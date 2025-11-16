Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Ezzel a házi praktikával egyszerűen eltüntetheted a körömlakkot a ruhádból

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 13:15
Elég egyetlen rossz mozdulat, és a kedvenc inged vagy nadrágod már tönkre is tetted. De nem kell pánikba esni! A körömlakk eltávolításának van egy szuper hatásos trükkje. Ha ezt megtanulod, többet nem kell aggódnod a makacs lakkfoltok miatt!
Boncza Léda
Tipikus csajos multitasking pillanat: körömlakk az egyik kézben, telefon a másikban, és kész is a lakkbaleset. Ez az egyszerű házi praktika most megoldja rengeteg nő problémáját. A körömlakk eltávolítása nem lesz többé lehetetlen küldetés. Nézzük, hogyan szedheted ki a foltot úgy, hogy nem teszed tönkre az anyagot!

Körömlakk eltávolítása körömfestés után
Körömlakk eltávolítása házilag: ezzel megszabadulhatsz a lehetetlennek hitt foltoktól is!
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Körömlakk eltávolítása ruhából

1. Szabadulj meg a feleslegtől

Ne kezdd el dörzsölni, mert csak tetézed a bajt! Ettől a lakk csak még nagyobb foltot hagy a ruhán. Helyette fogj egy papírtörlőt és óvatosan itass fel a foltból annyit, amennyit még enged.

Abban az esetben, ha a folt már megszáradt, egy tompa kés vagy kanál segítségével kapargasd le a felső réteget. De figyelj, hogy ne sértsd meg az anyagot!

2. Vess be egy kis körömlakklemosót

Mindenekelőtt csekkold a balesetet szenvedett ruhadarab anyagának összetételét, mert nem mindegyik szereti az acetont. A selyemre, gyapjúra és más kényes szövetekre ne alkalmazd!

Márts a körömlakklemosóba egy vattakorongot vagy egy olyan textildarabot, rongyot, amit nem sajnálsz, és óvatosan nyomogasd a foltot. Még mindig ne kezdd dörzsölni!

Légy türelmes, mert időbe telik, míg a lakk oldódni kezd. Ha azonban ez megtörtént, érdemes a dörzsölésre használt anyagot is cserélni, hogy ne dolgozd vissza a már kiszedett lakkot a ruhádba.

Bors-tipp: egy papírtörlőt helyezz a foltos anyag alá is, hogy ne kerüljön lakk a ruha másik oldalára. Időnként ellenőrizd, hogy nem ázott-e át, és ha szükséges, cseréld!

3. Mosogatószer

Amikor már halvány a folt, csöppents rá egy kicsi mosogatószert, és az ujjaddal vagy egy puha ronggyal dörzsöld az anyagba. Ezután hideg vízzel öblítsd ki. A mosogatószer segít megszabadulni a maradék vegyszertől.

4. Mosás

Körömlakk eltávolítása mosással
A foltos ruhát kizárólag a címkén jelzett hőfokon és programon mosd ki!
Fotó: 123RF

Ezután a szokásos módon mosd ki a ruhát. Minél melegebb vízzel indítod a programot, annál nagyobb sikerrel járhatsz. De ügyelj, hogy csak olyan meleg vizet használj, amelyet még elbír a textil.

Bors-tipp: ha a mosás után szárítóba tennéd a ruhadarabot, előtte ellenőrizd, hogy valóban eltűnt-e a körömlakk nyoma. A hő fixálhatja a maradék foltot, és ezután már sokkal nehezebb lesz tőle megszabadulnod.

Ha makacs a folt, ismételd meg a folyamatot akár több alkalommal vagy használj más oldószert aceton helyett. Bejöhet például a hidrogén-peroxid vagy egy alkoholos tisztító is. 

Életmentő folteltávolító trükkök:

