Hogyan kell tisztítani a citromhéját, hogy ne legyen mérgező?

A citromhéj tisztítása megéri a fáradtságot, ugyanis nagy hasznát vehetjük az ételek ízesítésében, a bőrápolásban vagy akár a takarításban. Ahhoz azonban, hogy biztonsággal használhassuk, fontos, hogy megfelelően és alaposan tisztítsuk meg. Ehhez adunk most hasznos tanácsokat.
A citrusok héján lévő viasz meleg hatására lágyul, ezért tulajdonképpen a sima meleg víz is felveszi a harcot ellene. Amikor először leöblítjük a gyümölcsöt, a meleg víz már önmagában fellazítja a szennyeződést, így sokkal könnyebb lesz a következő lépés.
Egy puha zöldségkefe kíméletes, mégis hatékony. Körkörös mozdulatokkal dörzsöljük végig a narancsot vagy citromot. Így a por, a kosz és a viasz jó része eltűnik a felületről anélkül, hogy felsértenénk a héját.
Bár sokan gondolják, hogy a mosogatószer olyan tisztává teszi a héjat, mint a tányérokat, ez óriási tévhit. A citrus héja enyhén porózus: magába szívhatja a mosogatószer illatát és maradékát, ami később az ételben is érződni fog.
A tartós szállításhoz sok citrusfélét extra viasszal kezelnek. Ha ezt keménynek érezzük, 5 percre áztassuk be a gyümölcsöt enyhén sós vagy ecetes vízbe. Ez nemcsak fellazítja a viaszt, de antibakteriális hatású is, tehát a baktériumokat is kiírtja.
Bár a tisztításhoz elengedhetetlen a víz, ugyanakkor a héjon maradt nedvesség növeli a mikroorganizmusok túlélési esélyét. Lemosás után tiszta konyharuhával itassuk fel a nedvességet, így a gyümölcs tovább eltartható.
A bio termékek felületén kevesebb vegyszer lehet, de a szállítási por, a bolti polc szennyeződése és a kézről átkerülő mikrobák ugyanúgy jelen vannak. A mosás tehát a bio gyümölcsök használatakor is elengedhetetlen.
A citromhéj hatása igen is jelentős, ezért ne hagyjuk, hogy a kukában végezze.
A kezeletlen bio citrom héja ehető, ezért ha tehetjük inkább azt válasszuk vagy olyan gyümölcsöt, amelyen a bolt külön jelzi: „héja fogyasztásra alkalmas”. Ezeket kevesebb vegyszerrel kezelik, így biztonságosabb a konyhai felhasználásuk is. Talán nem is gondolnánk, de a citromhéj fogyasztása bőrápolóként is működik, hiszen segít az öregségi foltok kialakulásának csökkentésében.
Ecetbe áztatva a citromot, vagy akár csak a héját, csodás zsíroldót és vízkőoldót készíthetünk. A citromos lével öntsük le a szennyezett felület, majd egy puha ronggyal dörzsöljük át. A szagtól sem kell félni, mert a citrusos illat semlegesíti az ecet erős szagát.
Néhány maradék narancs, citrom vagy lime-héjat tegyünk egy lábos vízbe, tegyünk bele fahéjat és forraljuk fel. Töltsük át egy hőálló tálba és helyezzük az otthonunk bármely pontjára. Ennek a természetes légfrissítőnek a citrusos, friss illata átjárja majd az egész lakást.
A citrusok héja ünnepi sütemények látványos dísze is lehet, vagy akár ajándékba adható finomságot is készíthetünk belőle. Egy bögre vízbe szórjunk egy bögre cukrot, majd ebben főzzük puhára a héjat. Ha kihűlt, hempergessük meg kristálycukorban. Készíthetünk akár citromport is, ezzel is fűszerezhetünk, ízesíthetünk.
A szárított citrushéj aromája távol tartja a molyokat és egyes rovarokat a ruhásszekrénytől. A feldarabolt héjakat tegyük egy vászon- vagy muszlin zsákba és akasszuk be a szekrénybe.
A citrusok héja természetes illóolajokban gazdag: a benne található limonén és más aromás vegyületek nemcsak jó illatot árasztanak, hanem semlegesítik is a kellemetlen szagokat. Ha sóval keverjük, a só segít megkötni a nedvességet és a szagokat, míg a citrushéj frissít. A kettő együtt sokkal hatékonyabb, mint külön-külön.
A fél citromhéj és só kombináció egy valódi konyhai csodaszer a szennyeződések ellen: egyszerre működik súrolóanyagként, zsíroldóként és fertőtlenítőként. A citrom savassága fellazítja a zsírt és az odaégett ételmaradékokat, míg a só finoman dörzsöli le a felületet anélkül, hogy összekarcolná az edényt. Szórjunk a félbevágott gyümölcsre sót és körkörös mozdulatokkal dörzsöljük át a zsíros, odaégett felületet.
Ha szeretnél egy ötletet, hogyan használhatod fűszerként a citromhéjat, nézd meg a videót!
