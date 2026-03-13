Elementáris erővel tért vissza a Magyarország szeretlek!: Itt mindig történik valami, amire nem lehet számítani

A töretlen népszerűségnek örvendő Magyarország, szeretlek! új arculatot és főcímzenét kapott, a frissítéssel a közmédia célja az volt, hogy a műsor továbbra is az egyik legnépszerűbb produkciója maradjon, és még inkább tükrözze a közönség igényeit. A műsor ereje abban rejlik, hogy miközben megőrzi értékeit, mindig képes megújulni – tisztelettel a múltra, és nyitottsággal a jövőre. A műsor új főcímzenéjét Rakonczai Viktor szerezte. A szöveget Orbán Tamás írta, a fő motívumai a szurkolás, a csapat és az összetartozás. A műsorban elhangzó zenékről Kiss Enikő és Nádor Dávid énekesek, valamint a Magyarul szeretjük zenekar gondoskodik. A közkedvelt vetélkedő új műsorvezetőjeként Kiss Ernő Zsolt biztatja a párbajozó feleket, akit számos népszerű musicalben, több showműsorban és reklámfilmben láthatták korábban a nézők.

A Magyarország, szeretlek műsorvezetője Kiss Ernő Zsolt lett, a piros és a zöld csapatok csapatkapitánya pedig Nagy Adri és Vida Péter (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)

Új arculatot és főcímzenét kapott a Magyarország, szeretlek!

Kiss Ernő Zsolt a műsorvezető

Nagy Adri és Vida Péter a csapatkapitányok

Magyarország, szeretlek!: élménydús kikapcsolódás mindenkinek

A két egymással vetélkedő csapatot Nagy Adri és Vida Péter igyekszik győzelemre vinni. Nagy Adri énekesként már többször lenyűgözte a közmédia nézőit, a többi közt A Dal versenyzőjeként is láthatták már, az idei dalverseny egyik mestereként működött közre, emellett a Ridikül háziasszonyaként is bizonyított. Az ellenfél csapatkapitánya a sokoldalú előadóművész, a Jászai Mari-díjas színművész, Karinthy-gyűrűs humorista, a Kossuth Rádió nagy múltú Rádiókabaréjának vezetője, Vida Péter, akivel korábban a Balatoni nyár egyik műsorvezetőjeként is találkozhattak.

A showműsorban a hazai művész- és sportvilág hírességei mérik össze tudásukat Magyarország kultúrájáról, történelméről és hagyományairól. A feladványok nemcsak a játékosoknak, hanem a nézőknek is élménydús kikapcsolódást tartogatnak.

Nagy Adri szerint kifejezetten szabad, humoros és vidám adásokat láthatnak a nézők (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)

Nagy Adri: „A humor mindig segít”

Az énekesnő szerint a megújult formációnak köszönhetően nagyon szabad, humoros és kifejezetten vidám adásokat láthatnak a nézők; szerinte még közvetlenebb lett a műsor hangvétele.

Nagyon szeretem az embereket és szeretek is velük kapcsolódni, így a csapatkapitányi szerepet nagyon magaménak érzem. Itt tulajdonképpen össze kell kovácsolnom olyan embereket egy csapattá, akik sok esetben nem is találkoztak még egymással. Ehhez mindig a humoromat használom, ami nagyon jól működik. Én azt látom a csapattagokon, hogy az elején még talán egy kicsit izgulnak, de aztán, ahogy látják, hogy nincsenek egyedül és tényleg együtt csinálunk mindent, onnantól kezdve felszabadulnak

- meséli Adri, akinek több kedvenc pillanata is volt a forgatások során.