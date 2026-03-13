Közel 6 milliárd forintot nyert a lottón a szerelmespár – Szívszorító, mi maradt a mesés gazdagságból

Ki ne álmodozna arról, hogy egyetlen szelvénnyel örökre letudja a gondjait? A portugál Luis Ribeiro és Cristina Simões pontosan ebben bízott, amikor minden héten lelkiismeretesen besétáltak a törzshelyüknek számító kávézóba, hogy közösen megvegyék az EuroMillions-szelvényüket. 2007. január 19-én pedig megtörtént a csoda: a számaikat kihúzták, ők pedig egy csapásra 12,4 millió fonttal (több mint 5,7 milliárd forinttal) lettek gazdagabbak. Akkor még azt hitték, ez a megnyert lottó egyenes út a közös boldogságukhoz, de valójában a pokolba váltottak jegyet.
A fiatalok Barcelos városkájából egyenesen Lisszabonba utaztak a mesés nyereményért. A pénzt több számlán osztották el, de itt követték el az első végzetes hibát: a számlákra nemcsak az ő nevük, hanem Cristina szüleié is felkerült. Bár eleinte utazásokról, befektetésekről és egy fényűző esküvőről álmodoztak, a családi idill hamar szertefoszlott.
A dráma akkor kezdődött, amikor Luis ki akarta venni a rá eső részt, hogy a saját szüleit támogassa. Cristina szülei azonban keresztbe tettek neki: közölték, hogy a pénzhez csak akkor nyúlhat, ha feleségül veszi a lányukat. A férfi ezt vérlázító sértésnek vette, és 2008-ban jogi útra terelte az ügyet: zároltatta a számlákat.
A bíróságon elszabadult az indulatok vihara. A fő kérdés az volt: kié is valójában a vagyon? Luis váltig állította, hogy évek óta közösen adták össze a pénzt a lottóra, így a nyeremény is fele-fele arányban illeti meg őket. Cristina azonban ekkor már egészen másképp emlékezett. A nő a bíróságon azt hazudta, hogy a nyertes szelvényt valójában egyedül vette, a saját pénzéből, így Luisnak semmi köze a milliárdokhoz.
A harc tíz évig tartott. Bár az első fokú bíróság Luisnak adott igazat, Cristina nem nyugodott, és egészen a Legfelsőbb Bíróságig vitte az ügyet. Hiába: a bírák szerint a korábbi évek rutinja bizonyította, hogy a pár közösen játszott, így a pénzt meg kell osztaniuk – írta a brit Mirror.
Bár a jogerős ítélet szerint Luis megkapta a jussát, a győzelme nem is lehetne keserűbb. A tíz évig tartó pereskedés alatt a szerelem gyűlöletté torzult, az álmaik pedig odalettek. Luis ma is egy egyszerű gazdálkodóként éli mindennapjait a szülei házában, és bár milliomos, a lelke szemlátomást belerokkant a harcba.
Az életem megy tovább, és ugyanúgy fog folytatódni, mint eddig
– nyilatkozta szinte beletörődve a férfi a helyi médiának.
A történetük sötét figyelmeztetés minden szerencsevadásznak: a rengeteg pénz nemcsak a számlát tölti meg, hanem gyakran a legszebb emberi kapcsolatokat is felemészti.
