egy sokkal olcsóbb, kíméletesebb és gyorsabb megoldás is. Egy házi trükk segítségével a kabáttisztítás otthon is makulátlanul elvégezhető.
Szabó Szilvi
A szerző cikkei

Ha kabáttisztításról van szó, a legtöbben egyből a vegytisztításra gondolnak, hiszen a legtöbb kabátot nem lehet egyszerűen bedobni a mosógépbe. A legtöbb folt, a kellemetlen szagok és a kosz azonban könnyedén eltüntethető pár egyszerű hozzávalóval, amelyek biztosan megtalálhatók a konyhaszekrényedben. Az egész folyamat alig vesz igénybe 15 percet, mégis látványos lesz a végeredmény. Mutatjuk, hogyan csináld!

Zakó- és kabáttisztítás házilag
A zakó- és kabáttisztítás otthon, házilag is elvégezhető. / Fotó: 123RF

Kabáttisztítás házilag

A módszer alapja két jól ismert, természetes összetevő: az ecet és a kukoricakeményítő. Elsőre talán furcsán hangzik, de ez a páros valóságos csodaszert alkot, ha szövettisztításról van szó. A 10 százalékos ecet enyhe oldószerként működik, amely fellazítja a zsíros foltokat, megszünteti a kellemetlen szagokat, és friss, tiszta érzetet hagy maga után. A keményítő kiváló nedvszívó, így magába szívja az ecet által feloldott zsírt, valamint a port és az apró szennyeződéseket, amelyek a kabát szálai közé rakódnak.

A házi keverék elkészítése

  • Egy kis tálban keverj össze 1 teáskanál keményítőt és 2 evőkanál ecetet, majd adj hozzá egy kevés vizet, amíg sűrű, krémes állagot kapsz. Ezt a pasztát vidd fel közvetlenül a kabát leginkább igénybe vett részeire, például a gallérra, mandzsettára, zsebek környékére vagy a problémás foltokra.
  • Hagyd hatni a felvitt keveréket 10–15 percig, majd egy nedves, tiszta szivaccsal óvatosan töröld le. A szövetet ne dörzsöld erősen, hiszen éppen az a cél, hogy kíméletesen tisztítsd. Szárítsd meg szobahőmérsékleten, vállfán lógatva, és máris láthatod, mennyire felfrissült a kabátod.
  • Mindig hideg vagy langyos vizet használj, mert a túl magas hőmérséklet összehúzhatja a természetes szálakat.

Miért működik jól ez a trükk?

Szakértők szerint az ecet megfelelő arányban hígítva teljesen biztonságos a legtöbb kabátanyaghoz, köztük a gyapjúhoz, kasmírhoz és pamuthoz is. Az ecet a már felsorolt pozitív hatásain kívül élénkíti a színeket, megszüntetve a fakó, megkopott hatást. Ha sötét anyaggal dolgozol, érdemes almaecetet használni, mivel az nem hagy világos nyomot a felületen. Ha zavar az ecet illata, adj a keverékhez néhány csepp levendula, citrom vagy eukaliptusz illóolajat, így a kabátod nemcsak tiszta, hanem kellemes illatú is lesz.

Tapasztalat és eredmény

Akik kipróbálták ezt a módszert, arról számoltak be, hogy már a keverék első használata után látványosan tisztább lett a kabátjuk: a színe élénkebb, az anyaga puhább tapintású lett, és teljesen eltűntek a kellemetlen szagok. A módszer rendszeres alkalmazásával a kabátod az egész szezonban megőrzi majd a frissességét, így elegendő lesz évente egyszer profi tisztítóba vinned, ha egyáltalán szükség lesz rá.

Ez az egyszerű, olcsó és környezetbarát házi praktika kíméli a pénztárcádat, és a ruháid élettartamát is meghosszabbítja. Pillanatok alatt új életet lehelhetsz a kedvenc kabátodba, és senki sem fogja elhinni, hogy nem egyenesen a tisztítóból hoztad.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu