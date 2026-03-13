Bárdosi Sándor a hazai védett áras üzemanyagról: Rohadt nagy segítség

Az iráni háború februári kitörése után elszabadultak az üzemanyag árak. Ám nemcsak a közel-keleti helyzet járult ehhez hozzá, hanem a szomszédunkban történő orosz-ukrán konfliktus is. Zelenszkij ukrán elnök a mai napig blokkolja a Barátság kőolajvezetéket, ami miatt a magyar kormány kénytelen volt hozzányúlnia a hazai stratégiai tartalékhoz. Az üzemanyaghelyzet mindenkit érint, és mindenkinek megvan a véleménye róla. Bárdosi Sándor már többször kifejezte, hogy nem ért egyet az ukrán döntésekkel, aminek most ismét hangot adott.

Bárdosi Sándor a baloldali embereknek üzent videójában (Fotó: Árvai Károly)

Ezért fontos a védett ár Bárdosi szerint

Orbán Viktor döntésének fontossága

Bárdosi Sándor kiáll a rendelkezés mellett

Bárdosi Sándor hálás, hogy Magyarországon lakhat

Korábban már többen felszólaltak ebben a témában, mivel mindenkinek igénye, hogy ne legyen csillagászati ára az üzemanyagnak. Ha Orbán Viktor nem jelentette volna be, hogy védett áron lesz kapható a benzin és a gázolaj, akkor nagy bajban lennének a magyar emberek, amikor tankolni mennének.

Egyesek szerint olyan sz*r helyen lakunk, hogy borzasztó. Európában szinte mindenhol, Németországban, Hollandiában kettő euró fölött van az üzemanyag ára. Magyarországon Orbán Viktor bejelentette, hogy védett áron, nem Molnár Áron, hanem védett áron tudsz tankolni. 595 forintért a benzint és 615 forintért a gázolajat. Csak meg kell mutatni a forgalmit és tankolhatsz is, csupán ennyiért

— mondta el közösségi oldalán a részleteket Bárdosi Sándor.

Kedd reggeltől lépett érvénybe a rendelkezés, amivel a magyar kormány nemcsak a magánszemélyeket, hanem a vállalkozókat is megsegíti. A jelenlegi világpolitikai helyzetben Orbán Viktor elsőként lépte meg a rendkívül nehéz lépést. Magyarországon tehát a közeljövőben nem áll fent a veszélye annak, hogy közel ezer forintért kelljen tankolnia az embereknek.

Bárdosi Sándor számára is nagy segítség a magyar miniszterelnök rendelkezése (Fotó: Mandiner)

Bárdosi Sándor támogatja a döntést

Szerintem ez egy rohadt nagy segítség. Nekem is tetszik, mivel nagyfogyasztó vagyok. Ne mi fizessük már ki a növekvő üzemanyagárakat, szóval jól van ez így

— jelentette ki az olimpikon birkózó.