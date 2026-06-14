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Múmiából kinyert élesztőgombák felhasználásával készült kovászos kenyér konyharuhával letakarva

5000 éves múmia kovászából sütöttek kenyeret a tudósok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kísérlet
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 17:45
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Egy csapat vakmerő kutató a történelem egyik legősibb élesztőjéhez nyúlt, majd meg is ették a belőle sült kenyeret. A formabontó kísérlet során biológusok és egyiptológusok fogtak össze, hogy az élesztőgombákat a világ egyik legkorábbi múmiájából vonják ki.
Pópity Balázs
A szerző cikkei
  • Alvó élesztőgombákat vontak ki a világ egyik legősibb múmiájából, az Alpokban jégbe fagyott Ötziből.
  • A minták kora több mint 5000 éves.
  • A mikroorganizmusokat steril laboratóriumi körülmények között gondozták és támasztották fel kutatók.
  • A „kovászból” modern technológiával, de korabeli gabonafélékből sütöttek kenyeret.
  • A vakmerő tesztelők szerint a fáraók kenyere hihetetlenül gazdag, karamellás ízvilágú lett.

Egy nagyjából 5300 évvel ezelőtt elhunyt férfi testét olyan jól konzerválta egy észak-olaszországi gleccser, hogy a tudósok máig képesek tanulmányozni a múmián és annak belsejében jelenlévő mikrobákat. Az 1991-ben talált, Dél-Tirol Régészeti Múzeum hűtőkamrájában elhelyezett Ötzi-leletből a kutatóknak négy élesztőtörzset sikerült kivonniuk 2019-ben, majd laboratóriumi körülmények között felélesztették azokat.

Ötzi-múmia
Ötzi, a jégember, a világ egyik legkorábbi természetes múmiája máig különös titkokat őriz. Fotó: AFP

Így sütöttek kenyeret múmiából a tudósok

A projekt mögött álló tudósok az említett, Ötzi testébe a halála után bekerülő élesztőgombákat, valamint a fellelt tejsavbaktériumokat speciális táptalajon „ébresztették fel”, mire azok pontosan úgy kezdtek viselkedni, mint a mai modern kovász. Az életképességük tesztelésére nem tudtak jobb módszert kitalálni, minthogy kovászos kenyeret készítsenek belőlük. A sütéshez tönkölybúzát használtak, a beszámolók szerint pedig a végeredmény egy meglepően édeskés, sűrű és hihetetlenül aromás tészta lett. 

A kutatók a sikeres sütést követően felvetették, hogy következőleg sört fognak készíteni ugyanezen élesztőgombák felhasználásával. A projekthez már felkeresték a Weihenstephan német sürfőzde szakembereit.

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