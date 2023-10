Ezzel a praktikával öblítő nélkül is illatos lesz a frissen mosott ruha

Te is imádod a pihe-puha illatos ágyneműt vagy a törölközőt, esetleg szereted, ha a mindennapokban a ruhád is illatozik? Sajnos az öblítők nem csak a mosógépre nincsenek jó hatással, de a ruhákat, textíliákat is károsíthatják. Nem is beszélve arról, ha esetleg allergiás is vagy rá... Kevesen tudják, de a finom illatú, frissen mosott textilekért nem is feltétlenül kell használni öblítőt! Mutatjuk, hogyan válthatod ki ezt a mosási adalékot úgy, hogy azt a ruháid és a mosógéped is meghálálja majd - írja a Ripost.

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock.com

Tartsd tisztán a mosógépet

Egyik alappillére a mosásnak a tiszta mosógép. Ha készülékben sok a lerakódás, netán penészes a belseje, kizárt, hogy a ruháid a mosás végére tiszták és illatosak legyenek. Legalább havonta egyszer futtass le egy tisztító programot a mosógépen. Ez a módszer rendszeresen eltávolítja a szennyeződéseket és a vízkövet a gép belső felületéről.

Használj ecetet, igazi csodaszer

Az ecet semlegesíti a kellemetlen szagokat, puhává varázsolja a textileket. Ne aggódj a ruháid nem lesznek ecetszagúak, de azért ne vidd túlzásba a használatát. Havonta egyszer ezt is elég bevetni. Finom anyagok esetében még ennél is ritkábban alkalmazd a módszert.

Optimális szennyes kosár

Akkor is kellemetlen szaga lehet a ruháidnak, ha nedvesen tárolod őket a szennyes kosárban, illetve ha hagyod teljesen megtelni. Nem kell a legnagyobb méretű kosarat használnod, ha rendszeresen kiüríted, rendszeresen és tudatosan mosol. Soha ne várj addig a mosással, míg már kidőlnek belőle a ruhák.

Ne tömd tele a géped

Ne zsúfold tele a mosógéped, úgy nehezen mozog mosás közben a gép, akár hallami is lehet, hogy erőlködik. Így nem járja át a mosószer rendesen a ruhákat. Nem lesznek tiszták, és a kellemetlen szagok sem tűnnek el rendesen.

Használj természetes illatosítókat

Foszfátmenetes illatosítókkal jobban jársz. Léteznek mosógépbe rakható mosóparfümök, illatanyagok.

Készíts házi citrusolajokat

Keverj össze 10 dkg szódabikarbónát és 50 g bóraxot, majd tegyél bele 1 dl ecetet és 10 csepp citrom vagy narancsolajat. Ezt a természetes keveréket használhatod öblítő helyett.

Ruhák tárolása

Szuper hatékony megoldás, ha a szekrényben a ruhák közé papírtörlő lapot raksz, erre pedig csepegtess a kedvenc illóolajodból. A ruháid sokáig illatoznak, így szintén elhagyhatod az öblítő használatát.