A Nagy Duett: minden kiderült, erre várt az egész ország

A Nagy Duett
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 11:58
produkciókTV2
A Boney M-től az Eddáig ezen a héten is izgalmas kihívások várják A Nagy Duett hírességeit. A zsűrit és a közönséget ráadásul ezen a héten is dupla produkciókkal próbálják meggyőzni, hiszen a páros előadásokon túl négyes felállásokban is színpadra áll a TOP6 duó.

A Nagy Duett ötödik adásában hat, versenyben lévő páros küzd majd a továbbjutásért. A profi énekesek és zenei téren amatőr párjaik hétről hétre új zenei stílusban mutatják meg tehetségüket, vasárnap estére pedig újabb meglepetésekkel készülnek.

A Nagy duett zsűritagjai / Fotó: TV2

A veszélyzónából visszatérve Curtis és felesége Barnai Judie Korda György és Balázs Klári előtt tiszteleg majd, a Mamma Maria című dalban. Peter Srámek és Gáspár Bea ezúttal rockos oldalát mutatja meg a közönségnek, közös kedvencük, az Edda ikonikus slágerével készülnek. Egy igazi balladában lassul majd le Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr.: Billie Eilish és Khalid Lovely című duettjét adják elő. Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó két utazóvá válik a Crystal szerzeményében, amivel Kasza Tibinek és Lajtai Katinak is szeretnének bizonyítani, ráadásul egy kis ír sztepptánccal is megfűszerezik majd a produkciójukat. Boney M egyveleggel lép színpadra Kovács Áron és Gesztesi Panka, míg Vastag Csaba és kedvese, Domján Evelin egy mulatós mix-szel viszik táncba a nézőket.

Ez a hét azonban ismét rendhagyó lesz, hiszen dupla duettek is színesítik az estét. A Macarénára áll össze Vastag Csaba és Domján Evelin, valamint Kovács Áron és Gesztesi Panka, míg a Cotton Eye Joe-ra közösen bulizik majd Komonyi Zsuzsi - Fekete Pákó és Peter Srámek - Gáspár Bea duója. Az éjjel soha nem érhet véget című dalban Soho Party-vá alakul Lengyel Johanna, Schobert Norbi Jr., Curtis és Barnai Judie.

A Nagy Duett 5. élő adás - vasárnap 18:55-től a TV2 műsorán!

Forrás: TV2 közlemény

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
