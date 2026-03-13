Elementáris erővel tért vissza a Magyarország szeretlek!: Itt mindig történik valami, amire nem lehet számítani

A töretlen népszerűségnek örvendő Magyarország, szeretlek! új arculatot és főcímzenét kapott, a frissítéssel a közmédia célja az volt, hogy a műsor továbbra is az egyik legnépszerűbb produkciója maradjon, és még inkább tükrözze a közönség igényeit. A műsor ereje abban rejlik, hogy miközben megőrzi értékeit, mindig képes megújulni – tisztelettel a múltra, és nyitottsággal a jövőre. A műsor új főcímzenéjét Rakonczai Viktor szerezte. A szöveget Orbán Tamás írta, a fő motívumai a szurkolás, a csapat és az összetartozás. A műsorban elhangzó zenékről Kiss Enikő és Nádor Dávid énekesek, valamint a Magyarul szeretjük zenekar gondoskodik. A közkedvelt vetélkedő új műsorvezetőjeként Kiss Ernő Zsolt biztatja a párbajozó feleket, akit számos népszerű musicalben, több showműsorban és reklámfilmben láthatták korábban a nézők.
A két egymással vetélkedő csapatot Nagy Adri és Vida Péter igyekszik győzelemre vinni. Nagy Adri énekesként már többször lenyűgözte a közmédia nézőit, a többi közt A Dal versenyzőjeként is láthatták már, az idei dalverseny egyik mestereként működött közre, emellett a Ridikül háziasszonyaként is bizonyított. Az ellenfél csapatkapitánya a sokoldalú előadóművész, a Jászai Mari-díjas színművész, Karinthy-gyűrűs humorista, a Kossuth Rádió nagy múltú Rádiókabaréjának vezetője, Vida Péter, akivel korábban a Balatoni nyár egyik műsorvezetőjeként is találkozhattak.
A showműsorban a hazai művész- és sportvilág hírességei mérik össze tudásukat Magyarország kultúrájáról, történelméről és hagyományairól. A feladványok nemcsak a játékosoknak, hanem a nézőknek is élménydús kikapcsolódást tartogatnak.
Az énekesnő szerint a megújult formációnak köszönhetően nagyon szabad, humoros és kifejezetten vidám adásokat láthatnak a nézők; szerinte még közvetlenebb lett a műsor hangvétele.
Nagyon szeretem az embereket és szeretek is velük kapcsolódni, így a csapatkapitányi szerepet nagyon magaménak érzem. Itt tulajdonképpen össze kell kovácsolnom olyan embereket egy csapattá, akik sok esetben nem is találkoztak még egymással. Ehhez mindig a humoromat használom, ami nagyon jól működik. Én azt látom a csapattagokon, hogy az elején még talán egy kicsit izgulnak, de aztán, ahogy látják, hogy nincsenek egyedül és tényleg együtt csinálunk mindent, onnantól kezdve felszabadulnak
- meséli Adri, akinek több kedvenc pillanata is volt a forgatások során.
Az elején két adásban egymás után is százast pörgettünk a szerencsekeréknél a csapatommal, amire nem sok esély van egyébként. De nagyon szeretem a szavakkal kapcsolatos feladványokat is, bár tartottam tőlük, de nagyon mulatságosak, mint ahogyan az egész műsor roppant szórakoztató
A színművész korábban is előfordult már mindkét csapat színeiben és megtapasztalta a győzelem és a vereség ízét is a játékban; végeredménytől függetlenül azonban mindig nagyon pozitív élmény volt számára.
Mindig felemelő érzés volt a magyar kultúra mentén részt venni egy szórakoztató műsorban. Nagy ajándék nekem az élettől, hogy most nem csak alkalomszerűen, hanem mindig jelen lehetek a zöld csapat csapatkapitányaként, sőt, az volt a feladatom, hogy az aznapi adásba érkező -akár a testkultúra, akár egyéb kultúra kapcsán jelentős alkotókat- például zenészeket, sportolókat vagy színészeket egységgé kovácsoljam, ami nagyon nagy élmény volt, függetlenül attól, hogy milyen végeredménnyel zártak, hiszen játszani jó és a játék öröme nagyon jól tud működni ebben a műsorban.
Vida Péter szerint a tudás hatalom, de a szerencse forgandó, ami a Magyarország, szeretlek!-ben alaposan meg van keverve.
A valós tudás és a szerencse aránya itt másképp lép életbe, mint a valóságban, ezáltal tényleg egy érzelmi hullámvasútra ülteti a játékosokat és a nézőt is. Az én kedvenc feladványaim hivatásomból adódóan természetesen azok, amelyekben a magyar nyelv ezerszínűsége kerül terítékre. Karinthyhoz hasonlóan csak magyarul tudok igazán gondolkodni, az én gyönyörű és játékos anyanyelvemen tudok alkotni.
A színművész még játékosként sem szerepelt ebben a műsorban, így különösen örült a lehetőségnek, hogy ő lehet a műsorvezetője a Magyarország, szeretlek!-nek.
Adrival dolgoztunk már együtt korábban, Petivel még soha, viszont a gyerekeivel már igen, a Madách Színházban a Mary Poppins-ban. Mindenkivel volt egy kis kötődésem, így a műsor egy nagyon jó kis lendületet kapott azáltal, hogy mi is új szereplőként kerültünk bele.
Kiss Ernő Zsolt kiemelte, bár ők hárman az állandó szereplők, a képernyő mögött óriási gépezet van, a stáb pedig nagyon sokat segített neki az eligazodásban.
Már játékszabályból is rengeteg van és mellette sok olyan tényező, amire nagyon oda kellett figyelni, hogy a nézők se érezzék úgy, hogy megint meg kell tanulniuk valamit. Hiszen a játékokat ismerik és ezeket a továbbiakban is ugyanúgy kell átadni neki, ahogy eddig megszokhatták. Nagyon családias, befogadó közösségben teltek az eddigi forgatások, ez tulajdonképpen mindhármunknak egy jutalomjáték. A fárasztóbb napokon mindig oda tudtunk pillantani egymásra és azonnal éreztük, hogy épp szüksége van egy kis támogatásra a másiknak. Nekem a születésnapos játék a kedvencem, nagyon mókás látni a rémült arcokat, miközben tudom, hogy én vagyok ott az egyetlen a körben, akire a torta semmilyen veszélyt nem jelent.
