Óraátállítás 2026: így védd ki a változás okozta fáradtságot

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 11:04
Mennyit fogunk aludni? Érezni fogjuk a hatását? Lehet, hogy ingerlékenyebbek leszünk? Az óraátállítás 2026-ban egy nappal előrébb lesz, mint tavaly.
Elérkeztünk a tavaszhoz, amikor is hamarosan átlépünk a nyári időszámításba. Bár a hosszabb nappaloknak örülhetünk, a szervezetünket megterhelő óraátállítás 2026-ban is okozhat nehéz napokat. Mutatjuk, mire számíthatunk! 

Óraátállítás 2026-ban
Milyen hatással lesz ránk az óraátállítás 2026-ban? Fotó: Luis Alvarez /  Shutterstock 

Az óraátállítás 2026-ban egy nappal korábbra esik tavalyhoz képest

Idén az óraátállítás március 28-ról 29-re virradó éjjel történik. Vasárnap hajnali 2:00-kor 3:00 órára kell tekerni az órákat. Ez egy órával kevesebb alvást, ugyanakkor későbbre tolódott naplementét is jelent

Hogyan befolyásolja ez a hangulatunkat? A szakértők szerint egy óra eltolódás hozhat olyan változásokat, amelyekhez néhány napba telik hozzászokni. Előfordulhat, hogy ébredéskor bágyadtabbak leszünk, a világosság miatt pedig nehezebb lehet este az elalvás. Napközben tapasztalhatunk koncentrációs zavarokat is, a fényviszonyok változása pedig esetleges hangulatingadozásokat is okozhat. 

Szerencsére ezek a hatások kiküszöbölhetőek. Hétvégi napokon aludhatunk kicsit tovább, a napi rutinunkat igazíthatjuk a módosított időhöz, illetve segíthet még, ha hosszabb időre kitesszük magunkat a természetes fényeknek.

 

