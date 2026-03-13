„Kérem, hadd beszéljek vele két percet!” – lányával akart beszélni a nagykörúti ámokfutó a bíróságon

Mint arról a Bors beszámolt 2025. július 10-én a büntetett előéletű férfi úgy gondolta, vidámabb lesz az estéje, ha kábítószert fogyaszt. Miután a tiltott szerektől beállt, önkényesen elvitte az édesapja kocsiját, holott még érvényes jogosítvánnyal sem rendelkezett, és az állapota sem engedte volna, hogy volán mögé üljön.
Másnap hajnalban az úton félreálló rendőrök próbálták intézkedés alá vonni, ő pedig pillanatok alatt felmérte, hogy bizony nagyon nagy bajban van. Gyors mérlegelést követően a gázpedálra lépett és elhajtott, mit sem törődve azzal, hogy ezzel a döntéssel még nagyobb slamasztikába kerül. A megengedett sebességet túllépve, és a jelzőlámpák piros fényét is figyelmen kívül hagyva a Blaha Lujza téri kereszteződésbe hajtott, majd belecsapódott egy taxiba, melynek sofőrje könnyebben, utasa pedig súlyosan megsérült. A férfi még ekkor sem tudta, hogy az adott helyzetben mi a helyes tett, ezzel pedig ismét rontott a saját helyzetén, ugyanis segítségnyújtás nélkül gyalogosan elmenekült a helyszínről.
Az ügyészség az I. rendű terheltet, R. Györgyöt súlyos testi sértést okozó közúti veszélyeztetéssel, segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntettével, jármű önkényes elvételével, nagyobb kárt okozó rongálással, bódult állapotban elkövetett járművezetés vétségével és kábítószer fogyasztásával elkövetett kábítószer birtoklásának vétségével vádolja. A tettes társaságában levő II. és III. rendű vádlottnak segítségnyújtás elmulasztásának vétsége miatt kell felelnie.
Ma kéz és lábbilincsben vezették a bűntetes-végrehajtás alkalmazottjai a körúti ámokfutas ügyének két vadlottját a Pesti Központi Kerületi Bíróság alkalmazottjai. Egyikükhöz egy idős rokon odalépett: "Istvánt nem engedték fel!" - mondta, de hosszabban nem beszélhetett a megszeppent férfival, mert az őrök közbeléptek. A III. rendű vádlott bűnügyi felügyelet alatt van.
Németh Leona bírónő az ülés kezdetén ismertette a vádlottakkal, hogy amennyiben a vádiratban foglaltakkal egyezően beismerik a bűnösségüket és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, amennyiben a bíróság elfogadja a beismerő nyilatkozatukat, azonnal megszületik az ítélet.
R. György a bűncselekmény elkövetését beismerte, de a tárgyaláshoz való jogáról nem mondott le. A jármű önkényes elvitelét vitatta, illetve az általa okozott kár mértékét. T. József másodrendű vádlott nem ismerte be bűnösségét, a B. Artúr harmadrendű vádlott azonban úgy nyilatkozott, szeretné, ha a bíróság már ma ítéletet hirdetne az esetében.
A bírónő jelezte, hogy ha ez így alakul, a későbbiekben akkor is beidézhetik a tárgyalásra tanúként, ezt ő tudomásul vette. Németh Leona ezek után engedélyezte, hogy Györgyöt és Józsefet az őrök elkísérjék. József még a bírónőhöz fordult:
A folyosón várakozik a kiskorú lányom. Kérem, hadd beszéljek vele két percet!
A bírónő közölte, hogy ez nem lehetséges, mert a lány szerepel a beidézhető tanúk között. József védője erre bejelentette, hogy inkább visszavonja a tinédzser meghallgatására tett indítványát. Németh Leona már csak azt kérdezte, hogy a lány szerepel-e a kapcsolattartók listáján. Mikor kiderült számára, hogy igen, megadta a lehetőséget a családi pillanatokra.
Vigyázz magadra! Szeretlek
– mondta a férfi Niki lányának a folyosón, majd a leány aggódó kérdéseire válaszolva elmondta, hogy ő fitt, mint mindig, ráadásul iskolába is jár. Nikolett a Borsnak elárulta: eddig csak levelezett az édesapjával, mióta Józsefet letartóztatták.
Hosszú ideje most találkoztunk először. Remélem, méltányos ítéletet kap és hamarosan szabadul
– mondta. A rövid szünet után a bírónő közölte, hogy elfogadja Artúr nyilatkozatát. Az ügyész kijelentette, hogy enyhítő körülményként értékelendő a bűncselekmény beismerése, de súlyosító körülmény, hogy többször volt már büntetve, ezért indítványozza, hogy a bíróság ítélje fogházbüntetésre és tiltsa el a járművezetéstől, illetve rendelje el a korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés letöltését is. Artúr védője arról beszélt, hogy a férfi csak utas volt R. György mellett, és maga is sokkhatás alatt állt. Az ügyvéd szerint elegendő lenne, ha a vádlottat közmunkára ítélnék.
A bíróság bűnösnek mondta ki a harmadrendű vádlottat, és 1 év 6 hónap fogázbüntetésre ítélte, valamint 2 évre eltiltotta a közügyek intézésétől. Ezen felül elrendelték a korábban, más ügy miatt kapott 1 éves börtönbüntetésének is a végrehajtását. Artúr és a védője azonban enyhítésért fellebbeztek, így az ítélet nem jogerős. Ezek után a bíróság megszüntette a férfi bűnügyi felügyeletét, aki mostantól szabadlábon védekezhet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.