Hogyan kell tisztítani a citromhéját, hogy ne legyen mérgező?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 12:30
Aranyat ér a háztartásban, mégis ódzkodunk tőle. A citromhéj tisztítása azért fontos, mert rengeteg viasz, növényvédőszer-maradvány és szállítási szennyeződés lehet rajta. Eláruljuk, hogyan érdemes megtisztítani, hogy biztonságos legyen a citromhéj fogyasztása.
  • A citromhéj felhasználása bár nagyon hasznos, káros is lehet az egészségünkre, ha nem tisztítjuk meg alaposan.
  • Számos házi praktika tökéletes megoldás lehet erre a célra.
  • A háztartásban is számos területen használhatjuk a citromhéjat.

A citromhéj tisztítása megéri a fáradtságot, ugyanis nagy hasznát vehetjük az ételek ízesítésében, a bőrápolásban vagy akár a takarításban. Ahhoz azonban, hogy biztonsággal használhassuk, fontos, hogy megfelelően és alaposan tisztítsuk meg. Ehhez adunk most hasznos tanácsokat.

Citromhéj tisztítása után látható reszelt citromhéj egy fa asztalon.
A citromhéj tisztítása fontos, hiszen rengeteg mérgező anyag lehet rajta.
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Citromhéj tisztítása: 

1. A melegvíz tényleg segít?

A citrusok héján lévő viasz meleg hatására lágyul, ezért tulajdonképpen a sima meleg víz is felveszi a harcot ellene. Amikor először leöblítjük a gyümölcsöt, a meleg víz már önmagában fellazítja a szennyeződést, így sokkal könnyebb lesz a következő lépés.

2. Van otthon egy puha kefénk?

Egy puha zöldségkefe kíméletes, mégis hatékony. Körkörös mozdulatokkal dörzsöljük végig a narancsot vagy citromot. Így a por, a kosz és a viasz jó része eltűnik a felületről anélkül, hogy felsértenénk a héját.

3. A mosogatószer tényleg nem jó?

Bár sokan gondolják, hogy a mosogatószer olyan tisztává teszi a héjat, mint a tányérokat, ez óriási tévhit. A citrus héja enyhén porózus: magába szívhatja a mosogatószer illatát és maradékát, ami később az ételben is érződni fog.

4. Az áztatás megoldja a gondot?

A tartós szállításhoz sok citrusfélét extra viasszal kezelnek. Ha ezt keménynek érezzük, 5 percre áztassuk be a gyümölcsöt enyhén sós vagy ecetes vízbe. Ez nemcsak fellazítja a viaszt, de antibakteriális hatású is, tehát a baktériumokat is kiírtja.

5. A szárazra törölgetés fontosabb, mint hinnénk

Bár a tisztításhoz elengedhetetlen a víz, ugyanakkor a héjon maradt nedvesség növeli a mikroorganizmusok túlélési esélyét. Lemosás után tiszta konyharuhával itassuk fel a nedvességet, így a gyümölcs tovább eltartható.

6. A bio citromot is meg kell mosni?

A bio termékek felületén kevesebb vegyszer lehet, de a szállítási por, a bolti polc szennyeződése és a kézről átkerülő mikrobák ugyanúgy jelen vannak. A mosás tehát a bio gyümölcsök használatakor is elengedhetetlen.

A citromhéjának felhasználási módjai:

A citromhéj hatása igen is jelentős, ezért ne hagyjuk, hogy a kukában végezze. 

1. Akár meg is ehetjük

A kezeletlen bio citrom héja ehető, ezért ha tehetjük inkább azt válasszuk vagy olyan gyümölcsöt, amelyen a bolt külön jelzi: „héja fogyasztásra alkalmas”. Ezeket kevesebb vegyszerrel kezelik, így biztonságosabb a konyhai felhasználásuk is. Talán nem is gondolnánk, de a citromhéj fogyasztása bőrápolóként is működik, hiszen segít az öregségi foltok kialakulásának csökkentésében.

2. Házi tisztítószer fillérekből

Ecetbe áztatva a citromot, vagy akár csak a héját, csodás zsíroldót és vízkőoldót készíthetünk. A citromos lével öntsük le a szennyezett felület, majd egy puha ronggyal dörzsöljük át. A szagtól sem kell félni, mert a citrusos illat semlegesíti az ecet erős szagát.

3. Természetes légfrissítő pofonegyszerűen  

Néhány maradék narancs, citrom vagy lime-héjat tegyünk egy lábos vízbe, tegyünk bele fahéjat és forraljuk fel. Töltsük át egy hőálló tálba és helyezzük az otthonunk bármely pontjára. Ennek a természetes légfrissítőnek a citrusos, friss illata átjárja majd az egész lakást.

4. Így készíthetünk cukrozott citromhéjat

A citrusok héja ünnepi sütemények látványos dísze is lehet, vagy akár ajándékba adható finomságot is készíthetünk belőle. Egy bögre vízbe szórjunk egy bögre cukrot, majd ebben főzzük puhára a héjat. Ha kihűlt, hempergessük meg kristálycukorban. Készíthetünk akár citromport is, ezzel is fűszerezhetünk, ízesíthetünk.

5. Rovarriasztó, ami tényleg működik

A szárított citrushéj aromája távol tartja a molyokat és egyes rovarokat a ruhásszekrénytől. A feldarabolt héjakat tegyük egy vászon- vagy muszlin zsákba és akasszuk be a szekrénybe.

6. Bevethetjük a kellemetlen szagok ellen

A citrusok héja természetes illóolajokban gazdag: a benne található limonén és más aromás vegyületek nemcsak jó illatot árasztanak, hanem semlegesítik is a kellemetlen szagokat. Ha sóval keverjük, a só segít megkötni a nedvességet és a szagokat, míg a citrushéj frissít. A kettő együtt sokkal hatékonyabb, mint külön-külön.

7. Odaégett ételmaradék ellen is kiváló a citromhéj

A fél citromhéj és só kombináció egy valódi konyhai csodaszer a szennyeződések ellen: egyszerre működik súrolóanyagként, zsíroldóként és fertőtlenítőként. A citrom savassága fellazítja a zsírt és az odaégett ételmaradékokat, míg a só finoman dörzsöli le a felületet anélkül, hogy összekarcolná az edényt. Szórjunk a félbevágott gyümölcsre sót és körkörös mozdulatokkal dörzsöljük át a zsíros, odaégett felületet.

Ha szeretnél egy ötletet, hogyan használhatod fűszerként a citromhéjat, nézd meg a videót!

