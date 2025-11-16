Ezzel a házi praktikával egyszerűen eltüntetheted a körömlakkot a ruhádból

Tipikus csajos multitasking pillanat: körömlakk az egyik kézben, telefon a másikban, és kész is a lakkbaleset. Ez az egyszerű házi praktika most megoldja rengeteg nő problémáját. A körömlakk eltávolítása nem lesz többé lehetetlen küldetés. Nézzük, hogyan szedheted ki a foltot úgy, hogy nem teszed tönkre az anyagot!
Ne kezdd el dörzsölni, mert csak tetézed a bajt! Ettől a lakk csak még nagyobb foltot hagy a ruhán. Helyette fogj egy papírtörlőt és óvatosan itass fel a foltból annyit, amennyit még enged.
Abban az esetben, ha a folt már megszáradt, egy tompa kés vagy kanál segítségével kapargasd le a felső réteget. De figyelj, hogy ne sértsd meg az anyagot!
Mindenekelőtt csekkold a balesetet szenvedett ruhadarab anyagának összetételét, mert nem mindegyik szereti az acetont. A selyemre, gyapjúra és más kényes szövetekre ne alkalmazd!
Márts a körömlakklemosóba egy vattakorongot vagy egy olyan textildarabot, rongyot, amit nem sajnálsz, és óvatosan nyomogasd a foltot. Még mindig ne kezdd dörzsölni!
Légy türelmes, mert időbe telik, míg a lakk oldódni kezd. Ha azonban ez megtörtént, érdemes a dörzsölésre használt anyagot is cserélni, hogy ne dolgozd vissza a már kiszedett lakkot a ruhádba.
Bors-tipp: egy papírtörlőt helyezz a foltos anyag alá is, hogy ne kerüljön lakk a ruha másik oldalára. Időnként ellenőrizd, hogy nem ázott-e át, és ha szükséges, cseréld!
Amikor már halvány a folt, csöppents rá egy kicsi mosogatószert, és az ujjaddal vagy egy puha ronggyal dörzsöld az anyagba. Ezután hideg vízzel öblítsd ki. A mosogatószer segít megszabadulni a maradék vegyszertől.
Ezután a szokásos módon mosd ki a ruhát. Minél melegebb vízzel indítod a programot, annál nagyobb sikerrel járhatsz. De ügyelj, hogy csak olyan meleg vizet használj, amelyet még elbír a textil.
Bors-tipp: ha a mosás után szárítóba tennéd a ruhadarabot, előtte ellenőrizd, hogy valóban eltűnt-e a körömlakk nyoma. A hő fixálhatja a maradék foltot, és ezután már sokkal nehezebb lesz tőle megszabadulnod.
Ha makacs a folt, ismételd meg a folyamatot akár több alkalommal vagy használj más oldószert aceton helyett. Bejöhet például a hidrogén-peroxid vagy egy alkoholos tisztító is.
Életmentő folteltávolító trükkök:
