Sokkot kaptak a háziasszonyok: Ettől eltűnnek a barna foltok a vasalóról – senki sem hitte volna!

A vasaló rémálma: barna foltok mindenhol. Ha gyakran veszed elő a vasalót, biztos észrevetted már, hogy idővel furcsa barnás elszíneződések jelennek meg rajta. Ezek nemcsak csúnyák, de tönkre is tehetik a ruhákat. A probléma oka általában az ásványi lerakódás és a gőznyílásokban megbújó kosz.

Így takarítsd a vasalót / Fotó: Pexels

A trükk, amitől felrobbant az internet

A Nauti Standard nevű oldal posztja villámgyorsan népszerűvé vált: szerintük elég fél tartály víz, fél tartály ecet, és a vasaló újra úgy ragyog, mint a boltban.

A folyamat pofonegyszerű:

Töltsd fel a vasalót fele víz – fele ecet keverékkel.

keverékkel. Gőzöld át 10–15 percig , közben döntögesd.

, közben döntögesd. Hagyd kihűlni, majd töröld át mikroszálas kendővel.

Öblítsd ki a tartályt, töltsd meg tiszta vízzel, és gőzöld át újra.

Vasalj át egy régi világos rongyot – és kész!

Ecet mindenre jó? Majdnem…

Az ecet igazi sztár lett a takarításban: eltávolítja a barnás elszíneződéseket, a vízkövet és a makacs lerakódásokat is. DE vigyázat! Nem minden vasaló bírja a savas tisztítást. A szakértők szerint a túl erős oldat károsíthatja a védőbevonatot, és garanciavesztést is okozhat.

Még több házi praktika

Enyhe szennyeződésnél elég meleg ecetet felvinni a talpra. Makacs kosz ellen jöhet a só–ecet paszta. Aki naponta vasal, annak havonta, másoknak háromhavonta ajánlott a nagytakarítás.

November a vasalók hónapja

A szakértők szerint ilyenkor már bőven látszik a használat nyoma. Ha nem akarsz kellemetlen meglepetést a karácsonyi ünneplés előtt, most érdemes ránézni a vasalóra: lehet, hogy itt az ideje a „ráncfelvarrásnak”.

#yachtlife #toxicfreeliving #cleaninghacks #vacationrentalturnaround #yachtstandard #boatinglifestyle #luxurycleaning #airbnbturnover #attentiontodetail #descaleiron #monthlycleaning ♬ original sound - skingasm @thenautistandard How to descale your iron 👇🏼 1. Fill the tank with equal parts water and vinegar 2. Steam the iron for 10-15 minutes, leaning it in different ways so that it steams evenly throughout 3. Let the iron cool down 4. With a toothpick and toothbrush, clean out any calcium build up 5. Wipe with a microfiber 6. Rinse out the water tank and fill with only water 7. Steam the iron again and iron a clean and lightly colored cloth to make sure it is clean You should be doing this once every month, or two- depending on how often you use your iron 💨 #yachtstandardcleaning

(VIA)