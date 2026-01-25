Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Így készíthetünk fenyő tűlevélből ablaktisztítót

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 17:15
házi praktikaháztartásablaktisztítás
Régi háztartási praktikákban gyakran használták tisztításra, ma pedig újra felfedezzük ezt a módszert. A fenyő tűleveléből előállított ablaktisztító házilag is könnyen elkészíthető: nemcsak kellemes, friss illatot áraszt, hanem hatékony zsíroldó és természetes frissítő hatással is rendelkezik.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • Természetes, illatos és vegyszermentes megoldás, amely a fenyő frissességét hozza be az otthonunkba.
  • Megmutatjuk, hogyan válik a hétköznapi fenyőtű hatékony ablak­tisztítóvá néhány egyszerű lépésben.
  • Tíz praktikus tipp segít abban, hogy a házi szer valóban csíkmentes, ragyogó üveget adjon.

Ha fenyő tűlevélből készítünk tisztítószert, akkor nem csupán az erdő illata költözhet be a lakásunkba, de csökkenthetjük a vegyszerhasználatot. Elkészítése nem igényel különleges eszközöket, ráadásul pénztárcabarát és gyors megoldás. Így készül az ablaktisztító házilag fenyőből:

Ablaktisztító házilag: fenyő tűlevélből
Ablaktisztító házilag fenyő tűlevélből - Egyszerűbb, mint hinnénk!
Fotó: FotoHelin /  Shutterstock 

Ablaktisztító házilag fenyőből? Mutatjuk a trükköt

Ragyogóan tiszta, csillogó tükrökre és üvegfelületekre vágyunk? Akkor ez a természetes megoldás éppen nekünk való! Akár most azonnal be is gyűjthetjük hozzá az alapanyagot, csak keressünk egy szép és egészséges fenyőt a kertünkben vagy az erdei utunk során.

1. Friss, tiszta fenyőt válasszunk

Lehetőleg az autósforgalomtól távoli területről gyűjtsük friss tűleveleket. A kiszáradt, erősen szennyezett levelek tisztítóhátasa nem jó, mivel a friss tűlevelekben több illóolaj található.

2. Előbb az alapanyagot tisztítsuk 

A begyűjtött fenyőtűt mindig mossuk át hideg vízben. Ez eltávolítja a port, polleneket és az apró rovarmaradványokat. Ne hagyjuk ki ezt a lépést, mert az oldat tisztasága múlik rajta.

3. Aprítás a hatóanyagokért

A tűleveleket vágjuk fel minél kisebb darabokra ollóval vagy késsel, így több hasznos anyag oldódik ki és hatékonyabb lesz a tisztítószer. Ráadásul az illata is intenzívebbé válik.

4. Forrázat készítése

A feldarabolt fenyőtűre öntsünk forrásban lévő vizet. Hagyjuk állni legalább egy óráig. Minél tovább ázik, annál koncentráltabb oldatot kapunk. A víz közben átveszi a fenyő friss, erdei aromáját.

5. Ne maradjon üledék

A lehűlt főzetet finom szűrőn vagy gézen szűrjük át. Így elkerülhető, hogy a permetezőfej eltömődjön, vagy az apró részek karcolják az üvegfelületet. Ez a lépés a csíkmentes tisztaság egyik kulcsa.

6. Egy kevés ecet hozzáadása

Egy-két evőkanál ecet erősíti a zsíroldó hatást. Segít eltávolítani az ujjlenyomatokat és a városi szennyeződéseket. Így megmarad az egyensúly a hatékonyság és az illat között.

7. Illóolaj csak mértékkel

Ha fokoznánk az illatélményt, adhatunk hozzá pár csepp citrom vagy narancs illóolajat. Fontos, hogy ne essünk túlzásba. A túl sok illóolaj csíkosodást hagyhat maga után.

8. Vegyünk elő egy spricnit

Az elkészült tisztítószert töltsük tiszta, szórófejes flakonba. Így könnyen és egyenletesen felvihető az üvegfelületre. Így nem használjunk túl sok folyadékot és gyorsabb lesz a száradás.

9. Puha kendővel töröljük

A mikroszálas törlőkendő felszedi a szennyeződést és nem hagy szöszöket. Körkörös mozdulatokkal dolgozzunk. Így az ablak valóban csillogó lesz.

10. Frissen használjuk fel

A házi készítésű tisztítószer nem tartalmaz tartósítószert. Érdemes egy héten belül felhasználni. Ha az illata megváltozik, inkább készítsünk frisset.

+1 tipp: Padlótót az ablakig

Ha nem csak az ablakot, de a padlót is fényesre varázsolnánk, akkor a szódabikarbónát érdemes bevetni.

Ha szeretnél kipróbálni egy másik házi ablaktisztítószert, nézd meg a videót!
 

 

