„Kérem, hadd beszéljek vele két percet!” – lányával akart beszélni a nagykörúti ámokfutó a bíróságon

Mint arról a Bors beszámolt 2025. július 10-én a büntetett előéletű férfi úgy gondolta, vidámabb lesz az estéje, ha kábítószert fogyaszt. Miután a tiltott szerektől beállt, önkényesen elvitte az édesapja kocsiját, holott még érvényes jogosítvánnyal sem rendelkezett, és az állapota sem engedte volna, hogy volán mögé üljön.

Kábítószert fogyasztott, majd a rendőrök elől menekült az apja autójával egy férfi, végül egy taxisnak ütközött a Nagykörúton (Képünk illusztráció)

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Kábítószer hatása alatt menekült a rendőrök elől

Másnap hajnalban az úton félreálló rendőrök próbálták intézkedés alá vonni, ő pedig pillanatok alatt felmérte, hogy bizony nagyon nagy bajban van. Gyors mérlegelést követően a gázpedálra lépett és elhajtott, mit sem törődve azzal, hogy ezzel a döntéssel még nagyobb slamasztikába kerül. A megengedett sebességet túllépve, és a jelzőlámpák piros fényét is figyelmen kívül hagyva a Blaha Lujza téri kereszteződésbe hajtott, majd belecsapódott egy taxiba, melynek sofőrje könnyebben, utasa pedig súlyosan megsérült. A férfi még ekkor sem tudta, hogy az adott helyzetben mi a helyes tett, ezzel pedig ismét rontott a saját helyzetén, ugyanis segítségnyújtás nélkül gyalogosan elmenekült a helyszínről.

Az ügyészség az I. rendű terheltet, R. Györgyöt súlyos testi sértést okozó közúti veszélyeztetéssel, segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntettével, jármű önkényes elvételével, nagyobb kárt okozó rongálással, bódult állapotban elkövetett járművezetés vétségével és kábítószer fogyasztásával elkövetett kábítószer birtoklásának vétségével vádolja. A tettes társaságában levő II. és III. rendű vádlottnak segítségnyújtás elmulasztásának vétsége miatt kell felelnie.

Bilincsben az előkészítő ülésen

Ma kéz és lábbilincsben vezették a bűntetes-végrehajtás alkalmazottjai a körúti ámokfutas ügyének két vadlottját a Pesti Központi Kerületi Bíróság alkalmazottjai. Egyikükhöz egy idős rokon odalépett: "Istvánt nem engedték fel!" - mondta, de hosszabban nem beszélhetett a megszeppent férfival, mert az őrök közbeléptek. A III. rendű vádlott bűnügyi felügyelet alatt van.

Németh Leona bírónő az ülés kezdetén ismertette a vádlottakkal, hogy amennyiben a vádiratban foglaltakkal egyezően beismerik a bűnösségüket és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, amennyiben a bíróság elfogadja a beismerő nyilatkozatukat, azonnal megszületik az ítélet.