Óraátállítás 2026: így védd ki a változás okozta fáradtságot

Elérkeztünk a tavaszhoz, amikor is hamarosan átlépünk a nyári időszámításba. Bár a hosszabb nappaloknak örülhetünk, a szervezetünket megterhelő óraátállítás 2026-ban is okozhat nehéz napokat. Mutatjuk, mire számíthatunk!
Idén az óraátállítás március 28-ról 29-re virradó éjjel történik. Vasárnap hajnali 2:00-kor 3:00 órára kell tekerni az órákat. Ez egy órával kevesebb alvást, ugyanakkor későbbre tolódott naplementét is jelent.
Hogyan befolyásolja ez a hangulatunkat? A szakértők szerint egy óra eltolódás hozhat olyan változásokat, amelyekhez néhány napba telik hozzászokni. Előfordulhat, hogy ébredéskor bágyadtabbak leszünk, a világosság miatt pedig nehezebb lehet este az elalvás. Napközben tapasztalhatunk koncentrációs zavarokat is, a fényviszonyok változása pedig esetleges hangulatingadozásokat is okozhat.
Szerencsére ezek a hatások kiküszöbölhetőek. Hétvégi napokon aludhatunk kicsit tovább, a napi rutinunkat igazíthatjuk a módosított időhöz, illetve segíthet még, ha hosszabb időre kitesszük magunkat a természetes fényeknek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.