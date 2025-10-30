Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Miért párásodik be az ablak minden reggel? Így szabadulj meg a párától a lakásban

pára
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 15:00
Eleged van abból, hogy minden reggel csorog le a pára a hálószobád ablakán? Nem vagy egyedül, és van oka annak, hogy ez mostanában gyakrabban fordul elő, mint korábban.
N.T.
A páralecsapódás az év bármely szakában megjelenhet az ablakokon, de általában sokkal gyakoribb a hidegebb hónapokban. És bár ezeket a vízcseppeket ártalmatlannak tűnhetnek, komoly problémává fajulhatnak, ha tartósan ugyanazokat a területeket érintik.

pára, párás, vízcsepp
Miért keletkezik minden reggel páralecsapódás az ablakon? Fotó: unsplash.com

Ha hosszabb ideig elhanyagoljuk a jelenséget, megjelenhet a fekete penész, ami nemcsak csúnya, de egészségkárosító is lehet – olyan problémákat okozhat, mint az asztma, az ekcéma vagy a hörghurut. Ezért a legjobb, ha azonosítjuk a probléma gyökerét – majd megoldjuk azt.

Miért keletkezik minden reggel pára az ablakokon?

A pára – vagyis azok a vízcseppek, amelyek akkor keletkeznek, amikor a meleg, párás levegő hideg felülettel találkozik – az ablakainkon jelenik meg. Ez különösen a hidegebb hónapokban gyakori, mivel a lakáson belüli meleg levegő a hideg üvegfelülettel érintkezik.

A belső nedvesség egyszerűen a mindennapi tevékenységek eredménye, mint például a főzés, zuhanyzás vagy akár a légzés – ezért fordul elő gyakran a hálószobák ablakaiban reggelente. A rosszul szellőző, levegőtlen otthon szintén hozzájárul a jelenséghez, és ha a ház általában nyirkos és magas páratartalmú, akkor még nagyobb eséllyel tapasztalod a páralecsapódást.

Hogyan szabadulhatunk meg a páralecsapódástól az ablakokon?

Amikor a páralecsapódás megszüntetéséről van szó, először az otthonodban fennálló problémákat kell kezelni – legyen szó rossz szellőzésről, szigetelésről vagy magas páratartalomról. Az egyik legegyszerűbb módszer a megelőzésre az ablak kinyitása. George Holland, a Victorian Plumbing fürdőszobaszakértője így fogalmazott:

„A fürdőszoba ablakának kinyitása egyszerű módja annak, hogy megakadályozzuk a bepárásodást, mivel a gőz egyszerűen távozik az ablakon keresztül. De a hidegebb hónapokban ez a friss huzat valószínűleg nem az, amire vágyunk egy kellemes, meleg zuhany után.”

Egy másik remek praktika az ecet használata, mint párásodásgátló. Mindössze annyit kell tenned, hogy egy kis keveréket készítesz – fele ecet, fele víz arányban – majd ezt egy ronggyal felviszed az ablakra vagy a tükörre, végül addig törlöd, amíg nem marad csík vagy folt. George hozzátette:

„Ez körülbelül egy hétig hatásos, és az egyik legolcsóbb megoldás. Viszont előfordulhat, hogy az alkalmazás után körülbelül egy óráig enyhe ecetszag marad, ezért érdemes egy kis citrom- vagy limelevet is hozzáadni a keverékhez a kellemes illat érdekében.”

Egy másik alternatíva – amely a TikTok-on is nagy népszerűségnek örvend –, hogy egy kevés mosogatószerrel védőréteget képezünk az ablakon, így megakadályozva a páralecsapódást. Anita Birges, egy Sydney-ben élő anyuka, akit a „praktikák királynőjeként” ismernek, azt javasolja, hogy „egy kis mennyiségű mosogatószert tegyünk egy mikroszálas kendőre, majd erőteljesen dörzsöljük be vele az ablak teljes felületét, beleértve a keretet is”.

Elmagyarázta:

A mosogatószer védőréteget képez, amely megakadályozza a páralecsapódás újbóli kialakulását.

Íme néhány további praktika, amellyel megelőzheted, hogy minden reggel páralecsapódás jelenjen meg az ablakaidon:

  • Főzés közben fedd le az edényeket, hogy megakadályozd a konyhai ablakok bepárásodását.
  • Zuhanyozz gyorsabban – vagy hűvösebben, hogy kevesebb pára keletkezzen.
  • Mindig használd az elszívó ventilátort (ha van), akár főzés, akár zuhanyzás közben.
  • Lehetőség szerint kerüld a ruhák beltéri szárítását, különösen a radiátoron.
  • Nyisd ki az ablakokat, amikor csak teheted, hogy a párás levegő távozni tudjon.
  • Ha van két ablakod a ház ellentétes oldalain, nyisd ki őket egyszerre, hogy kereszthuzat alakuljon ki és javuljon a szellőzés

(via

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
