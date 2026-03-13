Nyeregbe, magyar – A legmenőbb huszáros programok a március 15-i hétvégére

Március 15-e a magyar szabadság és az összefogás jelképe, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelgünk országszerte. Ez a tavaszi ünnep kiváló alkalmat teremt arra, hogy családunkkal útra keljünk és felfedezzük a legizgalmasabb hazai tájakat a hosszú hétvége alatt. A legtöbb településen ilyenkor látványos huszárbemutatók és hagyományőrző programok idézik meg a reformkor hangulatát.

Március 15. ahogy egykor, úgy ma is a nemzet egyik legfontosabb ünnepe, amelyre országszerte izgalmas programokkal készülnek

Fotó: wikipédia

Ingyenes belépés: több helyszínen, például a Skanzenben és a Sóstói Múzeumfaluban is díjtalan a látogatás az ünnepnapokon.

több helyszínen, például a Skanzenben és a Sóstói Múzeumfaluban is díjtalan a látogatás az ünnepnapokon. Látványos bemutatók: huszárfelvonulások, lovas viadalok és interaktív hadijátékok repítenek vissza a múltba.

huszárfelvonulások, lovas viadalok és interaktív hadijátékok repítenek vissza a múltba. Családi szórakozás: kézműves műhelyek, koncertek és történelmi kalandpályák várják a kicsiket és nagyokat.

Hová menjünk a március 15-i hétvégén?

A nemzeti színű díszbe öltözött települések mindenhol különleges, emelkedett légkört árasztanak a látogatók számára. Érdemes kihasználni a jó időt egy frissítő kirándulásra, miközben interaktív módon kerülhetünk közelebb történelmi múltunkhoz. A korhű viseletek és a katonadalok minden generáció számára maradandó élményt nyújtanak ezen a jeles napon. Közösen ünnepelhetjük a szabadság eszméjét, miközben életre szóló emlékeket gyűjtünk az ország számos pontján.

Huszáros napok a Skanzenben

A szentendrei Skanzen március 14-én és 15-én látványos lovas díszbemutatókkal, huszártáborral és interaktív játékhelyszínekkel várja az ünneplő családokat. A látogatók kézműves foglalkozásokon készíthetnek kokárdát, huszárcsákót vagy kardot, miközben a Korzó kávézó a történelmi Pilvax hangulatát idézi meg élő zenével és korhű ételekkel. A nemzeti ünnep alkalmából a múzeumba a belépés március 15-én ingyenes, így mindenki számára elérhetővé válik a forradalmi hangulat és a gazdag népi hagyományok felfedezése.

Huszáros családi nap, Gödöllő

Március 14-én a gödöllői kastélyparkban és a Díszudvaron egész napos huszáros családi nap várja a látogatókat, ahol látványos lovas- és betyárbemutatók mellett a 100 Tagú Székely férfikórus és a Kormorán koncertje is emeli az ünnepi hangulatot. A gyerekek „forradalmi akadálypályán” és múzeumpedagógiai foglalkozásokon keresztül ismerkedhetnek meg a lovas kultúrával, míg a Barokk Színházban a Török Ignác emlékét idéző Magyar Golgota című filmet vetítik. Az eseményt kézműves foglalkozások és íjászat teszi teljessé, az estét pedig Keller András, Perényi Miklós és Berecz Mihály ünnepi hangversenye koronázza meg.