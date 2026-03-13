Nyeregbe, magyar – A legmenőbb huszáros programok a március 15-i hétvégére

Március 15-e a magyar szabadság és az összefogás jelképe, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelgünk országszerte. Ez a tavaszi ünnep kiváló alkalmat teremt arra, hogy családunkkal útra keljünk és felfedezzük a legizgalmasabb hazai tájakat a hosszú hétvége alatt. A legtöbb településen ilyenkor látványos huszárbemutatók és hagyományőrző programok idézik meg a reformkor hangulatát.
A nemzeti színű díszbe öltözött települések mindenhol különleges, emelkedett légkört árasztanak a látogatók számára. Érdemes kihasználni a jó időt egy frissítő kirándulásra, miközben interaktív módon kerülhetünk közelebb történelmi múltunkhoz. A korhű viseletek és a katonadalok minden generáció számára maradandó élményt nyújtanak ezen a jeles napon. Közösen ünnepelhetjük a szabadság eszméjét, miközben életre szóló emlékeket gyűjtünk az ország számos pontján.
A szentendrei Skanzen március 14-én és 15-én látványos lovas díszbemutatókkal, huszártáborral és interaktív játékhelyszínekkel várja az ünneplő családokat. A látogatók kézműves foglalkozásokon készíthetnek kokárdát, huszárcsákót vagy kardot, miközben a Korzó kávézó a történelmi Pilvax hangulatát idézi meg élő zenével és korhű ételekkel. A nemzeti ünnep alkalmából a múzeumba a belépés március 15-én ingyenes, így mindenki számára elérhetővé válik a forradalmi hangulat és a gazdag népi hagyományok felfedezése.
Március 14-én a gödöllői kastélyparkban és a Díszudvaron egész napos huszáros családi nap várja a látogatókat, ahol látványos lovas- és betyárbemutatók mellett a 100 Tagú Székely férfikórus és a Kormorán koncertje is emeli az ünnepi hangulatot. A gyerekek „forradalmi akadálypályán” és múzeumpedagógiai foglalkozásokon keresztül ismerkedhetnek meg a lovas kultúrával, míg a Barokk Színházban a Török Ignác emlékét idéző Magyar Golgota című filmet vetítik. Az eseményt kézműves foglalkozások és íjászat teszi teljessé, az estét pedig Keller András, Perényi Miklós és Berecz Mihály ünnepi hangversenye koronázza meg.
Ismerd meg a magyar huszárok fénykorát az alábbi filmben:
Dunakeszin március 14-én és 15-én látványos szabadságharcos hétvége várja a családokat, amelynek központi eseménye a Katonadombon megrendezett Dunakeszi Viadal lesz. A rendezvényen a gyerekek aktív részesei lehetnek a történelemnek: a 10 év felettiek saját felszerelésben vehetnek részt a gyalogsági csatajelenetekben, míg a kisebbeket sólymász bemutató és kézműves foglalkozások szórakoztatják. A nemzeti ünnep napján tartott városi megemlékezést helyi művészek előadásai és ünnepi beszédek teszik emelkedetté, méltó emléket állítva az 1848-as hősöknek.
A Sóstói Múzeumfalu március 14-én és 15-én forradalmi hétvégével indítja a szezont, ahol az első napon a cserkészek izgalmas hadijátéka és számháborúja repíti vissza a látogatókat a múltba. Másnap interaktív huszártábor, látványos bemutatók és forradalmi kincskeresés várja a családokat, miközben a népi játszóudvar és a kosaras körhinta a legkisebbeknek kínál felhőtlen kikapcsolódást. A nemzeti ünnep tiszteletére március 15-én a belépés mindenki számára ingyenes, így bárki részese lehet a vásári finomságokkal fűszerezett ünnepi forgatagnak.
Az izgalmas március 15-i programokból nem maradhat ki Sopron sem, ahol mozgalmas programsorozattal tisztelegnek a márciusi ifjak előtt. A látogatók ingyenesen tekinthetik meg a reformkor ruháit és helyi akvarellisták munkáit bemutató kiállításokat. Szombaton az Orsolya téren néptáncbemutató és huszáros látványosságok várják a családokat, miközben a belvárosban tematikus történelmi séta indul Petőfi Sándor nyomában. Vasárnap a GYIK Rendezvényház ad otthont a zenei kalandozásnak, ahol komolyzenei koncertek és kreatív kézműves műhelyek teszik teljessé az ünnepi hétvégét, miközben alkalmunk nyílik megismerkedni a népi hangszerekkel is.
Nézd meg az alábbi videóban, hogy mi történt 1848. március 15-én:
