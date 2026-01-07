Így nyisd ki a befagyott autózárat – Praktikus tippek, amik tényleg működnek

A befagyott autózár télen szinte minden sofőr rémálma lehet. A probléma lényege, hogy a zár belsejében rekedt víz megfagy, így a kulcs mozdulni sem tud. Nem számít, mennyire ügyesen fordítod: ha jég van a zárban, a mechanika egyszerűen megáll. Szerencsére néhány egyszerű házi praktika és apró eszköz segítségével elkerülheted a bosszankodást, és pillanatok alatt újra használhatod az autódat.
A hidegben minden apró nedvesség megfagyhat, és még a legkisebb vízcsepp a zárban is képes rendre megakadályozni, hogy befordítsd a kulcsot és kinyisd az ajtót. Amikor reggel kimész az autóhoz, és nem történik semmi a kulccsal. Ilyenkor egyszerre érezhetsz frusztrációt, miközben az orrod alatt elmormogott csúnya szó után talán feltámad benned a kreatív ösztön. Ez az a pillanat, amikor jól jön néhány bevált tipp. Ne aggódj, hoztunk párat!
A legkézenfekvőbb módszer egy autós jégmentesítő spray, vagy akár egy WD-40 aeroszol használata a zárba és köré. Ezek a szerek elég gyorsan olvasztják a jeget anélkül, hogy kárt tennének a zárban vagy a festésben.
Ha nincs kéznél aeroszolos spray, az óvatosan öngyújtóval felmelegített kulcs is segíthet – nem tűzforró, csak kellemesen langyos legyen. Így a hő közvetlenül a zárba jut, és elkezdi feloldani a jeget. Vigyázz, hogy a kulcsot és a távirányítót ne érje közvetlen láng!
Egy hajszárító „szuperhős” lehet a téli reggeleken. Hosszabbítóval kivezetve az áramot a kocsid mellé, meleg levegővel fújd át a befagyott részeket – fix, hogy nemcsak a zár, hanem a szigetelések is hálásak lesznek.
Igen, egy kicsit kényelmetlen, de amikor semmi más nincs kéznél, a testünk melegével is segíthetünk szorult helyzetünkön. Mit tegyél? Helyezd a szád a zárhoz, és fújd bele a meleg levegőt. Ez valóban felolvaszthatja a jeget, és legalább nem kell flakon után kutatnod.
Ne önts rá forró vizet! Ez elsőre logikusnak tűnik, mégis nagy hiba: a hirtelen hőmérséklet-változás megrepesztheti az üveget vagy károsíthatja a műanyag alkatrészeket. Ráadásul a víz gyorsan újrafagy, ha az autó kint áll a hidegben.
Néha nem maga a zár „szorul be”, hanem az ajtó szigetelése fagy össze. Ilyenkor hasznos lehet:
Bors-tipp: megelőzés
