Így készíthetünk fenyő tűlevélből ablaktisztítót

Természetes, illatos és vegyszermentes megoldás, amely a fenyő frissességét hozza be az otthonunkba.

Megmutatjuk, hogyan válik a hétköznapi fenyőtű hatékony ablak­tisztítóvá néhány egyszerű lépésben.

Tíz praktikus tipp segít abban, hogy a házi szer valóban csíkmentes, ragyogó üveget adjon.

Ha fenyő tűlevélből készítünk tisztítószert, akkor nem csupán az erdő illata költözhet be a lakásunkba, de csökkenthetjük a vegyszerhasználatot. Elkészítése nem igényel különleges eszközöket, ráadásul pénztárcabarát és gyors megoldás. Így készül az ablaktisztító házilag fenyőből:

Ablaktisztító házilag fenyő tűlevélből - Egyszerűbb, mint hinnénk!

Ablaktisztító házilag fenyőből? Mutatjuk a trükköt

Ragyogóan tiszta, csillogó tükrökre és üvegfelületekre vágyunk? Akkor ez a természetes megoldás éppen nekünk való! Akár most azonnal be is gyűjthetjük hozzá az alapanyagot, csak keressünk egy szép és egészséges fenyőt a kertünkben vagy az erdei utunk során.

1. Friss, tiszta fenyőt válasszunk

Lehetőleg az autósforgalomtól távoli területről gyűjtsük friss tűleveleket. A kiszáradt, erősen szennyezett levelek tisztítóhátasa nem jó, mivel a friss tűlevelekben több illóolaj található.

2. Előbb az alapanyagot tisztítsuk

A begyűjtött fenyőtűt mindig mossuk át hideg vízben. Ez eltávolítja a port, polleneket és az apró rovarmaradványokat. Ne hagyjuk ki ezt a lépést, mert az oldat tisztasága múlik rajta.

3. Aprítás a hatóanyagokért

A tűleveleket vágjuk fel minél kisebb darabokra ollóval vagy késsel, így több hasznos anyag oldódik ki és hatékonyabb lesz a tisztítószer. Ráadásul az illata is intenzívebbé válik.

4. Forrázat készítése

A feldarabolt fenyőtűre öntsünk forrásban lévő vizet. Hagyjuk állni legalább egy óráig. Minél tovább ázik, annál koncentráltabb oldatot kapunk. A víz közben átveszi a fenyő friss, erdei aromáját.

5. Ne maradjon üledék

A lehűlt főzetet finom szűrőn vagy gézen szűrjük át. Így elkerülhető, hogy a permetezőfej eltömődjön, vagy az apró részek karcolják az üvegfelületet. Ez a lépés a csíkmentes tisztaság egyik kulcsa.

6. Egy kevés ecet hozzáadása

Egy-két evőkanál ecet erősíti a zsíroldó hatást. Segít eltávolítani az ujjlenyomatokat és a városi szennyeződéseket. Így megmarad az egyensúly a hatékonyság és az illat között.