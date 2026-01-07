Így nyisd ki a befagyott autózárat – Praktikus tippek, amik tényleg működnek

Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Fagypont alatti reggelek, kulcs a zárban, és egyszerűen nem mozdul – az autózár ilyenkor igazi bosszúságot tud okozni. Nem kell rögtön pánikba esni: van pár jól bevált trükk, amivel gyorsan kinyithatod a kocsid, és elkerülheted a reggeli kapkodást a hidegben. Olvass tovább, hogy megtudd a jól bevált trükköket befagyott autózár ellen!
A befagyott autózár télen szinte minden sofőr rémálma lehet. A probléma lényege, hogy a zár belsejében rekedt víz megfagy, így a kulcs mozdulni sem tud. Nem számít, mennyire ügyesen fordítod: ha jég van a zárban, a mechanika egyszerűen megáll. Szerencsére néhány egyszerű házi praktika és apró eszköz segítségével elkerülheted a bosszankodást, és pillanatok alatt újra használhatod az autódat.  

Egy férfi a kocsija befagyott autózárját próbálja kinyitni.
Így nyisd ki a befagyott autózárt – Praktikus tippek, amik tényleg működnek!
Fotó: Iryna Imago / Shutterstock 
  • Használj jégmentesítőt vagy WD-40-et.
  • Melegítsd fel a kulcsot.
  • Ügyelj a megelőzésre.

Miért fagy be az ajtózár télen?

A hidegben minden apró nedvesség megfagyhat, és még a legkisebb vízcsepp a zárban is képes rendre megakadályozni, hogy befordítsd a kulcsot és kinyisd az ajtót. Amikor reggel kimész az autóhoz, és nem történik semmi a kulccsal. Ilyenkor egyszerre érezhetsz frusztrációt, miközben az orrod alatt elmormogott csúnya szó után talán feltámad benned a kreatív ösztön. Ez az a pillanat, amikor jól jön néhány bevált tipp. Ne aggódj, hoztunk párat!  

5 gyorssegély a befagyott ajtózárhoz

1. Jégmentesítő és WD-40

A legkézenfekvőbb módszer egy autós jégmentesítő spray, vagy akár egy WD-40 aeroszol használata a zárba és köré. Ezek a szerek elég gyorsan olvasztják a jeget anélkül, hogy kárt tennének a zárban vagy a festésben.  

2. Melegítsd fel okosan a kulcsot

Ha nincs kéznél aeroszolos spray, az óvatosan öngyújtóval felmelegített kulcs is segíthet – nem tűzforró, csak kellemesen langyos legyen. Így a hő közvetlenül a zárba jut, és elkezdi feloldani a jeget. Vigyázz, hogy a kulcsot és a távirányítót ne érje közvetlen láng!  

3. Hajszárító – ha van áramod

Egy hajszárító „szuperhős” lehet a téli reggeleken. Hosszabbítóval kivezetve az áramot a kocsid mellé, meleg levegővel fújd át a befagyott részeket – fix, hogy nemcsak a zár, hanem a szigetelések is hálásak lesznek.  

4. Lehelettel a fagy ellen  

Igen, egy kicsit kényelmetlen, de amikor semmi más nincs kéznél, a testünk melegével is segíthetünk szorult helyzetünkön. Mit tegyél? Helyezd a szád a zárhoz, és fújd bele a meleg levegőt. Ez valóban felolvaszthatja a jeget, és legalább nem kell flakon után kutatnod.  

5. Egy dolgot biztosan kerülj el!  

Ne önts rá forró vizet! Ez elsőre logikusnak tűnik, mégis nagy hiba: a hirtelen hőmérséklet-változás megrepesztheti az üveget vagy károsíthatja a műanyag alkatrészeket. Ráadásul a víz gyorsan újrafagy, ha az autó kint áll a hidegben.  

Mit tegyél, amikor nem maga a zár, hanem az ajtó ragadt be?

Néha nem maga a zár „szorul be”, hanem az ajtó szigetelése fagy össze. Ilyenkor hasznos lehet:

  • Finoman megnyomni a keretet az ajtó nyitási vonalánál, hogy megtörd a jeget, persze csak óvatosan!
  • Oldalt vagy másik ajtón próbálkozni, hátha csak az egyik ajtó ragadt be.

Bors-tipp: megelőzés

  • Ha rendszeresen előfordul veled a befagyott ajtó, érdemes gondolkodni megelőzésben is!
  • Tarts jégmentesítőt vagy kis alkoholos spray-t a táskádban.
  • Ha teheted, parkolj fedett helyre vagy garázsba.
  • A zárakat érdemes időnként WD-40-nel vagy hasonló spray-vel kezelni – így  kevesebb nedvesség „ragad bele”. 

További hasznos tanácsokért nézd meg az alábbi videót:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
