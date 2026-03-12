20 év ízekben, élményekben, gondoskodásban

Nap mint nap azon dolgozunk, hogy a házias ízek és a pontos kiszállítás révén megkönnyítsük ügyfeleink életét. Tudjuk, hogy egy jól megszervezett napi ételkiszállítás hatalmas segítség lehet a rohanó hétköznapokban. Nem kell bevásárlással, főzéssel, tervezéssel időt tölteni – helyette jut idő a családra, a munkára vagy a pihenésre.

Főnyeremény: napi menü 1 éven keresztül

Konyháinkon tapasztalt szakemberek dolgoznak, akik számára a főzés szenvedély és felelősség is egyben. Gondosan válogatott alapanyagokból, bevált receptek alapján készülnek az ételek. A cél minden nap ugyanaz: olyan ebédet szállítani, amely finom, laktató és minőségi.

Legalább ennyire fontos számunkra a pontos és udvarias kiszállítás. Futáraink minden nap időben érkeznek, figyelmesek és segítőkészek. Ők testesítik meg az Interfood emberközpontú szemléletét. Büszkék vagyunk rájuk, és hálásak vagyunk azért az elhivatottságért, amellyel munkájukat végzik.

Az elmúlt 20 év során rengeteg megrendelő tisztelt meg minket bizalmával. Vannak, akik már évek óta velünk tartanak, és vannak, akik nemrég csatlakoztak közösségünkhöz. Mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy ma itt tarthatunk. Ez a jubileum közös ünnep.

Ezért a 10–11. heti megrendelők között különleges nyereményjátékot hirdetünk:

20 nyertes: 20 héten át napi menü

Szeretnénk, ha ez az ajándék kifejezné hálánkat és megbecsülésünket. Mert hisszük, hogy az Interfood 20 éve a bizalomról, a kitartó munkáról és a közös sikerekről szól.

Köszönjük, hogy velünk vannak! Köszönjük a bizalmat, a hűséget és azt, hogy nap mint nap minket választanak!

Az Interfood csapata a jövőben is azért dolgozik, hogy minden ebéd egy kis odafigyelést és gondoskodást vigyen az Önök asztalára.

