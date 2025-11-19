Sokkot kaptak a háziasszonyok: Ettől eltűnnek a barna foltok a vasalóról – senki sem hitte volna!

A vasaló rémálma: barna foltok mindenhol. Ha gyakran veszed elő a vasalót, biztos észrevetted már, hogy idővel furcsa barnás elszíneződések jelennek meg rajta. Ezek nemcsak csúnyák, de tönkre is tehetik a ruhákat. A probléma oka általában az ásványi lerakódás és a gőznyílásokban megbújó kosz.
A Nauti Standard nevű oldal posztja villámgyorsan népszerűvé vált: szerintük elég fél tartály víz, fél tartály ecet, és a vasaló újra úgy ragyog, mint a boltban.
A folyamat pofonegyszerű:
Az ecet igazi sztár lett a takarításban: eltávolítja a barnás elszíneződéseket, a vízkövet és a makacs lerakódásokat is. DE vigyázat! Nem minden vasaló bírja a savas tisztítást. A szakértők szerint a túl erős oldat károsíthatja a védőbevonatot, és garanciavesztést is okozhat.
Enyhe szennyeződésnél elég meleg ecetet felvinni a talpra. Makacs kosz ellen jöhet a só–ecet paszta. Aki naponta vasal, annak havonta, másoknak háromhavonta ajánlott a nagytakarítás.
A szakértők szerint ilyenkor már bőven látszik a használat nyoma. Ha nem akarsz kellemetlen meglepetést a karácsonyi ünneplés előtt, most érdemes ránézni a vasalóra: lehet, hogy itt az ideje a „ráncfelvarrásnak”.
