5000 éves múmia kovászából sütöttek kenyeret a tudósok

Egy nagyjából 5300 évvel ezelőtt elhunyt férfi testét olyan jól konzerválta egy észak-olaszországi gleccser, hogy a tudósok máig képesek tanulmányozni a múmián és annak belsejében jelenlévő mikrobákat. Az 1991-ben talált, Dél-Tirol Régészeti Múzeum hűtőkamrájában elhelyezett Ötzi-leletből a kutatóknak négy élesztőtörzset sikerült kivonniuk 2019-ben, majd laboratóriumi körülmények között felélesztették azokat.
A projekt mögött álló tudósok az említett, Ötzi testébe a halála után bekerülő élesztőgombákat, valamint a fellelt tejsavbaktériumokat speciális táptalajon „ébresztették fel”, mire azok pontosan úgy kezdtek viselkedni, mint a mai modern kovász. Az életképességük tesztelésére nem tudtak jobb módszert kitalálni, minthogy kovászos kenyeret készítsenek belőlük. A sütéshez tönkölybúzát használtak, a beszámolók szerint pedig a végeredmény egy meglepően édeskés, sűrű és hihetetlenül aromás tészta lett.
A kutatók a sikeres sütést követően felvetették, hogy következőleg sört fognak készíteni ugyanezen élesztőgombák felhasználásával. A projekthez már felkeresték a Weihenstephan német sürfőzde szakembereit.
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