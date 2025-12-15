Hogyan kell tisztítani a citromhéját, hogy ne legyen mérgező?

A citromhéj felhasználása bár nagyon hasznos, káros is lehet az egészségünkre, ha nem tisztítjuk meg alaposan.

Számos házi praktika tökéletes megoldás lehet erre a célra.

A háztartásban is számos területen használhatjuk a citromhéjat.

A citromhéj tisztítása megéri a fáradtságot, ugyanis nagy hasznát vehetjük az ételek ízesítésében, a bőrápolásban vagy akár a takarításban. Ahhoz azonban, hogy biztonsággal használhassuk, fontos, hogy megfelelően és alaposan tisztítsuk meg. Ehhez adunk most hasznos tanácsokat.

A citromhéj tisztítása fontos, hiszen rengeteg mérgező anyag lehet rajta.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Citromhéj tisztítása:

1. A melegvíz tényleg segít?

A citrusok héján lévő viasz meleg hatására lágyul, ezért tulajdonképpen a sima meleg víz is felveszi a harcot ellene. Amikor először leöblítjük a gyümölcsöt, a meleg víz már önmagában fellazítja a szennyeződést, így sokkal könnyebb lesz a következő lépés.

2. Van otthon egy puha kefénk?

Egy puha zöldségkefe kíméletes, mégis hatékony. Körkörös mozdulatokkal dörzsöljük végig a narancsot vagy citromot. Így a por, a kosz és a viasz jó része eltűnik a felületről anélkül, hogy felsértenénk a héját.

3. A mosogatószer tényleg nem jó?

Bár sokan gondolják, hogy a mosogatószer olyan tisztává teszi a héjat, mint a tányérokat, ez óriási tévhit. A citrus héja enyhén porózus: magába szívhatja a mosogatószer illatát és maradékát, ami később az ételben is érződni fog.

4. Az áztatás megoldja a gondot?

A tartós szállításhoz sok citrusfélét extra viasszal kezelnek. Ha ezt keménynek érezzük, 5 percre áztassuk be a gyümölcsöt enyhén sós vagy ecetes vízbe. Ez nemcsak fellazítja a viaszt, de antibakteriális hatású is, tehát a baktériumokat is kiírtja.

5. A szárazra törölgetés fontosabb, mint hinnénk

Bár a tisztításhoz elengedhetetlen a víz, ugyanakkor a héjon maradt nedvesség növeli a mikroorganizmusok túlélési esélyét. Lemosás után tiszta konyharuhával itassuk fel a nedvességet, így a gyümölcs tovább eltartható.

6. A bio citromot is meg kell mosni?

A bio termékek felületén kevesebb vegyszer lehet, de a szállítási por, a bolti polc szennyeződése és a kézről átkerülő mikrobák ugyanúgy jelen vannak. A mosás tehát a bio gyümölcsök használatakor is elengedhetetlen.